Was ist Kubernetes-Networking?

Ein Dienst in Kubernetes ist eine Abstraktion, die einen logischen Satz von Pods definiert und die Offenlegung des externen Datenverkehrs, den Lastausgleich und die Diensterkennung für diese Pods ermöglicht. Dienste erleichtern sowohl die Pod-to-Service- als auch die External-to-Service-Kommunikation.

Laut dem Kubernetes-Networking-Modell sind Pod-IP-Adressen kurzlebig. Wenn ein Pod abstürzt oder gelöscht wird und an seiner Stelle ein neuer Pod erstellt wird, erhält der neue Pod daher höchstwahrscheinlich eine neue IP-Adresse.

Bei der Pod-to-Service-Kommunikation ist ein ClusterIP ein Diensttyp, der einer Reihe von Pods eine stabile virtuelle IP-Adresse bereitstellt. Diese interne IP ist nur innerhalb des Clusters erreichbar und kann für die interne Kommunikation zwischen Pods und Services verwendet werden.

Der kube-Proxy, der auf jedem Node in einem Cluster installiert ist, unterhält Netzwerkregeln auf dem Host und überwacht Änderungen an Services und Pods. Wenn Pods erstellt oder zerstört werden, aktualisiert der kube-Proxy iptables (ein Hilfsprogramm zum Erstellen von Regeln in der Linux-Kernel-Firewall für die Weiterleitung des Datenverkehrs), um diese Änderung widerzuspiegeln, sodass der an die Dienst-IP gesendete Datenverkehr korrekt weitergeleitet wird.