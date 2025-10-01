Ahora que las organizaciones comienzan a echar la vista atrás al año 2025 y a planificar lo que les depara el 2026, es un buen momento para analizar las tendencias que más impacto han tenido. También es un buen momento para considerar lo que podrían significar para el futuro.
En términos de transformación digital, la aplicación estratégica de la tecnología digital en todos los niveles de una organización, es difícil imaginar un componente más crítico que el desarrollo de aplicaciones (desarrollo app).
Desde una startup que busca crear una nueva aplicación móvil hasta una empresa Fortune 500 que necesita reemplazar los flujos de trabajo heredados con nuevos marcos y herramientas de automatización, el desarrollo de aplicaciones es fundamental para el éxito o el fracaso de las iniciativas de transformación digital. Las empresas que tienen éxito en el desarrollo de aplicaciones pueden optimizar eficazmente los flujos de trabajo, mejorar las experiencias de los usuarios y obtener una ventaja competitiva.
El desarrollo de aplicaciones es el proceso de creación, prueba e implementación de aplicaciones de software para empresas, dispositivos móviles o la web, un proceso conocido como ciclo de vida de la aplicación. Con el auge de Internet y la difusión de los dispositivos móviles, el teletrabajo y el cloud computing, el desarrollo de aplicaciones se ha convertido en una capacidad central de las empresas digitales más exitosas.
El desarrollo de apps está estrechamente relacionado con DevOps, un método de desarrollo de software que acelera la entrega de aplicaciones mediante la automatización y sigue de cerca el ciclo de vida de la aplicación.
Los siguientes pasos comprenden el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones:
El desarrollo de apps se ha acelerado rápidamente junto con algunos de los avances tecnológicos más prometedores del nuevo siglo, incluidos los dispositivos móviles, el cloud computing y la difusión de las redes 5G.
Hoy en día, las tecnologías más recientes, como la IA generativa (IA gen) y el machine learning (ML), están transformando la forma en que los equipos de desarrollo crean, prueban e implementan aplicaciones. Eche un vistazo a algunas de las mayores tendencias en el desarrollo de aplicaciones y cómo están transformando el desarrollo de software.
Una de las últimas tendencias de desarrollo que ha influido en el desarrollo de aplicaciones ha sido el impulso para integrar las capacidades de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) en los ciclos de vida de desarrollo.
En el último año, los desarrolladores se han vuelto más dependientes de las herramientas con IA y los algoritmos de ML (machine learning), añadiendo características avanzadas como la personalización de IA, el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y la codificación de IA generativa. Estas nuevas herramientas de IA automatizan la codificación y reducen las tareas repetitivas que han ralentizado el proceso de desarrollo en el pasado.
Las herramientas de IA y ML también están mejorando el desarrollo de aplicaciones en situaciones del mundo real. Por ejemplo, en sectores como la sanidad, la venta minorista y las finanzas, los chatbots con IA mejoran la participación de los usuarios, agilizan los procesos y reducen el trabajo pesado.
Las plataformas low-code y no-code son plataformas de aplicaciones fáciles de usar que permiten a las personas con poca o ninguna experiencia en desarrollo crear aplicaciones atractivas.
Mediante características como interfaces de arrastrar y soltar y componentes, las personas sin experiencia en programación pueden utilizar plataformas low-code y no-code para crear e implementar aplicaciones que resuelvan diversos problemas del mundo real.
Grandes empresas globales como Microsoft y Salesforce han realizado recientemente importantes inversiones en el espacio low-code o no-code. Estas inversiones permiten a las empresas emergentes y a las pequeñas empresas acelerar la entrega de aplicaciones móviles y proyectos de desarrollo web sin contratar sus propios equipos de desarrollo de software.
Según un informe reciente, el tamaño del mercado mundial de plataformas de desarrollo low-code se valoró en 28 750 millones de dólares el año pasado. Se espera que crezca hasta 264 000 millones de dólares en 2032, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 32 %1.
El auge del cloud computing ha transformado la forma en que los equipos de DevOps crean aplicaciones y las gestionan después de su lanzamiento.
En concreto, el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube (creación de aplicaciones a partir de componentes discretos y reutilizables conocidos como microservicios) ha facilitado a los equipos de DevOps la creación de aplicaciones escalables, portátiles y altamente resilientes.
El desarrollo de aplicaciones nativas de la nube ha movido las prácticas de DevOps lejos de arquitecturas monolíticas y prácticas manuales hacia procesos modulares, optimizados para la nube, que enfatizan la escalabilidad, la flexibilidad y la innovación continua.
Otra tendencia en la modernización de DevOps ha sido el establecimiento de DevSecOps (desarrollo, seguridad y operaciones), un enfoque relativamente nuevo de la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones.
Hasta hace poco, las aplicaciones eran protegidas por un equipo independiente después de su creación. DevSecOps utiliza las últimas tecnologías nativas de la nube y herramientas para automatizar e integrar las características de seguridad durante el ciclo de vida del desarrollo de aplicación, lo que garantiza un proceso más fluido y mejores resultados.
Las aplicaciones del Internet de las cosas (IoT) son aplicaciones diseñadas para procesar datos en tiempo real recopilados por dispositivos y sensores conectados a Internet.
El desarrollo de aplicaciones IoT es una tendencia que sigue ampliando los límites de lo que pueden hacer las aplicaciones con los datos que recopilan y procesan cerca de su fuente mediante el uso de edge computing.
Según un informe reciente, el mercado mundial de aplicaciones IoT se valoró en 595 730 millones de dólares en 2023. Se espera que alcance los 4062,34 millones de dólares en 2032, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 24,3 %2.
El desarrollo de aplicaciones IoT abarca una amplia gama de sectores, con ejemplos que incluyen wearable, electrodomésticos inteligentes y IoT industrial (IIoT), que es el uso de la tecnología IoT con fines industriales o de fabricación.
Las organizaciones que desarrollan aplicaciones en el espacio IoT se centran en soluciones escalables y seguras que integren una potente funcionalidad IoT sin sacrificar la seguridad, la funcionalidad o la escalabilidad.
Las aplicaciones web progresivas (PWA) combinan la funcionalidad de las aplicaciones nativas (es decir, aplicaciones creadas para sistemas operativos o plataformas específicos) con la facilidad y accesibilidad de una simple dirección web.
Las PWA suelen contar con notificaciones push y funcionalidad sin conexión para proporcionar un rendimiento ininterrumpido en una amplia gama de dispositivos móviles.
Las PWA son populares entre las organizaciones que no quieren elegir entre usuarios de iOS y Android, pero tampoco quieren tener que mantener una base de código separada para cada instancia.
Las PWA permiten a las empresas tender puentes entre los diferentes sistemas operativos y llegar a los usuarios de ambos utilizando una única base de código rentable sin perder rendimiento ni funcionalidad.
A medida que el año llega a su fin y el impacto que han tenido estas tendencias de desarrollo se hace más claro, veamos cómo han afectado a las organizaciones y a los usuarios.
Los sectores están reaccionando de manera diferente a las últimas tendencias en desarrollo de aplicación, pero cada uno está tomando nota y experimentando con nuevas formas de aprovecharlas para obtener valor. He aquí un análisis sector por sector de cómo las tendencias en el desarrollo de aplicaciones están afectando a las empresas.
Los minoristas y las empresas de comercio electrónico fueron de los primeros sectores en experimentar con algunas de las tendencias más recientes de desarrollo de aplicaciones este año, principalmente mediante el uso de aplicaciones móviles, PWA y notificaciones push. Las herramientas con IA han sido útiles para crear motores de personalización basados en búsquedas de clientes que recomiendan productos relevantes.
Se están implementando dispositivos IoT para transmitir datos en tiempo real a través de Internet para ofrecer a los empleados de la tienda una imagen actualizada del inventario e incluso automatizar la reposición de existencias y otros aspectos de la gestión de la cadena de suministro.
Varias de las tendencias de este año ayudaron a avanzar en el IoT industrial (IIoT), la incorporación de tecnología digital como sensores y software en sistemas industriales y de fabricación. Las nuevas aplicaciones de IoT, por ejemplo, han permitido a las empresas incorporar sensores y software aún más en los procesos de fabricación que antes, aumentando las capacidades de monitorización en tiempo real y mantenimiento predictivo.
Además, los auriculares de realidad aumentada (AR) que utilizan capacidades de IIoT se están utilizando de manera eficaz con fines formativos. Según un informe reciente del IBM Institute for Business Value (IBV), las empresas que utilizan la RA han registrado mejoras medias de productividad del 32 %. Juntas, estas capacidades nuevas ayudan a optimizar las operaciones, aumentar las eficiencias y aumentar la toma de decisiones basada en datos en todas las organizaciones.
Este año, los gobiernos federales y locales experimentaron con marcos de desarrollo web y móvil para añadir escalabilidad y funcionalidad a muchos de los servicios que prestan a los ciudadanos. En particular, los gobiernos utilizaron nuevas capacidades en ciberseguridad y automatización para optimizar los servicios y agregar nuevas características.
Las últimas tendencias en el desarrollo de aplicación han ayudado a que las agencias gubernamentales sean más rápidas, seguras y receptivas. Los ejemplos van desde sistemas de pago más seguros que permiten a los ciudadanos pagar los servicios directamente desde sus dispositivos móviles hasta alertas de tráfico y desastres en tiempo real que aceleran las respuestas de emergencia.
Podría decirse que ningún sector ha implementado las últimas tendencias en desarrollo de aplicaciones con mayor eficacia que el sanitario. Desde aplicaciones móviles que rastrean los signos vitales de un paciente hasta algoritmos con IA que aceleran el diagnóstico hasta herramientas de realidad aumentada y realidad virtual (RV) que entrenan a cirujanos y especialistas en traumatología, la atención médica está a la vanguardia de la innovación en el desarrollo de aplicaciones.
Pero el sector sanitario no solo utiliza la última tecnología para añadir características y aumentar capacidades. Las nuevas capacidades de DevSecOps ayudan a garantizar que la información del paciente permanezca confidencial y que el cumplimiento de las leyes de seguridad de datos sea sólido.
El desarrollo de aplicaciones ha dado muchos saltos en 2025, pero no hay razón para pensar que la innovación se ralentizará en el año que viene. Con las capacidades de IA generativa e IoT a la vanguardia, es seguro esperar que estas tecnologías vuelvan a liderar en 2026.
Teniendo esto en cuenta, es probable que las empresas continúen ampliando sus Estrategias móviles, un enfoque que prioriza el desarrollo para dispositivos móviles en cada etapa del ciclo de vida de la aplicación, y aprovechen las plataformas no-code y low-code para ahorrar costes.
A medida que las empresas y las startups continúan expandiéndose en las tendencias que dieron forma a los sectores este año, se espera ver una mayor automatización en el ciclo de vida de las aplicaciones, flujos de trabajo más optimizados y un énfasis en experiencias de usuario final aún más deslumbrantes.
La integración de la IA y el ML en el desarrollo de aplicaciones ha tenido éxito hasta ahora, automatizando y agilizando aspectos del ciclo de vida de las aplicaciones y permitiendo a los desarrolladores dedicar más tiempo y energía a la innovación. A medida que la IA y el ML se integren más profundamente en marcos, lenguajes de programación y plataformas, es probable que la composición y la experiencia de los equipos de desarrollo cambien, centrándose cada vez más en las funciones que respaldan las iniciativas de DevSecOps.
Por último, al repasar las tendencias más impactantes de 2025, está claro que fueron impulsadas por las necesidades empresariales más que por los avances tecnológicos. Es poco probable que esto cambie pronto. Los nuevos avances tecnológicos, por deslumbrantes que puedan parecer a simple vista, deben basarse en una actividad principal para tener un impacto duradero.
