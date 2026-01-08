¿Qué es el mantenimiento productivo total (TPM)?

Esta noción de responsabilidad compartida de los empleados representa una idea radical, pero se está incorporando con más frecuencia. Por ejemplo, la iniciativa de lograr una ciberseguridad integral ahora se considera una responsabilidad colectiva que requiere el mejor esfuerzo de todos los empleados para garantizar el éxito. Como mínimo, las empresas asignan rutinariamente a los empleados esfuerzos de formación continua diseñados para seguir el ritmo de las últimas tendencias en ciberseguridad.

El mantenimiento total productivo (TPM) fomenta un entorno de trabajo en el que se despliegan equipos multifuncionales para gestionar esfuerzos específicos de corrección. La idea principal es estructurar estos equipos para que sean pequeños y multidisciplinarios, con representantes de diferentes departamentos que participen por su experiencia específica.

Parte de la noción rectora detrás del TPM es que si toda la empresa es responsable de la gestión del mantenimiento, es menos probable que se descuiden las tareas clave de mantenimiento.

Del mismo modo, dado que el mantenimiento se aplica de forma más rigurosa en todos los ámbitos y es una prioridad colectiva para todas las empresas, se reduce la probabilidad de que se produzcan fallos totales en los equipos. En otras palabras, si todo el mundo está ocupado vigilando la tienda, es poco probable que alguien pueda entrar y robar en ella.

La implementación del mantenimiento productivo total puede ser un desafío, como suele serlo cuando se reasignan responsabilidades. Sin embargo, la ventaja de la implementación del TPM suele valer la pena. Las empresas que realizan el cambio y llevan a cabo con éxito el proceso de implementación están mejor posicionadas para mitigar los problemas de calidad. Este enfoque permite a las máquinas, al personal de mantenimiento y a otros empleados designados maximizar el tiempo de actividad.