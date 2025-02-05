¿Qué es el diseño de API?

Para obtener el máximo valor de las API empresariales, las organizaciones suelen hacer hincapié en:

Gobierno y documentación de API

Recopilación de feedback de las partes interesadas

Autenticación adecuada

Versiones

Estandarización de mensajes de error

Escalado y contexto

Coherencia

Estos principios ayudan a mantener informadas a todas las partes interesadas durante todo el proceso de diseño de API y a garantizar que las API se alineen con los objetivos y la estrategia de la organización.

Gobierno y documentación de API: establecer una estrategia de gobierno y documentación de API en toda la organización desde el principio ayuda a promover la coherencia y facilita la navegación por el portfolio de API de una empresa. Por ejemplo, una organización podría decidir adoptar una especificación como OpenAPI para que todas las API empresariales se adhieran a un estándar del sector. En cualquier caso, mantener un gobierno y una documentación adecuados y coherentes permite a los nuevos usuarios de la API comprender rápidamente la API y sus funciones.



Recopilación de feedback de las partes interesadas: las aportaciones iniciales de las principales partes interesadas y los consumidores de API ayudan a mantener a los desarrolladores en el camino correcto durante todo el proceso de desarrollo. Una mala comunicación puede provocar retrasos en el desarrollo de API y reducir su valor.

Autorización adecuada y seguridad de API: para proteger las API, así como los datos confidenciales, las organizaciones implementan técnicas de autorización que proporcionan validación para las solicitudes de API. Los mecanismos de autenticación, como las claves de API, OAuth y JSON Web Tokens (JWT), proporcionan diferentes métodos para proteger los datos y el tráfico de API. El cifrado de API, el proceso de codificación de datos para viajar entre el cliente y el servidor, también se utiliza para proteger los datos y las API.

Pruebas y control de versiones: las pruebas de API incluyen cubrir varios escenarios, positivos y negativos, para identificar problemas antes de implementar una API. Las API evolucionan a lo largo de estas pruebas y los desarrolladores crean nuevas versiones que corrigen errores o mejoran el rendimiento. Las nuevas versiones de la API también se publican por otros motivos, como cuando los desarrolladores añaden nuevas características a una API. El control de versiones es la forma en que los desarrolladores gestionan los cambios en una API, hacen que los cambios sean transparentes y se aseguran de que las actualizaciones no interrumpan a los usuarios actuales.

Es útil tener mecanismos de control de versiones (como el control de versiones basado en URL o el control de versiones basado en encabezados) definidos antes de que el desarrollo comience en serio.

Estandarización de los mensajes de error: una gestión adecuada de los errores mejora la experiencia de un consumidor de API porque ayuda a solucionar problemas cuando las cosas van mal. Los códigos de error, los mensajes y las respuestas deben describir con precisión la naturaleza del error y seguir siendo claros y coherentes.

Contexto y restricciones: cada API existe en un contexto específico que determina cómo se creará y cuáles son sus funciones. Los plazos de los proyectos, los volúmenes de tráfico esperados y si la empresa prioriza la API o el código pueden dar forma a la API resultante. Es importante que todas las partes interesadas conozcan esta información para que puedan tomar decisiones informadas durante el proceso de desarrollo.

Coherencia: por encima de todo, mantener la coherencia en todos los aspectos suele conducir a un mejor diseño de API. La coherencia en el diseño de API es algo más que el control de versiones y los códigos de error. Al definir endpoints, mantener la coherencia de las convenciones de nomenclatura puede facilitar su identificación. Al realizar una solicitud específica a una API, debe resolverse de la misma manera cada vez. Cuando todo es coherente en un panorama de API, también es más fácil documentar las API para que sean comprensibles para los futuros usuarios.