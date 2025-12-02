¿Qué es el modelo de madurez de API?

Algunos marcos de madurez de API hacen hincapié en aspectos concretos como la seguridad, la descubribilidad, el mantenimiento o la ingeniería de plataformas. Los proveedores de gestión de API, incluidos Kong, Tyk y Curity, ofrecen modelos de madurez de API alineados con sus propias soluciones, lo que ayuda a los clientes a medir su progreso en la adopción de esas plataformas. Otros modelos tienen un alcance más amplio y se pueden aplicar a cualquier protocolo o arquitectura.

Las interfaces de programación de aplicaciones (API), que facilitan las conexiones entre servicios y aplicaciones independientes, son un pilar clave de internet, ya que ayudan a los desarrolladores a utilizar tecnologías y fuentes de datos de terceros, en lugar de crearlas desde cero. También permiten la integración de recursos, datos, seguridad de datos y gobierno dentro de las organizaciones, agilizando las implementaciones internas y las comunicaciones entre equipos. Se pueden agrupar varias API junto con bibliotecas, herramientas de IU y otros componentes para formar un kit de desarrollo de software (SDK), un conjunto de herramientas que ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones estandarizadas de forma rápida y fiable.

Los modelos de madurez de las API identifican y describen las innovaciones estructurales y tecnológicas específicas, así como buenas prácticas estratégicas que pueden ayudar a las organizaciones a desarrollar sistemas de API más sofisticados y robustos, mejorando la eficiencia, la seguridad y la interoperabilidad. Sirven como una hoja de ruta que ayuda a las organizaciones a decidir qué innovaciones priorizar a medida que aceleran el desarrollo de sus API.