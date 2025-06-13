Was ist Linux-Networking?

Durch eine Reihe von Protokollen und Tools wie Netzwerkschnittstellen, Router, Domain Name Systems (DNS) und Firewalls bietet Linux-Netzwerken eine flexible und sichere Netzwerkinfrastruktur, auf die sich viele Unternehmen für ihre Kerngeschäftsanwendungen verlassen.

Die Vernetzung ist für alle Arten der digitalen Kommunikation von grundlegender Bedeutung und ermöglicht den Austausch von Daten und Ressourcen über die Netzwerke, die die Grundlage für Technologien wie Cloud Computing, Virtualisierung, soziale Netzwerke und mehr bilden.

Als das weltweit beliebteste Open-Source-Betriebssystem (OS) spielt Linux eine Schlüsselrolle bei der Konfiguration, Verwaltung und Sicherung dieser Netzwerke, Netzwerkverbindungen und Netzwerkgeräte.