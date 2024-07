In einem nächsten Schritt suchte die ANTA Group nach einem kompetenten Partner, der sie im Zuge ihrer Transformation begleiten würde. Nach sorgfältiger Evaluierung mehrerer Anbieter entschied sich die ANTA Group für IBM® Services, um den Umstieg auf SAP S/4HANA zu rationalisieren und zu beschleunigen.

„IBM und SAP überzeugen nicht nur durch ihre enge strategische Kooperation. IBM® Services verfügt auch über eine umfangreiche und beeindruckende Erfahrung mit SAP-Branchenlösungen für die Schuh- und Bekleidungsindustrie“, erläutert Chen Dong Hai. „Das Team von IBM lieferte von Beginn an wertvolle Erkenntnisse, Impulse und Best Practices und gewährleistete so einen erfolgreichen Start unseres Transformationsprojekts. Mit IBM® Services an unserer Seite wussten wir, dass wir in sicheren Händen waren.“