¿Qué es la entrega de aplicaciones?

La entrega de aplicaciones, también conocida como entrega de aplicaciones como servicio, lleva las aplicaciones web a los usuarios finales mediante el uso de una variedad de tecnologías y recursos informáticos, incluidos centros de datos, redes y componentes basados en la nube.
También conocido simplemente como entrega de apps, ayuda a mejorar el rendimiento, la funcionalidad y la experiencia del usuario de las aplicaciones sin necesidad de que las empresas instalen y mantengan la infraestructura subyacente por sí mismas.
La entrega de aplicaciones modernas permite a los gestores de TI distribuir el tráfico de aplicaciones entre servidores, centros de datos y la nube para garantizar un alto rendimiento. Desde permitir el teletrabajo hasta respaldar las experiencias digitales que impulsan el compromiso con el cliente, la entrega de la aplicaciones se ha convertido en un elemento central de las estrategias de muchas organizaciones de éxito.
La entrega de aplicaciones se ha visto obligada a evolucionar recientemente para mantenerse al día con los avances en tecnologías más recientes, como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Antes se implementaba principalmente en centros de datos y servidores de aplicaciones locales, ahora se puede implementar en entornos basados en la nube como AWS, Azure e IBM Cloud.
A medida que las organizaciones continúan modernizándose para mantenerse al día con las demandas del mercado, la entrega de apps sigue desempeñando un papel importante en sus esfuerzos de transformación digital. Al ayudarles a aprovechar las tecnologías, las organizaciones ahora pueden descubrir conocimientos, agilizar los procesos y mejorar los resultados con mayor facilidad.
La entrega de aplicaciones a los usuarios finales en un entorno moderno y totalmente digital se basa en prácticas modernas de DevOps, que es la combinación de desarrollo de software (dev) y operaciones de TI (ops). A continuación, se describen con más detalle los componentes y tipos clave de la entrega de aplicaciones, así como las prácticas de DevOps que permiten su funcionamiento.
Las soluciones de entrega de aplicación se describen normalmente en tres categorías:
En las instalaciones
Los servicios de entrega de aplicaciones on-premises se configuran y gestionan desde la infraestructura de TI de las organizaciones, como un centro de datos o un entorno de nube privada.
La entrega de aplicaciones en las instalaciones es más adecuada para empresas que requieren un alto nivel de control y personalización, por ejemplo, sectores con requisitos de cumplimiento rigurosos como la sanidad y las finanzas.
Aunque la infraestructura de entrega de aplicaciones on-premises ofrece más control, a menudo es más cara y menos flexible y escalable que los enfoques basados en la nube.
Basado en la nube
Las soluciones de entrega de aplicaciones basadas en la nube aprovechan la potencia de cálculo y la escalabilidad de la nube para ofrecer una solución altamente flexible y escalable. La entrega de aplicaciones basadas en la nube permite a las organizaciones escalar su potencia de cómputo y recursos de red según los picos o caídas en las cargas de trabajo sin afectar el rendimiento de las aplicaciones.
Además, los precios de pago por uso basados en la nube suelen ser más asequibles que la inversión inicial necesaria para instalar y mantener la infraestructura de entrega de aplicaciones on-premises.
Híbrida
El enfoque híbrido para la entrega de aplicaciones combina los beneficios de la infraestructura on-premises con la escalabilidad, la flexibilidad y el ahorro de costes de la nube. Los administradores de TI pueden tomar decisiones de enrutamiento del tráfico en tiempo real y escalar los recursos hacia arriba o hacia abajo según sea necesario, al mismo tiempo que confían en los centros de datos on-premises para ciertas cargas de trabajo.
Las soluciones híbridas de entrega de aplicaciones permiten a las organizaciones lograr un equilibrio eficaz entre los recursos en la nube y on-premises, optimizando la disponibilidad, el rendimiento y la escalabilidad de las aplicaciones.
La entrega de aplicaciones se ha convertido en una disciplina fundamental para la mayoría de los departamentos de TI modernos. Estos son algunos de los beneficios que ofrece a nivel empresarial.
Mediante el uso eficaz del almacenamiento en caché, la descarga y el equilibrio de carga, la entrega de aplicaciones ayuda a mejorar la capacidad de respuesta y el rendimiento de las aplicaciones en las que confían las empresas para las funciones de actividad principal.
Las técnicas de aceleración de aplicación como la compresión y la optimización de protocolos mejoran el rendimiento de aplicación y la experiencia del usuario final, independientemente de los requisitos de carga de trabajo.
Las organizaciones aprovechan la entrega de aplicaciones para mejorar su posición de seguridad contra una amplia gama de ciberataques, incluyendo la denegación de servicio distribuido (DDoS) y la inyección SQL (SQLi). Al adoptar un enfoque proactivo para prevenir las vulneraciones de datos, la entrega de aplicaciones protege a los usuarios y dispositivos de una amplia gama de amenazas potencialmente costosas.
Según el informe más reciente "Cost of a Data Breach" de IBM, el coste medio global de una vulneración de datos fue de 4,4 millones de dólares el año pasado.
Los enfoques de entrega de aplicaciones híbridas y basadas en la nube son altamente escalables. Estos enfoques dan a los equipos de TI acceso a recursos informáticos virtuales ilimitados a través de la nube, lo que les permite responder a las demandas de cualquier carga de trabajo casi en tiempo real.
La escalabilidad de las soluciones de entrega de aplicaciones híbridas y en la nube permite que organizaciones de todos los tamaños y con diferentes restricciones presupuestarias se beneficien de la entrega de aplicaciones modernas.
Dado que las aplicaciones potencian cada vez más las capacidades empresariales, el tiempo de inactividad puede tener graves consecuencias para las empresas, como la pérdida de reputación de la marca y la disminución de la confianza de los clientes.
Las soluciones avanzadas de entrega de aplicaciones actuales garantizan una alta disponibilidad en una amplia gama de aplicaciones, lo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad con conmutación por error, redundancia y alertas en tiempo real cuando las cargas de trabajo aumentan.
Por último, la entrega de aplicaciones ayuda a las empresas a ofrecer experiencias mejoradas a los clientes que confían en ellas. Ya sea para ofrecer una aplicación que controle la presión arterial de forma remota o recuerde al paciente cuándo debe tomar un determinado medicamento, o para proporcionar una experiencia visual deslumbrante en el último videojuego, el éxito en la entrega de aplicaciones sustenta muchas de las capacidades básicas de las empresas digitales de éxito.
Aunque la implementación de la entrega de aplicaciones a nivel empresarial tiene muchos beneficios, también existen algunos inconvenientes. Estos son algunos de los retos persistentes a los que se enfrenta la tecnología a medida que evoluciona para satisfacer las demandas de los entornos informáticos modernos.
El auge de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa (IA gen) y el IoT ha aumentado la demanda de infraestructura de red, poniendo a prueba los límites de las soluciones de entrega de aplicaciones.
El enrutamiento y el equilibrio del tráfico de aplicaciones, a medida que la cantidad de datos transferidos a través de las redes aumenta exponencialmente, pueden resultar difíciles. Además, en ocasiones puede provocar un aumento de la latencia, un rendimiento deficiente de las aplicaciones y una experiencia de usuario subóptima.
Las aplicaciones de alto rendimiento, como las que las empresas implementan para realizar su actividad principal, también amplían la superficie de ataque, una medida de las vulnerabilidades de un sistema. Cada nuevo componente o solución tecnológica utilizada para hacer que una aplicación sea más eficaz también crea nuevas vulnerabilidades que los actores de amenazas pueden explotar.
Como resultado, las organizaciones modernas necesitan invertir tan agresivamente en proteger sus aplicaciones como en optimizar su proceso de entrega de aplicaciones.
Muchas aplicaciones modernas que están diseñadas para aprovechar tecnologías más recientes como la IA y la nube no se integran bien con la infraestructura heredada. Por ejemplo, es poco probable que un chatbot con IA que dependa de datos en tiempo real y de una infraestructura escalable basada en la nube funcione en una arquitectura de TI tradicional en las instalaciones.
Para garantizar el alto rendimiento y la escalabilidad de sus aplicaciones en diferentes entornos, las organizaciones deben realizar pruebas rigurosas durante los ciclos de DevOps e identificar y resolver cualquier problema con la infraestructura heredada antes del lanzamiento.
A pesar de la disponibilidad de herramientas que proporcionan una visibilidad completa del rendimiento de las aplicaciones, muchas soluciones de entrega de aplicaciones siguen teniendo dificultades para ofrecer análisis e informes precisos. Por lo general, estos problemas no tienen que ver con la eficacia de las soluciones en sí, sino con el gran volumen de datos del que dependen las aplicaciones modernas. Los problemas también están relacionados con la dificultad de integrar, procesar y analizar los datos de una manera que pueda proporcionar información significativa.
Las soluciones de entrega de aplicaciones se han vuelto fundamentales para la mayoría de los entornos de TI modernos, permitiendo la actividad principal de las organizaciones a las que dan soporte. Desde el teletrabajo hasta la colaboración de los empleados y la entrega de nuevas experiencias del cliente, aquí hay un vistazo a los principales casos de uso de entrega de aplicación empresarial.
La entrega de aplicaciones sustenta algunas de las plataformas de comercio electrónico más exitosas del mundo, como Square, Shopify y Wix. Las organizaciones confían en diversas soluciones de entrega de aplicaciones para crear y distribuir aplicaciones que admitan transacciones en línea, interactuar con nuevas bases de clientes, optimizar cadenas de suministro globales y más.
Las aplicaciones de tecnología financiera, más conocidas como fintech, dependen de la entrega de aplicaciones para una amplia gama de aplicaciones, incluida la banca minorista, la gestión de portfolios y más. Las aplicaciones fintech requieren la alta disponibilidad, seguridad y capacidad de respuesta en tiempo real que proporcionan las soluciones modernas de entrega de aplicaciones.
Las soluciones de entrega de apps se han vuelto fundamentales para las empresas de redes sociales que buscan aprovechar las últimas tecnologías para crear nuevas experiencias para los clientes. Millones de usuarios de todo el mundo utilizan aplicaciones de redes sociales como Snapchat, TikTok e Instagram para consumir y crear contenido cada segundo. La entrega de aplicaciones garantiza que puedan acceder a su contenido de forma rápida y segura desde su dispositivo preferido.
Desde dispositivos de seguimiento físico hasta marcapasos o aplicaciones que permiten a los servicios de emergencia acceder de forma remota a los historiales médicos de los pacientes, las organizaciones sanitarias dependen ahora de la entrega de aplicaciones para algunas de sus capacidades más avanzadas. Los ADN fiables, por ejemplo, permiten que las potentes aplicaciones sanitarias transmitan de forma segura datos confidenciales casi en tiempo real, mejorando la atención remota y garantizando el cumplimiento de las normativas de soberanía de datos.
Las herramientas de entrega de aplicación ayudan a las empresas a ofrecer a sus empleados nuevas formas de mejorar la colaboración y la productividad tanto en las instalaciones como en entornos remotos. En la última década, aplicaciones como Asana, Slack y Google Docs han aprovechado las soluciones de entrega de aplicaciones para automatizar y agilizar la forma en que los empleados comparten información, colaboran en tiempo real y registran su entrada y salida.
