Was ist Cloud Banking?

In den 2000er Jahren läuteten Smartphones und schnellere Internetgeschwindigkeiten eine Ära der digitalen Innovation im Bankensektor ein. Der Sektor, der zuvor durch die Kosten und Zwänge der physischen Infrastruktur belastet war, begann sich zu transformieren. Bald boten die Banken immer mehr Dienstleistungen digital an. Nach anfänglichen Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit gewannen die Kunden mehr und mehr Vertrauen in diesen Bereich und wurden offener für Online-Transaktionen.

Im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts war es für die Kunden normal, jederzeit online auf ihre Konten zuzugreifen, oft mit dem Gerät ihrer Wahl. Als die Sicherheitsfunktionen der Public-Cloud-Angebote zunahmen, begannen die Banken, auch über das Internet auf ihre Server und Datenbanken zuzugreifen, anstatt wie bisher über Rechenzentren vor Ort. Dies machte die Banken zu Kunden sowohl für Private-Cloud- als auch für Public-Cloud-Lösungen und leitete die heutige Ära des Cloud-Bankings ein, in der Cloud-Service-Anbieter (CSPs) in den Bereichen Sicherheit, Technologie und Anpassungsfähigkeit miteinander konkurrieren, um den Banken das zu bieten, was sie benötigen.

Bei der Entwicklung einer Cloud-Strategie stehen Finanzinstitute vor einem heiklen Spagat zwischen der Kundennachfrage nach den neuesten Anwendungen und Diensten, der Einhaltung anspruchsvoller gesetzlicher Vorgaben und den Kosten. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die sie treffen müssen, ist die zwischen einer Public Cloud und einer Private Cloud.