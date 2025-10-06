¿Qué es el mantenimiento de equipos?

El mantenimiento de equipos se refiere a las actividades de mantenimiento realizadas por las empresas para mantener sus equipos en buen estado de funcionamiento.
Además de la gestión del inventario, el mantenimiento de los equipos comprende tanto el mantenimiento que se realiza regularmente, incluido el mantenimiento proactivo, como cualquier tarea de mantenimiento necesaria.

Los tipos de equipos que deben mantenerse adecuadamente de forma regular incluyen flotas de vehículos, sistemas informáticos, herramientas, equipos de construcción, equipos industriales o de fabricación y cualquier otro activo del que dependa su empresa para operar.

El éxito de su negocio depende de lo bien que funcione su equipo. Si bien es importante mantener bajos los costos, es igualmente importante realizar inversiones estratégicas en el mantenimiento de los equipos para evitar el fracaso de sus activos más valiosos. Realizar tareas de mantenimiento rutinarias, como mantener una lista de verificación de mantenimiento y tener un proceso de mantenimiento, puede ayudar a evitar que esto suceda.

Tener un plan estratégico para el mantenimiento de sus equipos puede evitar costosas averías y tiempos de inactividad y ayudar a su empresa a sacar el máximo provecho de sus activos.
Tipos de mantenimiento de equipos

Hay cuatro tipos principales de mantenimiento de equipos que suelen practicar las empresas.

 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo es el que se lleva a cabo de forma regular para reducir el riesgo de averías en los equipos. Por ejemplo, si su empresa depende de equipo pesado, que incluye grúas, montacargas, excavadoras y cualquier vehículo pesado diseñado para fines de construcción, su plan de mantenimiento debe incluir cambios de aceite y lubricación periódicos.

 Más información sobre el mantenimiento preventivo Mantenimiento predictivo

Al igual que el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo es un enfoque proactivo para mantener la funcionalidad del equipo y ampliar la vida útil. Sin embargo, a diferencia del mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo se basa en datos en tiempo real sobre la condición de un equipo para predecir cuándo fallará. Estos datos se proporcionan utilizando una red de sensores integrados en objetos físicos conocidos como Internet de las cosas o IoT. El software de mantenimiento, como la gestión de activos empresariales (EAM) o un sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO), centraliza la información de mantenimiento y facilita los procesos de operaciones de mantenimiento. 

 

 Mantenimiento reactivo

El mantenimiento reactivo o el mantenimiento correctivo se refiere a una estrategia de reparación de equipos una vez que se ha desglosado. Este tipo de enfoque se basa en la creencia de que los costes sostenidos durante el tiempo de inactividad o como resultado de una reparación necesaria suelen ser inferiores a los de un programa de mantenimiento regular. Aunque está bien para equipos de bajo coste y poca importancia, este enfoque puede tener un impacto negativo en el ciclo de vida de sus activos más críticos.

 Mantenimiento hasta el fallo

El mantenimiento hasta el fallo es una estrategia de mantenimiento que se basa en utilizar los activos hasta que se estropean por completo y deben sustituirse. Por lo general, este plan de mantenimiento solo es efectivo si el costo de reemplazar un equipo es menos costoso que repararlo utilizando otra estrategia de mantenimiento.
Beneficios del mantenimiento del equipo
Costes de mantenimiento reducidos

El mantenimiento programado regularmente evita las averías de equipos que cuestan a las empresas cientos de millones de dólares cada año. Algunos ejemplos de incidentes recientes incluyen:

  • 2015: El apagón de una tienda le costó a una gran empresa de tecnología 25.000.000 USD (1)
  • 2016: Una interrupción del suministro eléctrico en una de las principales aerolíneas provocó la cancelación de 2.000 vuelos y una pérdida estimada de 150.000.000 USD (2)
  • 2019: Una interrupción le costó a una empresa gigante de redes sociales aproximadamente USD 90.000.000 (3)
 Aumente la seguridad de los trabajadores

La gestión adecuada del mantenimiento mantiene a los empleados más seguros de acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). (enlace externo a ibm.com). Su investigación encontró un fuerte vínculo entre el mantenimiento deficiente de los equipos y las lesiones en el lugar de trabajo, incluso las muertes. Los investigadores estimaron que el 35% de los incidentes en el lugar de trabajo estaban relacionados con fallas de equipos.

 Ciclo de vida extendido del equipo

Además de reducir los costes asociados con el tiempo de inactividad, el mantenimiento adecuado del equipo conserva el equipo durante más tiempo, lo que significa que no es necesario reemplazarlo con tanta frecuencia. Gracias a herramientas modernas como el software IoT y EAM que permiten la monitorización en tiempo real del rendimiento, las empresas están ampliando la vida útil de sus activos más valiosos.
Industrias que realizan mantenimiento de equipos.


Una amplia gama de industrias dependen del mantenimiento de equipos para optimizar sus servicios de mantenimiento y mantener sus equipos funcionando sin problemas.

  • Fabricación: El mantenimiento de equipos en la industria manufacturera es fundamental para mantener en funcionamiento las plantas e instalaciones industriales y garantizar que se maximicen sus capacidades de producción. 
  • Tecnología de la información (TI): el mantenimiento de los equipos en el sector de TI ayuda a restaurar la disponibilidad del sistema después de incidentes y interrupciones para que el tiempo de inactividad se pueda mantener al mínimo.
  • Aeroespacial y transporte: en las industrias aeroespacial y de transporte, un programa efectivo de mantenimiento de equipos ayuda a mantener los aviones, automóviles y otros vehículos funcionando sin problemas y minimiza el tiempo de inactividad como resultado de una avería del equipo.
  • Petróleo y gas: El mantenimiento de equipos juega un papel crucial en las piezas, fabricación y mantenimiento de la maquinaria que se utiliza para extraer, transportar y almacenar recursos naturales. Los ejemplos incluyen plataformas petroleras, aparatos de perforación, barcos y otros medios de transporte vehicular, refinerías y oleoductos.
  • Servicios públicos: el mantenimiento de los equipos en la industria de los servicios públicos ayuda a reducir el tiempo necesario para reparar los activos de distribución de energía y restablecer la energía a los clientes después de una interrupción. Esto incluye el mantenimiento y la reparación regular de camiones, líneas eléctricas, cables, herramientas, plantas eléctricas y generadores.
  • Salud: Quizás ninguna otra industria tenga más en juego que la industria de la salud cuando se trata de mantenimiento de equipos. Los hospitales y otros centros sanitarios confían en los programas de mantenimiento para mantener en condiciones de funcionamiento los equipos que salvan vidas, como desfibriladores, ventiladores, máquinas de diagnóstico, reanimadores, vehículos de transporte de pacientes y muchos más.
  • Hostelería: el mantenimiento de los equipos es fundamental para los hoteles, restaurantes y bares que deben mantener sistemas complejos en los que su personal y sus clientes puedan confiar, como sistemas de climatización, ascensores, fontanería, iluminación y equipos de preparación y limpieza de alimentos.
Funciones en el mantenimiento de equipos

Un equipo de mantenimiento está compuesto por una variedad de funciones diferentes que son cruciales para evitar el tiempo de inactividad del equipo, las averías de la maquinaria pesada y los costosos trabajos de reparación. Aunque algunas de las funciones de su equipo se centrarán en el mantenimiento de emergencia, otras manejarán la gestión de equipos y los procedimientos de mantenimiento rutinarios.

 Gestor de mantenimiento

Un gerente de mantenimiento es fundamental para desarrollar e implementar su estrategia de mantenimiento de equipos, gestionar al personal, supervisar el trabajo y presupuestar/predecir cualquier reparación futura.

 Técnico de mantenimiento

Un técnico de mantenimiento es un trabajador altamente cualificado que realiza tanto tareas de mantenimiento periódico como reparaciones derivadas de averías.

 Ingenieros de mantenimiento

Un ingeniero de mantenimiento garantiza que el equipo se instale y funcione sin problemas. Su experiencia en ingeniería les ayuda a realizar pruebas de diagnóstico periódicas y tareas gerenciales, así como a realizar trabajos de reparación más prácticos.
Soluciones de mantenimiento de equipos
Recursos de mantenimiento de equipos ¿Qué es el mantenimiento preventivo?
Obtenga información sobre el mantenimiento preventivo que le permite a su organización reparar sus activos más valiosos antes de que se estropeen.
Por qué necesita ahora una estrategia inteligente de gestión de activos
Más de dos tercios de los datos que recopilan las organizaciones no se utilizan, lo que genera problemas de rendimiento y confiabilidad.
Servicios de ciclo de vida tecnológico de IBM Servicios de mantenimiento de hardware y software de IBM
Elija un soporte flexible de una sola fuente para aumentar su disponibilidad de TI y reducir los costes.
