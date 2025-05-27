¿Qué son las pruebas de API?

Las pruebas de API verifican la precisión de los datos y el formato, la gestión de errores, el cumplimiento de la autenticación y la autorización, problemas de compatibilidad, problemas de carga y más. Los equipos de desarrollo pueden optar por ejecutar estas pruebas manualmente o usar software para automatizar las pruebas y maximizar la eficiencia del proceso. Independientemente del enfoque, las pruebas integrales de API requieren una variedad de métodos de prueba para ayudar a garantizar el rendimiento óptimo y la seguridad óptimos de las API y las aplicaciones.

Las aplicaciones modernas suelen tener tres capas: una capa de datos, una capa de servicio (o aplicación) y una capa de presentación. La capa de servicio contiene la lógica empresarial de la aplicación (y la funcionalidad principal de la API), que dicta cómo se comunican las API con otros componentes de la aplicación y sus funciones.

Históricamente, los desarrolladores implementaban pruebas de capa API al final del ciclo de vida de desarrollo de software. Sin embargo, hoy en día muchas empresas están adoptando estrategias de desarrollo basadas en API, en las que los equipos de desarrollo crean aplicaciones como una red de servicios prestados a través de API.

Mantener las API optimizadas es crítico para un enfoque API-first, por lo que los desarrolladores suelen optar por incorporar las prácticas de prueba de las API en una fase más temprana del ciclo de vida. Este enfoque proactivo, conocido como "shifting left", ayuda a los equipos a encontrar y realizar correcciones antes, a evitar costosos errores y retrasos en los proyectos y a optimizar todo el proceso de desarrollo.

Sin embargo, cabe señalar que las pruebas de API pueden continuar incluso después de la implementación. Las pruebas de posproducción (o pruebas de desplazamiento a la derecha) ofrecen a las empresas un enfoque de pruebas complementario que, cuando se utiliza junto con las estrategias de desplazamiento a la izquierda, puede integrar un bucle de feedback continuo en DevOps y pipelines de CI/CD.

Más allá de ayudar a crear API más estables y fiables, las pruebas de API ofrecen a las empresas ventajas significativas. Ayudan a mejorar la calidad de las aplicaciones de software empresarial, minimizar los costes de desarrollo, acelerar la entrega de software y más.