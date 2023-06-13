La eficacia global de los equipos (OEE) es una métrica utilizada para medir la eficacia y el rendimiento de los procesos de fabricación o de cualquier pieza individual de un equipo. Proporciona información sobre el grado de utilización de los equipos y su eficacia en la producción de bienes o la prestación de servicios.
El cálculo de la OEE tiene en cuenta tres factores clave:
Disponibilidad: la puntuación de disponibilidad mide el tiempo de producción real en comparación con el tiempo de producción planificado. Tiene en cuenta factores como las averías de los equipos, los cambios y el mantenimiento programado.
Rendimiento: la puntuación de rendimiento evalúa el rendimiento del equipo en comparación con su máximo potencial. Considera factores como la velocidad del equipo, las paradas menores y el tiempo de inactividad.
Calidad: evalúa la tasa de producción de productos de "buen recuento" sin defectos ni repeticiones. Tiene en cuenta factores como el desecho, los rechazos y las repeticiones.
El OEE se calcula multiplicando la disponibilidad, el rendimiento y los factores de calidad:
OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad
El resultado es un valor porcentual que indica la eficacia general del equipo o proceso. Un porcentaje de OEE más alto indica un mejor rendimiento y eficacia, mientras que un porcentaje más bajo sugiere margen de mejora.
La OEE se suele utilizar como medida de rendimiento en los sectores de fabricación para identificar áreas de optimización, realizar un seguimiento de las mejoras a lo largo del tiempo y comparar diferentes equipos o líneas de producción. En un contexto de Industria 4.0, tecnologías como la nube, el edge computing, los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y otras convergen para proporcionar datos en tiempo real que pueden ayudar a calibrar y mejorar la OEE.
Mejorar la OEE puede aportar varios beneficios significativos a las organizaciones en el sector de la fabricación. Estas son algunas de las ventajas clave:
Mejorar el OEE requiere un enfoque sistemático. Estas son algunas estrategias y prácticas clave para ayudar a conseguir un OEE de primer nivel:
Mida y realice un seguimiento de la OEE: comience midiendo y realizando un seguimiento preciso de la OEE de sus equipos y procesos de producción. Establecer una línea de base y establecer objetivos de mejora. Utilice OEE como indicador de rendimiento para monitorizar el progreso e identificar las áreas que necesitan atención.
Céntrese en la disponibilidad: aborde el tiempo de inactividad del equipo y trate de maximizar la disponibilidad del equipo. Implemente programas de mantenimiento preventivo para minimizar las averías y programar las actividades de mantenimiento durante las paradas planificadas. Optimice los procesos de cambio para reducir el tiempo de configuración y mejorar la utilización del equipo.
Mejorar el rendimiento: busque oportunidades para optimizar el rendimiento del equipo. Identifique y aborde factores como las pérdidas de disponibilidad, las pérdidas de velocidad y el tiempo de inactividad que afectan al rendimiento general. Implantar programas de formación para garantizar que los operarios tengan los conocimientos necesarios para manejar los equipos con eficacia.
Mejorar la calidad: las pérdidas de calidad pueden afectar significativamente a la OEE. Céntrese en reducir los defectos, las repeticiones y los desechos. Implemente medidas de control de calidad, realice análisis de causa raíz para defectos, adopte tecnologías de visión artificial para detectar anomalías, garantice la calidad en los procesos de fabricación y producción, e implemente acciones correctivas para mejorar la calidad del producto y reducir los residuos.
Implementar el mantenimiento autónomo: permite a los operadores tomar posesión del mantenimiento de equipos a través de prácticas de mantenimiento autónomo. Monitorice de forma remota los activos desde sensores y dispositivos IoT e implemente visión por ordenador en el perímetro, reduciendo la dependencia de los equipos de mantenimiento y minimizando el tiempo de inactividad.
Implemente un mantenimiento impulsado por la OEE: utilice los datos de la OEE para priorizar las actividades de mantenimiento. Céntrese en los equipos o componentes cruciales que tienen un impacto significativo en la OEE. Implemente estrategias de mantenimiento predictivo aprovechando técnicas de monitorización de condiciones y datos en tiempo real para detectar posibles fallos de equipos antes de que ocurran.
Cultura de mejora continua: fomente una cultura de mejora continua en toda la organización. Implementar iniciativas de mejora estructuradas como eventos Kaizen, proyectos Six Sigma o metodologías de fabricación Lean para impulsar los esfuerzos de mejora continua.
Toma de decisiones basada en datos: utilice el análisis de datos para obtener información sobre los factores que afectan a la OEE. Analice las tendencias de la OEE, identifique patrones y utilice los datos para tomar decisiones informadas sobre actualizaciones de equipos, optimizaciones de procesos o asignación de recursos. Utilice análisis avanzados y modelos predictivos para identificar posibles áreas de mejora.
Participación y formación de los empleados: Involucre y capacite a los empleados de todos los niveles para impulsar las mejoras de la OEE. Asegúrese de que comprendan la importancia de OEE, proporcionarles la capacitación y los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva e involucrarlos en iniciativas de mejora. Fomente la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los equipos.
Monitorización y revisión continuas: la mejora de OEE es un proceso continuo. Monitorice continuamente la OEE, realice un seguimiento del rendimiento y revise el progreso en relación con los objetivos. Evalúe periódicamente la eficacia de las mejoras aplicadas y realizar los ajustes necesarios. Manténgase proactivo a la hora de identificar nuevas oportunidades de mejora.
La mejora de la puntuación OEE es un esfuerzo a largo plazo, que requiere compromiso, colaboración y un enfoque implacable en la mejora continua. Es esencial involucrar a todas las partes interesadas, desde operadores hasta gestores, en el proceso y celebrar los éxitos a lo largo del camino para mantener la motivación y el compromiso.
Existen varios términos relacionados con la OEE que se utilizan habitualmente en debates y análisis del rendimiento del equipo y de la fabricación. Comprender estos términos y su relación con la OEE puede ayudar a las organizaciones a identificar y abordar áreas de mejora para mejorar la eficiencia del equipo, el rendimiento y el rendimiento general de la fabricación.
Se refiere al tiempo total asignado a la producción, excluyendo cualquier tiempo de inactividad programado para mantenimiento planificado o cambios.
Las seis grandes pérdidas que afectan a la OEE incluyen averías de equipos, tiempo de configuración y ajuste, ralentí y paradas menores, velocidad o índice reducido, defectos de proceso y pérdidas de arranque y rendimiento.
Periodo en el que los equipos no están disponibles para la producción debido a factores imprevistos como averías, mantenimiento no planificado u otros sucesos inesperados. Lo contrario de "tiempo de actividad".
Una breve pausa en la producción que no es lo suficientemente larga como para considerarla un tiempo de inactividad.
Esto se calcula restando el tiempo de inactividad del tiempo de producción planificado.
La duración requerida para pasar de producir un producto a otro. Incluye tareas como limpieza, reconfiguración, ajustes, configuración y calentamiento.
El tiempo teóricamente más rápido posible para fabricar una pieza.
Este es un ciclo que tardó más que el tiempo ideal de ciclo, pero menos que una pequeña parada.
El tiempo de producción disponible dividido por la demanda del cliente. Representa el tiempo máximo permitido por unidad para satisfacer la demanda del cliente.
Un punto en el proceso de producción donde el flujo de materiales u operaciones está restringido, causando una tasa de producción general más lenta. Los cuellos de botella limitan la salida máxima de todo el sistema.
Aunque mejorar la OEE ofrece numerosos beneficios, las organizaciones pueden enfrentarse a varios desafíos comunes en el proceso. A continuación se detallan algunos desafíos que a menudo se enfrentan al implementar y optimizar la OEE:
Disponibilidad y accesibilidad de los datos: acceder a los datos de producción en tiempo real de los equipos o integrar datos de diferentes fuentes puede ser un desafío. Los equipos antiguos pueden carecer de los sensores o la conectividad necesarios para proporcionar datos en tiempo real. Además, las fuentes de datos y los sistemas dispares pueden requerir esfuerzos de integración para consolidar la información para el análisis de la OEE.
Recopilación y precisión de datos: la recopilación de datos precisa y oportuna es crucial para calcular la OEE. Sin embargo, las organizaciones pueden enfrentar desafíos para recopilar datos de manera consistente y confiable. Cuestiones como la introducción manual de datos, la dependencia de las aportaciones de los operarios o los sistemas inadecuados de seguimiento de datos pueden dar lugar a imprecisiones en los datos o a información incompleta, lo que afecta a la fiabilidad de las mediciones de la OEE.
Comprender las medidas de OEE: Interpretar las medidas de OEE y comprender sus implicaciones puede ser difícil para las organizaciones. Sin la capacitación y el conocimiento adecuados, puede ser difícil identificar las causas subyacentes de la OEE baja, priorizar los esfuerzos de mejora e implementar soluciones efectivas. La educación y la formación sobre las medidas de OEE y su interpretación son esenciales para una implementación exitosa.
Alineación y cultura organizacionales: La implementación de mejoras en la OEE requiere una alineación organizacional y una cultura que apoye la mejora continua. La resistencia al cambio, la falta de aceptación por parte de los empleados o una cultura que da prioridad a la productividad a corto plazo frente a la eficiencia a largo plazo pueden obstaculizar las iniciativas de OEE. Superar estos desafíos requiere una comunicación efectiva, el compromiso de los empleados y un enfoque en promover una cultura de mejora continua.
Complejidad y variabilidad de los equipos: los equipos de producción modernos pueden ser complejos y muy variables, con diferentes modos, montajes o configuraciones. Gestionar la OEE para dicho equipo puede ser complicado, ya que diferentes condiciones de funcionamiento pueden dar lugar a diferentes valores de la OEE. Tener en cuenta la variabilidad de los equipos y desarrollar medidas OEE estandarizadas que puedan capturar varias configuraciones de equipos puede ser una tarea compleja.
Identificar y abordar las causas raíz: determinar las causas raíz de la OEE baja puede ser difícil, ya que varios factores pueden contribuir a las ineficiencias. Requiere un enfoque sistemático, análisis de datos y colaboración entre varias partes interesadas, incluidos operadores, personal de mantenimiento e ingenieros de procesos. Identificar los problemas subyacentes con precisión es crucial para implementar acciones correctivas efectivas.
Equilibrar las compensaciones: mejorar un aspecto de la OEE (disponibilidad, rendimiento o calidad) a veces puede generar compensaciones en otras áreas. Por ejemplo, aumentar la velocidad de producción (rendimiento) puede dar lugar a mayores tasas de defectos (calidad). Las organizaciones deben equilibrar cuidadosamente estas compensaciones y considerar el impacto general en la OEE y la satisfacción del cliente.
Mantenimiento de las mejoras en OEE: Lograr mejoras iniciales en OEE ya es un logro importante, pero mantener esas ganancias puede ser un desafío. Sin centrarse en la monitorización continua, la gestión del rendimiento y los esfuerzos continuos de mejora, OEE puede disminuir con el tiempo. Las mejoras sostenibles requieren un compromiso con la medición y el análisis continuos.
Al reconocer y abordar estos desafíos de forma proactiva, las organizaciones pueden superar obstáculos y lograr una implementación exitosa de OEE, lo que conduce a mejoras sostenidas en la eficacia del equipo y la productividad general.
OEE es una medida versátil que se puede aplicar en diversas industrias y sectores para medir y mejorar el rendimiento del equipo. Estos son algunos casos de uso específicos para OEE en diferentes sectores:
La OEE es muy valiosa en la industria alimentaria y de bebidas para optimizar los procesos de producción, reducir los residuos y garantizar la calidad constante de los productos y el cumplimiento de la normativa. Ayuda a monitorizar el rendimiento de los equipos, identificar las causas del tiempo de inactividad (por ejemplo, limpieza, cambios) y mejorar la eficiencia general en áreas como las líneas de envasado, las operaciones de llenado y el procesamiento de alimentos.
OEE desempeña un papel vital en la fabricación farmacéutica para garantizar una producción eficiente y el cumplimiento de los requisitos normativos. Ayuda a monitorizar el rendimiento de los equipos, optimizar los procesos de limpieza y cambio, minimizar las paradas y mantener unos estándares de alta calidad.
El OEE se aplica en el sector de energía y servicios públicos para mejorar la eficacia y el rendimiento de la generación de energía, distribución y equipos de servicios públicos. Ayuda a identificar áreas de mejora, reducir las interrupciones, optimizar los programas de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa general y la confiabilidad de la red.
El OEE se utiliza en industrias mineras y extractivas para medir y mejorar la eficacia de equipos pesados, como excavadoras, cargadores y crushers. Ayuda a optimizar la utilización de los equipos, reducir los tiempos de inactividad imprevistos y aumentar la productividad de los procesos de minería y extracción.
La OEE se utiliza ampliamente en la industria de la automoción para optimizar la efectividad y el rendimiento de las líneas de ensamblaje, las operaciones de mecanizado y otros procesos de fabricación. Ayuda a identificar oportunidades de mejora, reducir el tiempo de inactividad, minimizar defectos y aumentar la productividad de la fabricación.
La OEE es valiosa en los sectores aeroespacial y de defensa para mejorar la eficacia de los procesos de fabricación y mantenimiento de aeronaves y equipos de defensa. Ayuda a reducir el tiempo de inactividad, optimizar los programas de mantenimiento y garantizar estándares de alta calidad.
Estas son algunas tendencias recientes en el espacio:
Integración con IoT industrial (IIoT): la integración de sistemas OEE con tecnologías IIoT ha ganado fuerza. IIoT permite la recopilación de datos en tiempo real de sensores de equipos, proporcionando mediciones OEE más precisas y oportunas. Esta integración también facilita el mantenimiento predictivo, la monitorización remota y la toma de decisiones basada en datos para optimizar el rendimiento del equipo.
Análisis avanzados e IA: el uso de análisis avanzados e IA en el análisis de OEE se ha expandido. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes cantidades de datos, identificar patrones y descubrir información oculta para optimizar el OEE. El análisis predictivo ayuda a las organizaciones a anticipar fallos en los equipos, optimizar los programas de mantenimiento y mejorar la eficacia general.
Soluciones OEE basadas en la nube: las soluciones OEE basadas en la nube ofrecen escalabilidad, accesibilidad y facilidad de implementación. Las organizaciones pueden utilizar plataformas en la nube para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos de la OEE, colaborar en tiempo real y acceder a análisis e informes de la OEE desde cualquier lugar, lo que facilita la monitorización y la toma de decisiones remota.
La OEE en la cultura de mejora continua: la OEE se considera cada vez más una medida fundamental para establecer una cultura de mejora continua. Las organizaciones están utilizando la OEE como un indicador clave de rendimiento (KPI) para impulsar la responsabilidad, involucrar a los empleados, fomentar la colaboración y fomentar los esfuerzos de mejora continua en toda la organización.
Aplicaciones móviles y visualización: las aplicaciones móviles y las herramientas de visualización proporcionan datos OEE en tiempo real y paneles de rendimiento en dispositivos móviles. Esto permite a los operarios y directivos monitorizar el rendimiento de los equipos, recibir alertas y acceder a información sobre OEE sobre la marcha, lo que agiliza la toma de decisiones y los tiempos de respuesta.
Centrarse en la estandarización de la OEE: la estandarización ayuda a garantizar la coherencia, permite la evaluación comparativa y facilita la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los homólogos del sector.
