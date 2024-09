Con sede en North Vancouver, Columbia Británica (Canadá), BlueShore Financial (enlace externo a ibm.com) es una institución financiera boutique que ofrece soluciones de banca personal y empresarial, administración de patrimonio, seguros y préstamos comerciales, y asesoramiento experto personalizado a 40.000 clientes. BlueShore también es reconocida por sus exclusivas sucursales de Financial Spa® y su promesa de marca, "Be Richly Valued". BlueShore se fundó en 1941 y, en la actualidad, gestiona más de 7.000 millones de dólares canadienses en activos bajo administración.