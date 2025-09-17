¿Qué es la entrega de aplicaciones?

Las soluciones de entrega de aplicación se describen normalmente en tres categorías:

En las instalaciones

Los servicios de entrega de aplicaciones on-premises se configuran y gestionan desde la infraestructura de TI de las organizaciones, como un centro de datos o un entorno de nube privada.

La entrega de aplicaciones en las instalaciones es más adecuada para empresas que requieren un alto nivel de control y personalización, por ejemplo, sectores con requisitos de cumplimiento rigurosos como la sanidad y las finanzas.

Aunque la infraestructura de entrega de aplicaciones on-premises ofrece más control, a menudo es más cara y menos flexible y escalable que los enfoques basados en la nube.

Basado en la nube

Las soluciones de entrega de aplicaciones basadas en la nube aprovechan la potencia de cálculo y la escalabilidad de la nube para ofrecer una solución altamente flexible y escalable. La entrega de aplicaciones basadas en la nube permite a las organizaciones escalar su potencia de cómputo y recursos de red según los picos o caídas en las cargas de trabajo sin afectar el rendimiento de las aplicaciones.

Además, los precios de pago por uso basados en la nube suelen ser más asequibles que la inversión inicial necesaria para instalar y mantener la infraestructura de entrega de aplicaciones on-premises.

Híbrida

El enfoque híbrido para la entrega de aplicaciones combina los beneficios de la infraestructura on-premises con la escalabilidad, la flexibilidad y el ahorro de costes de la nube. Los administradores de TI pueden tomar decisiones de enrutamiento del tráfico en tiempo real y escalar los recursos hacia arriba o hacia abajo según sea necesario, al mismo tiempo que confían en los centros de datos on-premises para ciertas cargas de trabajo.

Las soluciones híbridas de entrega de aplicaciones permiten a las organizaciones lograr un equilibrio eficaz entre los recursos en la nube y on-premises, optimizando la disponibilidad, el rendimiento y la escalabilidad de las aplicaciones.