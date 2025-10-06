¿Qué es el mantenimiento de equipos?

Además de la gestión del inventario, el mantenimiento de los equipos comprende tanto el mantenimiento que se realiza regularmente, incluido el mantenimiento proactivo, como cualquier tarea de mantenimiento necesaria.
Los tipos de equipos que deben mantenerse adecuadamente de forma regular incluyen flotas de vehículos, sistemas informáticos, herramientas, equipos de construcción, equipos industriales o de fabricación y cualquier otro activo del que dependa su empresa para operar.
El éxito de su negocio depende de lo bien que funcione su equipo. Si bien es importante mantener bajos los costos, es igualmente importante realizar inversiones estratégicas en el mantenimiento de los equipos para evitar el fracaso de sus activos más valiosos. Realizar tareas de mantenimiento rutinarias, como mantener una lista de verificación de mantenimiento y tener un proceso de mantenimiento, puede ayudar a evitar que esto suceda.
Tener un plan estratégico para el mantenimiento de sus equipos puede evitar costosas averías y tiempos de inactividad y ayudar a su empresa a sacar el máximo provecho de sus activos.
Hay cuatro tipos principales de mantenimiento de equipos que suelen practicar las empresas.
El mantenimiento preventivo es el que se lleva a cabo de forma regular para reducir el riesgo de averías en los equipos. Por ejemplo, si su empresa depende de equipo pesado, que incluye grúas, montacargas, excavadoras y cualquier vehículo pesado diseñado para fines de construcción, su plan de mantenimiento debe incluir cambios de aceite y lubricación periódicos.
Al igual que el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo es un enfoque proactivo para mantener la funcionalidad del equipo y ampliar la vida útil. Sin embargo, a diferencia del mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo se basa en datos en tiempo real sobre la condición de un equipo para predecir cuándo fallará. Estos datos se proporcionan utilizando una red de sensores integrados en objetos físicos conocidos como Internet de las cosas o IoT. El software de mantenimiento, como la gestión de activos empresariales (EAM) o un sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO), centraliza la información de mantenimiento y facilita los procesos de operaciones de mantenimiento.
El mantenimiento reactivo o el mantenimiento correctivo se refiere a una estrategia de reparación de equipos una vez que se ha desglosado. Este tipo de enfoque se basa en la creencia de que los costes sostenidos durante el tiempo de inactividad o como resultado de una reparación necesaria suelen ser inferiores a los de un programa de mantenimiento regular. Aunque está bien para equipos de bajo coste y poca importancia, este enfoque puede tener un impacto negativo en el ciclo de vida de sus activos más críticos.
El mantenimiento hasta el fallo es una estrategia de mantenimiento que se basa en utilizar los activos hasta que se estropean por completo y deben sustituirse. Por lo general, este plan de mantenimiento solo es efectivo si el costo de reemplazar un equipo es menos costoso que repararlo utilizando otra estrategia de mantenimiento.
El mantenimiento programado regularmente evita las averías de equipos que cuestan a las empresas cientos de millones de dólares cada año. Algunos ejemplos de incidentes recientes incluyen:
La gestión adecuada del mantenimiento mantiene a los empleados más seguros de acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). (enlace externo a ibm.com). Su investigación encontró un fuerte vínculo entre el mantenimiento deficiente de los equipos y las lesiones en el lugar de trabajo, incluso las muertes. Los investigadores estimaron que el 35% de los incidentes en el lugar de trabajo estaban relacionados con fallas de equipos.
Además de reducir los costes asociados con el tiempo de inactividad, el mantenimiento adecuado del equipo conserva el equipo durante más tiempo, lo que significa que no es necesario reemplazarlo con tanta frecuencia. Gracias a herramientas modernas como el software IoT y EAM que permiten la monitorización en tiempo real del rendimiento, las empresas están ampliando la vida útil de sus activos más valiosos.
Una amplia gama de industrias dependen del mantenimiento de equipos para optimizar sus servicios de mantenimiento y mantener sus equipos funcionando sin problemas.
Un equipo de mantenimiento está compuesto por una variedad de funciones diferentes que son cruciales para evitar el tiempo de inactividad del equipo, las averías de la maquinaria pesada y los costosos trabajos de reparación. Aunque algunas de las funciones de su equipo se centrarán en el mantenimiento de emergencia, otras manejarán la gestión de equipos y los procedimientos de mantenimiento rutinarios.
Un gerente de mantenimiento es fundamental para desarrollar e implementar su estrategia de mantenimiento de equipos, gestionar al personal, supervisar el trabajo y presupuestar/predecir cualquier reparación futura.
Un técnico de mantenimiento es un trabajador altamente cualificado que realiza tanto tareas de mantenimiento periódico como reparaciones derivadas de averías.
Un ingeniero de mantenimiento garantiza que el equipo se instale y funcione sin problemas. Su experiencia en ingeniería les ayuda a realizar pruebas de diagnóstico periódicas y tareas gerenciales, así como a realizar trabajos de reparación más prácticos.
Gestión de activos inteligente, monitorización, mantenimiento predictivo y fiabilidad en una única plataforma.
Saque el máximo partido a sus activos empresariales con Maximo Application Suite. Esta plataforma única, integrada y basada en la nube utiliza IA, IoT y análisis para optimizar el rendimiento, ampliar los ciclos de vida de los activos, reducir el tiempo de inactividad y minimizar los costes operativos.
Gamet, Jeff, "El tiempo de inactividad de la App Store le costó a Apple 25 millones de dólares en ventas", macobserver.com, 12 de marzo de 2015, https://www.macobserver.com/tmo/article/app-store-downtime-cost-apple-25m-in-sales (enlace externo a ibm.com).
Dustin, Jeffrey, "El corte de energía en Delta provoca cancelaciones y retrasos de vuelos", Reuters.com, 8 de agosto de 2016, https://www.reuters.com/article/us-delta-air-outages/power-outage-at-delta-causes-flight-cancellations-delays-idUSKCN10J0VP (enlace externo a ibm.com).
Rocker, Thomas, "Facebook regresa después de su peor interrupción", Theverge.com, 14 de marzo de 2019, https://www.theverge.com/2019/3/14/18265185/facebook-instagram-whatsapp-outage-2019-return-back (enlace externo a ibm.com).