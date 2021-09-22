Minería de procesos frente a modelado de procesos frente a mapeo de procesos: ¿cuál es la diferencia?

Toda empresa es, en última instancia, una colección de procesos empresariales. Los procesos empresariales impulsan la creación de nuevos productos y servicios, garantizan el cumplimiento de las políticas de la empresa, la normativa aplicable y permiten que la organización avance hacia sus objetivos generales.
Cada proceso empresarial es un conjunto complejo de actividades interconectadas e interdependientes que trabajan en conjunto para impulsar un resultado empresarial particular. Las reseñas del rendimiento de los empleados, las actividades de marketing, la creación de contenido, el desarrollo de software y las ventas son tipos comunes de procesos empresariales. Para garantizar que estos procesos funcionan según lo previsto, las empresas necesitan una forma de definir, analizar, ajustar y supervisar fácilmente cada flujo de trabajo.
Las organizaciones han desarrollado métodos para transformar estos flujos de trabajo abstractos en imágenes concretas y completas que ilustran el funcionamiento interno de cada proceso. Estos métodos incluyen la minería de procesos, el modelado de procesos y el mapeo de procesos. Aunque cada técnica ayuda a una empresa a gestionar, optimizar y automatizar procesos, lo hacen de formas ligeramente diferentes.
La minería de procesos es una forma de gestión de procesos empresariales que ayuda a las organizaciones a descubrir, evaluar y mejorar los flujos de trabajo. En la minería de procesos, se aplica un algoritmo al registro de eventos de un sistema informático, como un software de gestión de la relación con el cliente (CRM) o de contabilidad. El algoritmo descubre tendencias en los datos del registro de eventos y utiliza esas tendencias para construir un modelo de proceso, que visualiza los flujos de trabajo que se producen dentro de estos sistemas. Los algoritmos de minería de procesos también pueden utilizarse para mejorar los modelos de procesos existentes, comparar los modelos de procesos con instancias reales de flujos de trabajo y simular cambios en los procesos.
El beneficio clave de la minería de procesos son los datos que proporciona. Ayuda a las empresas a utilizar los datos del registro de eventos para guiar la asignación de recursos, la optimización del flujo de trabajo, las iniciativas de automatización y otras decisiones empresariales críticas.
Un modelo de proceso es una representación visual de un flujo de trabajo, producido mediante la aplicación de algoritmos de minería de datos a los datos de registro de eventos. Los modelos de procesos ofrecen ilustraciones cuantitativas y objetivas de los procesos empresariales. Estos modelos contienen una gran cantidad de datos de flujo de trabajo, incluidos eventos, un registro de quién posee o inicia esos eventos, rutas tomadas dentro del flujo de trabajo, plazos de cada paso, tasas de éxito y más. El modelado de procesos puede entenderse como un subcomponente de la minería de procesos, en concreto, la fase en la que el algoritmo utiliza los datos del registro de eventos para generar un modelo de flujo de trabajo.
El beneficio clave del modelado de procesos es que pinta una imagen de los procesos tal como existen, en lugar de cómo la empresa puede pensar que existen. Al aprovechar los datos de registro de eventos, los algoritmos de minería de procesos crean modelos cuantitativos que ofrecen niveles de transparencia hasta ahora inalcanzables en los flujos de trabajo organizativos.
Al igual que el modelado de procesos, el mapeo de procesos se refiere a la creación de una representación visual de un proceso empresarial. Sin embargo, mientras que un modelo de procesos es basado en datos y cuantitativo, un mapa de procesos es subjetivo y cualitativo. El mapeo de procesos suele comenzar con un analista o estratega empresarial que organiza talleres y entrevistas con las personas implicadas en un proceso objetivo. El analista o estratega utiliza entonces la información que ha recopilado para crear un mapa de procesos, ya sea a mano o con un software de mapeo de procesos.
El beneficio clave del mapeo de procesos es que visualiza los flujos de trabajo de una manera más centrada en las personas. En lugar de capturar métricas objetivas, los mapas de procesos describen principalmente cómo las distintas personas y equipos de una empresa participan en un proceso determinado.
Nota: tanto los modelos de procesos como los mapas de procesos representan los procesos visualmente, pero no son intercambiables. En cambio, destacan diferentes aspectos de los mismos flujos de trabajo. Los modelos de procesos son más cuantitativos, mientras que los mapas de procesos son más cualitativos.
Piense en una empresa que busca una mayor claridad en su proceso de compras en toda la organización. ¿Cuándo sería apropiado utilizar la minería de procesos, el modelado de procesos o el mapeo de procesos?
Para obtener la visión más completa de las compras, la empresa utilizaría una combinación de las tres: el modelado de procesos para capturar datos cuantitativos, el mapeo de procesos para capturar datos cualitativos y la minería de procesos para señalar las oportunidades de mejora:
La minería de procesos convierte la gestión de procesos empresariales en una ciencia, pero se deben cumplir ciertos requisitos antes de poder aplicarla:
El modelado de procesos es útil para proporcionar a las empresas vistas más objetivas de los flujos de trabajo que impulsan sus operaciones. Sin embargo, hay algunos tipos de datos que estos modelos no pueden capturar:
La cartografía de procesos es una forma rápida y flexible de generar una visión general de los procesos, pero a veces los mapas pueden ser inexactos porque se basan en informes cualitativos de los empleados:
La automatización empresarial no se puede lograr sin una comprensión clara de los procesos empresariales. En otras palabras, una empresa debe saber con precisión lo que sucede en un flujo de trabajo antes de poder automatizar eficazmente cualquiera de los pasos. Las técnicas de minería, modelado y mapeo de procesos proporcionan datos cuantitativos y cualitativos que otorgan a las empresas una transparencia sin precedentes en sus flujos de trabajo. Con vistas completas de sus procesos existentes, las empresas pueden emprender esfuerzos de automatización a gran escala con facilidad.
