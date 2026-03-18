Lieferketten generieren riesige Datenmengen. Durch die Zusammenführung aller Daten erhalten Unternehmen ein klareres Bild ihrer Abläufe und der Bereiche, in denen Änderungen erforderlich sein könnten.

In der Praxis hilft die Lieferkettenanalyse den Teams zu verstehen, was entlang der Lieferkette passiert, warum und was als Nächstes passieren könnte. Dieser Ansatz ermöglicht es, im Voraus zu planen, anstatt auf Probleme zu reagieren, nachdem sie auftreten. Beispielsweise können Analysen Nachfragemuster aufzeigen, Verzögerungen bei Lieferzeiten hervorheben, Lieferantenrisiken identifizieren oder zeigen, wo die Lagerbestände zu hoch oder zu niedrig sind.

Der gleiche grundlegende Ansatz gilt für die meisten Entscheidungen in der Lieferkette: Nutzen Sie Datenanalyse zur Bewertung der Leistung, analysieren Sie die Ursachen von Problemen oder Ineffizienzen, prognostizieren Sie zukünftige Bedingungen und bestimmen Sie die beste Vorgehensweise.

Die Daten können aus vielen Quellen stammen, darunter Enterprise-Ressourcen-Planungssysteme (ERP), Lager- und Transportsysteme, Internet der Dinge (IoT) Sensoren, Verkaufsaufzeichnungen, Lieferantenberichte und externe Marktdaten. Die Zusammenführung aller Daten ermöglicht es Unternehmen, ihre täglichen Abläufe zu verbessern und sich gleichzeitig auf langfristige Veränderungen im Lieferkettennetzwerk vorzubereiten.

Zu den gängigen Anwendungsfällen für die Lieferkettenanalyse gehören: