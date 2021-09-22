Minería de procesos frente a modelado de procesos frente a mapeo de procesos: ¿cuál es la diferencia?

Toda empresa es, en última instancia, una colección de procesos empresariales. Los procesos empresariales impulsan la creación de nuevos productos y servicios, garantizan el cumplimiento de las políticas de la empresa, la normativa aplicable y permiten que la organización avance hacia sus objetivos generales.

Cada proceso empresarial es un conjunto complejo de actividades interconectadas e interdependientes que trabajan en conjunto para impulsar un resultado empresarial particular. Las reseñas del rendimiento de los empleados, las actividades de marketing, la creación de contenido, el desarrollo de software y las ventas son tipos comunes de procesos empresariales. Para garantizar que estos procesos funcionan según lo previsto, las empresas necesitan una forma de definir, analizar, ajustar y supervisar fácilmente cada flujo de trabajo.

Las organizaciones han desarrollado métodos para transformar estos flujos de trabajo abstractos en imágenes concretas y completas que ilustran el funcionamiento interno de cada proceso. Estos métodos incluyen la minería de procesos, el modelado de procesos y el mapeo de procesos. Aunque cada técnica ayuda a una empresa a gestionar, optimizar y automatizar procesos, lo hacen de formas ligeramente diferentes.