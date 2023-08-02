¿Qué es medio ambiente, salud y seguridad (EHS)?

El software del sistema de gestión de EHS está diseñado para ayudar a las organizaciones a optimizar y centralizar sus programas de EHS en una sola plataforma. Facilita la gestión y el seguimiento del cumplimiento, el seguimiento de incidentes y la mejora del rendimiento general de la seguridad.



Recopilación de datos y seguimiento de incidentes: el software permite a los usuarios recopilar, rastrear y administrar varios tipos de datos relacionados con el medio ambiente, la salud y la seguridad. Esto incluye información sobre incidentes, cuasi accidentes, inspecciones, auditorías, permisos, evaluaciones de riesgos, registros de formación y más. Realiza un seguimiento de todo el ciclo de vida del incidente, desde la notificación inicial hasta la investigación y las medidas correctivas. El software puede recopilar y analizar datos ambientales, como la calidad del aire, la calidad del agua y los niveles de ruido. La recopilación de datos ayuda a identificar tendencias y causas fundamentales para prevenir problemas futuros.

Gestión del cumplimiento: las organizaciones pueden facilitar el cumplimiento normativo de los requisitos y estándares regulatorios pertinentes al realizar un mejor seguimiento de los requisitos, permisos, plazos y obligaciones de presentación de informes en materia de medio ambiente, salud y seguridad.

Evaluación y mitigación de riesgos: El software de gestión de EHS permite a los usuarios realizar la gestión de riesgos, implementar controles y medidas preventivas para reducir los riesgos y mantener un entorno más seguro.

Inspecciones y auditorías de seguridad: el software EHS simplifica el proceso de realización de inspecciones de seguridad in situ. Ayuda a programar las inspecciones, documentar los hallazgos y hacer un seguimiento de las medidas correctoras. EHS también juega un papel crucial en la optimización de la preparación para emergencias.

Formación y certificación de EHS: el software ayuda a los profesionales de EHS a gestionar los registros de formación, las certificaciones y los requisitos de competencia de los empleados. Garantiza que los empleados reciban la formación necesaria en materia de seguridad y se mantengan al día de los últimos protocolos de seguridad para empleados.

Informes y análisis: el software de gestión EHS genera informes y análisis completos para proporcionar información sobre el rendimiento de EHS. Estos informes ayudan a las organizaciones a comprender tendencias, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos para mejorar los esfuerzos de seguridad y cumplimiento.

Integración y colaboración: el software puede integrarse con otros sistemas, como dispositivos de monitorización ambiental, herramientas de generación de informes de incidentes, sistemas de gestión de seguridad y sistemas de planificación de recursos empresariales. Esta integración agiliza el intercambio de datos y facilita la colaboración entre los diferentes departamentos dentro de la organización.

Seguimiento de la sostenibilidad: el software EHS apoya los esfuerzos de sostenibilidad al ayudar a las organizaciones a monitorizar y gestionar su huella ambiental, el uso de energía y las prácticas de gestión de residuos.

Recopilación de datos móviles: Muchas soluciones de software EHS ofrecen aplicaciones móviles, lo que permite a los trabajadores de campo capturar datos, realizar inspecciones e informar incidentes en tiempo real mediante dispositivos móviles.