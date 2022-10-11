¿Qué es la excelencia operativa?

La excelencia operativa (OpEx) es un enfoque de la gestión empresarial que enfatiza la mejora continua en todos los aspectos del negocio y dentro de todos los procesos empresariales mediante la creación de una cultura en la que la gerencia y los empleados invierten en los resultados comerciales y están capacitados para implementar el cambio.
Mejorar un negocio es algo más que aumentar la eficiencia o maximizar el ROI. La economía global actual también requiere flexibilidad para adaptarse a los cambios de los mercados, las condiciones y las tecnologías.
La excelencia operativa es una forma de que las organizaciones creen una hoja de ruta hacia la mejora continua en un entorno empresarial complejo. Su objetivo es dar a las empresas una ventaja competitiva. La excelencia operativa ayuda a los líderes empresariales a tomar mejores decisiones y a los empleados a mostrar una mejora continua. Cuando se implementa bien, la excelencia operativa permite a todos los miembros de una organización ver el flujo de valor hacia el cliente y, si surgen problemas, encontrar una solución antes de que se produzcan interrupciones.
La excelencia operativa comienza con un cambio cultural, donde todos los líderes y empleados están dedicados a crear no solo un producto de calidad, sino también a proporcionar experiencias del cliente. Las empresas que utilizan metodologías de excelencia operativa definen claramente los roles de liderazgo y personal y cómo trabajan juntos para mejorar las operaciones. En todos los niveles, los empleados pueden iniciar el cambio e impulsar la eficiencia, la eficacia y la agilidad.
La definición de excelencia operativa tiene sus raíces en el modelo Shingo, un enfoque empresarial que hace hincapié en la calidad en el origen, el valor para los clientes, una cadena de suministro sin inventario y una comprensión del lugar de trabajo a todos los niveles. Fue creado por el Dr. Shigeo Shingo, un líder empresarial que publicó 18 libros sobre su filosofía y colaboró estrechamente con los ejecutivos de Toyota para aplicar sus principios en sus operaciones de fabricación.
Shingo también es la inspiración para el Premio Shingo, otorgado anualmente por el Instituto Shingo para la Excelencia Operativa de la Universidad Estatal de Utah. Este premio define los 10 principios rectores de Shingo, a menudo denominados principios básicos de la excelencia operativa:
A medida que el modelo Shingo ganaba popularidad en el mundo empresarial, otros desarrollaron metodologías basadas en este enfoque y en los principios básicos de la excelencia operativa. Entre ellos figuran:
Al implementar la excelencia operativa dentro de una organización, puede ser útil ver el proceso como un viaje continuo en lugar de un destino final. Dado que la atención se centra en la mejora continua, los líderes empresariales y los empleados siempre deben esforzarse por encontrar formas de mejorar en lo que hacen.
Dicho esto, las organizaciones deben establecer objetivos y definir métricas para comprender si están mejorando y cómo. Estas métricas incluyen indicadores clave de rendimiento (KPI), como el aumento de las ventas, el rendimiento en materia de salud y seguridad y las tasas de retención del personal.
Estos son los tipos de objetivos que a menudo se incluyen en los procesos basados en la excelencia operativa:
Los objetivos de excelencia operativa suelen centrarse en ofrecer valor al cliente. ¿Qué es el valor? Esencialmente, es lo que el cliente exige y está dispuesto a pagar.
Dentro de la metodología de excelencia operativa, las empresas proporcionan este valor mediante la creación de flujos de valor. Un flujo de valor se refiere a los procesos e iniciativas que crea una organización para ofrecer los productos y servicios que los clientes necesitan en el tiempo que tarda en satisfacer esa demanda.
Por ejemplo, un centro de datos que puede mantenerse al día con la demanda de los clientes y tiene los recursos informáticos, de almacenamiento y de red necesarios para atender transacciones en línea sin sobreaprovisionamiento se considera un flujo de valor que funciona sin problemas.
La comunicación es otro elemento clave para alcanzar los objetivos de excelencia operativa. Si los empleados no son conscientes de los objetivos de la empresa, no tienen idea de cómo ofrecer valor al cliente o sienten que el liderazgo no invierte en su éxito profesional, dificulta alcanzar los objetivos y mejorar continuamente.
La implementación a menudo incluye un plan para comunicar todos los aspectos del programa, como la misión, los objetivos y las personas afectadas, a todos los empleados. Las empresas que destacan por su excelencia operativa suelen tener un sistema de comunicación interna bien diseñado, así como un foro para recibir y abordar los comentarios.
La excelencia operativa requiere que las organizaciones analicen de forma crítica sus operaciones y la forma en que gestionan a los empleados. En algunos casos, deben estar dispuestos a cambiar su cultura. Estar abierto al cambio continuo ayuda a las empresas a implementar mejor las metodologías y a alcanzar estos beneficios:
La excelencia operativa puede beneficiar a casi todos los sectores y modelos de negocio, sin embargo, hay algunos sectores en los que la excelencia operativa se ha convertido en un estándar en las operaciones:
Las herramientas de automatización, análisis de procesos, observabilidad y gestión empresarial y de datos pueden ayudar a las empresas a implementar más rápidamente la mejora continua y a mantenerla.
Las empresas llevan décadas recurriendo a la automatización para crear eficiencias y aprovechar el poder de la tecnología. Esto podría incluir la automatización de tareas prácticas en la línea de montaje con maquinaria o la automatización de tareas administrativas como contabilidad y facturación con soluciones de software.
Hay muchas tareas que requieren pensamiento creativo, intuición y estrategia que solo las personas pueden realizar. Sin embargo, las herramientas de automatización se pueden utilizar para realizar tareas repetitivas y mundanas, como rellenar previamente las facturas con información de la cuenta y transferir datos a múltiples sistemas back-end que pueden ahorrar tiempo a las personas:
En la era "lo digital primero", la satisfacción del cliente depende del rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones críticas para el negocio y la infraestructura. Como tal, los equipos de operaciones de TI (ITOps) están bajo una inmensa presión para ofrecer excelencia operativa y deben moverse al ritmo de las crecientes demandas empresariales. La AIOps impulsa la eficiencia y la optimización en un entorno de TI moderno y dinámico para acelerar la transformación digital necesaria.
Utilizando software para crear procesos que reduzcan o reemplacen la interacción manual con los sistemas de TI, AIOps aporta conocimiento en tiempo real a los entornos de TI para que los equipos de operaciones de TI puedan garantizar un rendimiento proactivo y continuo de la aplicación que permita experiencias del cliente excepcionales, al tiempo que aumenta el cumplimiento y reduce de forma segura los costos en una alta variabilidad de la demanda:
A medida que los esfuerzos de transformación se aceleran en todo el mundo, también introducen un efecto secundario grave: empujar los datos a silos e impedir el acceso a la información que los equipos empresariales necesitan para tener éxito. Las organizaciones que puedan conectar aplicaciones y sistemas de forma rápida y segura superarán a las que no lo hagan. Sin las herramientas de integración adecuadas, los datos permanecen bloqueados, lo que dificulta su capacidad para tomar decisiones empresariales informadas e implementar automatizaciones escalables que descubran nuevas eficiencias:
