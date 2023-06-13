El cálculo de la OEE tiene en cuenta tres factores clave:

Disponibilidad: la puntuación de disponibilidad mide el tiempo de producción real en comparación con el tiempo de producción planificado. Tiene en cuenta factores como las averías de los equipos, los cambios y el mantenimiento programado. Rendimiento: la puntuación de rendimiento evalúa el rendimiento del equipo en comparación con su máximo potencial. Considera factores como la velocidad del equipo, las paradas menores y el tiempo de inactividad. Calidad: evalúa la tasa de producción de productos de "buen recuento" sin defectos ni repeticiones. Tiene en cuenta factores como el desecho, los rechazos y las repeticiones.

El OEE se calcula multiplicando la disponibilidad, el rendimiento y los factores de calidad:

OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad

El resultado es un valor porcentual que indica la eficacia general del equipo o proceso. Un porcentaje de OEE más alto indica un mejor rendimiento y eficacia, mientras que un porcentaje más bajo sugiere margen de mejora.

La OEE se suele utilizar como medida de rendimiento en los sectores de fabricación para identificar áreas de optimización, realizar un seguimiento de las mejoras a lo largo del tiempo y comparar diferentes equipos o líneas de producción. En un contexto de Industria 4.0, tecnologías como la nube, el edge computing, los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y otras convergen para proporcionar datos en tiempo real que pueden ayudar a calibrar y mejorar la OEE.