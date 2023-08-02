¿Qué es medio ambiente, salud y seguridad (EHS)?

Medio ambiente, salud y seguridad (EHS) es un campo multidisciplinario que se centra en la protección de la salud humana y el medio ambiente en diversos entornos, incluidos los lugares de trabajo, las comunidades y los espacios públicos. Los principales objetivos de EHS son identificar y mitigar los peligros potenciales, prevenir accidentes y promover un entorno de vida y trabajo seguro y saludable.
Los departamentos gubernamentales de EHS, como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) en los Estados Unidos, implementan regulaciones de EHS para hacer cumplir las normas que promueven la protección colectiva del medio ambiente, la seguridad ocupacional, la salud y el bienestar. Del mismo modo, organismos internacionales como la Organización Internacional de Normalización (ISO) desarrollan normas y proporcionan certificaciones a las entidades que se adhieren a esas normas.
En algunas regiones y contextos, EHS se denomina HSE (Health, Safety and Environment) entre otras muchas siglas similares como EHS, SHE, OHS, WHS, QHSE, HSSE, etc., pero probablemente se refieran a la misma disciplina.
El EHS consta de tres disciplinas interrelacionadas:
Esto se centra en proteger el medio ambiente de la contaminación y la degradación. Implica monitorizar y controlar factores como la calidad del aire, la calidad del agua, la contaminación del suelo y la gestión de residuos. Las medidas de gestión y protección del medio ambiente pretenden reducir el impacto negativo de las actividades humanas, las emisiones y los materiales peligrosos en los ecosistemas, la fauna y los recursos naturales.
La seguridad en el lugar de trabajo aborda la protección de la salud y el bienestar de los trabajadores en el lugar de trabajo. Implica identificar y mitigar posibles peligros que pueden causar lesiones, enfermedades o accidentes a los empleados. Las medidas de seguridad ocupacional incluyen proporcionar equipo de protección personal (EPP) adecuado, capacitar a los empleados sobre programas de seguridad, realizar inspecciones de seguridad e implementar procedimientos de seguridad para crear un ambiente de trabajo que se adhiera a las normas de seguridad. En 2021, 5190 trabajadores de EE. UU. sufrieron lesiones mortales en el trabajo y las medidas del EHS tienen como objetivo reducir ese número.1
Este componente se centra en promover la salud y el bienestar general de las partes interesadas y las comunidades. Incluye abordar los problemas de salud pública, realizar evaluaciones de riesgos para la salud, monitorizar brotes de enfermedades e implementar programas de promoción de la salud.
El software del sistema de gestión de EHS está diseñado para ayudar a las organizaciones a optimizar y centralizar sus programas de EHS en una sola plataforma. Facilita la gestión y el seguimiento del cumplimiento, el seguimiento de incidentes y la mejora del rendimiento general de la seguridad.
Recopilación de datos y seguimiento de incidentes: el software permite a los usuarios recopilar, rastrear y administrar varios tipos de datos relacionados con el medio ambiente, la salud y la seguridad. Esto incluye información sobre incidentes, cuasi accidentes, inspecciones, auditorías, permisos, evaluaciones de riesgos, registros de formación y más. Realiza un seguimiento de todo el ciclo de vida del incidente, desde la notificación inicial hasta la investigación y las medidas correctivas. El software puede recopilar y analizar datos ambientales, como la calidad del aire, la calidad del agua y los niveles de ruido. La recopilación de datos ayuda a identificar tendencias y causas fundamentales para prevenir problemas futuros.
Gestión del cumplimiento: las organizaciones pueden facilitar el cumplimiento normativo de los requisitos y estándares regulatorios pertinentes al realizar un mejor seguimiento de los requisitos, permisos, plazos y obligaciones de presentación de informes en materia de medio ambiente, salud y seguridad.
Evaluación y mitigación de riesgos: El software de gestión de EHS permite a los usuarios realizar la gestión de riesgos, implementar controles y medidas preventivas para reducir los riesgos y mantener un entorno más seguro.
Inspecciones y auditorías de seguridad: el software EHS simplifica el proceso de realización de inspecciones de seguridad in situ. Ayuda a programar las inspecciones, documentar los hallazgos y hacer un seguimiento de las medidas correctoras. EHS también juega un papel crucial en la optimización de la preparación para emergencias.
Formación y certificación de EHS: el software ayuda a los profesionales de EHS a gestionar los registros de formación, las certificaciones y los requisitos de competencia de los empleados. Garantiza que los empleados reciban la formación necesaria en materia de seguridad y se mantengan al día de los últimos protocolos de seguridad para empleados.
Informes y análisis: el software de gestión EHS genera informes y análisis completos para proporcionar información sobre el rendimiento de EHS. Estos informes ayudan a las organizaciones a comprender tendencias, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos para mejorar los esfuerzos de seguridad y cumplimiento.
Integración y colaboración: el software puede integrarse con otros sistemas, como dispositivos de monitorización ambiental, herramientas de generación de informes de incidentes, sistemas de gestión de seguridad y sistemas de planificación de recursos empresariales. Esta integración agiliza el intercambio de datos y facilita la colaboración entre los diferentes departamentos dentro de la organización.
Seguimiento de la sostenibilidad: el software EHS apoya los esfuerzos de sostenibilidad al ayudar a las organizaciones a monitorizar y gestionar su huella ambiental, el uso de energía y las prácticas de gestión de residuos.
Recopilación de datos móviles: Muchas soluciones de software EHS ofrecen aplicaciones móviles, lo que permite a los trabajadores de campo capturar datos, realizar inspecciones e informar incidentes en tiempo real mediante dispositivos móviles.
Programas de salud y bienestar: el software EHS puede utilizarse para gestionar iniciativas de salud y bienestar para los empleados, como evaluaciones de salud, campañas de bienestar y programas de gestión del estrés. Estos son solo algunos ejemplos de los diversos casos de uso del software EHS. La flexibilidad y las características personalizables del software lo hacen adaptable a las necesidades y requisitos específicos de diferentes sectores y organizaciones.
La programación de EHS comprende innumerables informes, listas de verificación, hojas de datos de seguridad y más. Implica papeleo en muchos flujos de trabajo diferentes e, históricamente, en muchos sistemas informáticos aislados, si no se hace un seguimiento con papel y lápiz. El resultado es una gestión de EHS lenta y eso puede traducirse en resultados que van desde pequeñas multas por incumplimiento de la normativa hasta pérdidas potencialmente catastróficas para los trabajadores o, lo que es peor, amenazas a la vida de los propios trabajadores.
La adherencia a las mejores prácticas del sector y a los marcos regulatorios implica una dedicación atenta para garantizar que las acciones correctas se tomen en el momento adecuado, de forma consistente. Y cuando hay miles o decenas de miles de acciones que deben llevarse a cabo, puede ser mucho para hacer un seguimiento. El software EHS permite optimizar, rastrear e incluso realizar estas acciones en un único entorno. El software EHS facilita la comunicación y la colaboración entre diferentes departamentos y equipos, para que todos los que desempeñan un papel en EHS estén en sintonía.
