¿Qué es el mantenimiento de equipos?

Además de la gestión del inventario, el mantenimiento de los equipos comprende tanto el mantenimiento que se realiza regularmente, incluido el mantenimiento proactivo, como cualquier tarea de mantenimiento necesaria.

Los tipos de equipos que deben mantenerse adecuadamente de forma regular incluyen flotas de vehículos, sistemas informáticos, herramientas, equipos de construcción, equipos industriales o de fabricación y cualquier otro activo del que dependa su empresa para operar.

El éxito de su negocio depende de lo bien que funcione su equipo. Si bien es importante mantener bajos los costos, es igualmente importante realizar inversiones estratégicas en el mantenimiento de los equipos para evitar el fracaso de sus activos más valiosos. Realizar tareas de mantenimiento rutinarias, como mantener una lista de verificación de mantenimiento y tener un proceso de mantenimiento, puede ayudar a evitar que esto suceda.

Tener un plan estratégico para el mantenimiento de sus equipos puede evitar costosas averías y tiempos de inactividad y ayudar a su empresa a sacar el máximo provecho de sus activos.