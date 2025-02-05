Estrategias recomendadas para API

Las API se utilizan a menudo como vector de ataque e introducen un riesgo de seguridad que debe abordarse. Una estrategia de API que detalle los estándares de seguridad de la organización y cómo una organización evitará el uso indebido de sus API puede reducir este riesgo. Para ello se utilizan a menudo herramientas como las pasarelas de API y técnicas como la autenticación o la limitación de velocidad.

La limitación de velocidad se utiliza para reducir el riesgo de ataques de fuerza bruta o ataques DDoS (denegación de servicio distribuido). La limitación de velocidad bloquea o descarta las solicitudes que representan un riesgo de volumen e impide que los sistemas se inunden de solicitudes. También hay funciones automatizadas que pueden ser aún más precisas. Por ejemplo, las organizaciones pueden fijar límites de velocidad para determinadas direcciones con una actividad de alta solicitud que se haya marcado como sospechosa.

Las técnicas de autenticación también se incorporan a la estrategia de seguridad de la API para garantizar que solo se cumplan las solicitudes seguras y aprobadas. OAuth, o autorización abierta, es un protocolo que utiliza un token de acceso que concede a los usuarios acceso a datos o servicios previamente aprobados sin necesidad de iniciar sesión. Las claves API, que son una cadena única de caracteres que solo conocen el cliente y el servidor, son otra herramienta popular que las organizaciones utilizan para mantener seguras las API.

Las organizaciones pueden utilizar plataformas de pruebas automatizadas que comprueben continuamente la seguridad del sistema para complementar y mejorar las comprobaciones y pruebas manuales.