El desarrollo de aplicaciones ha dado muchos saltos en 2025, pero no hay razón para pensar que la innovación se ralentizará en el año que viene. Con las capacidades de IA generativa e IoT a la vanguardia, es seguro esperar que estas tecnologías vuelvan a liderar en 2026.

Teniendo esto en cuenta, es probable que las empresas continúen ampliando sus Estrategias móviles, un enfoque que prioriza el desarrollo para dispositivos móviles en cada etapa del ciclo de vida de la aplicación, y aprovechen las plataformas no-code y low-code para ahorrar costes.

A medida que las empresas y las startups continúan expandiéndose en las tendencias que dieron forma a los sectores este año, se espera ver una mayor automatización en el ciclo de vida de las aplicaciones, flujos de trabajo más optimizados y un énfasis en experiencias de usuario final aún más deslumbrantes.

La integración de la IA y el ML en el desarrollo de aplicaciones ha tenido éxito hasta ahora, automatizando y agilizando aspectos del ciclo de vida de las aplicaciones y permitiendo a los desarrolladores dedicar más tiempo y energía a la innovación. A medida que la IA y el ML se integren más profundamente en marcos, lenguajes de programación y plataformas, es probable que la composición y la experiencia de los equipos de desarrollo cambien, centrándose cada vez más en las funciones que respaldan las iniciativas de DevSecOps.

Por último, al repasar las tendencias más impactantes de 2025, está claro que fueron impulsadas por las necesidades empresariales más que por los avances tecnológicos. Es poco probable que esto cambie pronto. Los nuevos avances tecnológicos, por deslumbrantes que puedan parecer a simple vista, deben basarse en una actividad principal para tener un impacto duradero.