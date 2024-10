Hier finden Sie eine Übersicht der sechs wichtigsten Kubernetes-Anwendungsfälle, die zeigen, wie Kubernetes die IT-Infrastruktur verändert.

1. Groß angelegte App-Bereitstellung

Stark frequentierte Websites und Anwendungen für Cloud Computing erhalten täglich Millionen von Nutzeranfragen. Ein entscheidender Vorteil der Verwendung von Kubernetes für die Bereitstellung großer Cloud-Apps ist die automatische Skalierung. Durch diesen Prozess können Anwendungen automatisch, schnell, effizient und mit minimalen Ausfallzeiten an Bedarfsänderungen angepasst werden. Wenn beispielsweise die Nachfrage schwankt, ermöglicht Kubernetes die kontinuierliche Ausführung von Anwendungen und die Reaktion auf Änderungen in den Web-Traffic-Mustern. Dadurch kann die richtige Menge an Workload-Ressourcen aufrechterhalten werden, ohne dass es zu einer Über- oder Unterversorgung mit Ressourcen kommt.

Kubernetes verwendet horizontale Pod-Autoskalierung (HPA) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), um einen Lastenausgleich (in Bezug auf die CPU-Nutzung oder benutzerdefinierte Metriken) durch Skalierung der Anzahl von Pod-Replikaten (Klone, die die automatische Fehlerbehebung erleichtern) im Zusammenhang mit einer bestimmten Bereitstellung durchzuführen. Dadurch werden potenzielle Probleme wie Datenverkehrsspitzen, Hardware-Probleme oder Netzwerkunterbrechungen gemildert.

Anmerkung: HPA ist nicht zu verwechseln mit Kubernetes Vertical Pod Autoscaling (VPA), das den Pods, die bereits für den Workload ausgeführt werden, zusätzliche Ressourcen wie Arbeitsspeicher oder CPU zuweist.

2. Hochleistungs-Datenverarbeitung

Branchen wie die Regierung, Wissenschaft, Finanzwesen und Technik sind stark auf High-Performance Computing (HPC) angewiesen, eine Technologie, die große Datenmengen verarbeitet, um komplexe Berechnungen durchzuführen. HPC verwendet leistungsstarke Prozessoren mit extrem hohen Geschwindigkeiten, um sofort datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Zu den realen Einsatzmöglichkeiten von HPC gehören die Automatisierung des Aktienhandels, Wettervorhersagen, DNA-Sequenzierung und Flugsimulationen.

HPC-intensive Branchen nutzen Kubernetes, um die Verteilung von HPC-Berechnungen in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen zu verwalten. Kubernetes kann auch als flexibles Tool zur Unterstützung der Verarbeitung von Batch-Jobs im Zusammenhang mit Workloads für Hochleistungsrechnen dienen, wodurch die Portabilität von Daten und Code verbessert wird.

3. KI und maschinelles Lernen

Der Aufbau und die Bereitstellung von Systemen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) erfordert riesige Datenmengen und komplexe Prozesse wie Hochleistungsrechnen und Big-Data-Analyse. Die Bereitstellung von maschinellem Lernen auf Kubernetes erleichtert es Unternehmen, die Verwaltung und Skalierung von ML-Lebenszyklen zu automatisieren, und reduziert den Bedarf an manuellen Eingriffen.

So kann beispielsweise die Container-Orchestrierungsplattform Kubernetes Teile der KI- und ML-Workflows für die vorausschauende Wartung automatisieren, einschließlich Zustandsprüfungen und Ressourcenplanung. Und Kubernetes kann ML-Workloads nach oben oder unten skalieren, um den Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden, die Ressourcennutzung anzupassen und die Kosten zu kontrollieren.

Maschinelles Lernen stützt sich auf große Sprachmodelle, um anspruchsvolle Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) wie Textklassifizierung, Stimmungsanalyse und maschinelle Übersetzung durchzuführen. Kubernetes beschleunigt die Bereitstellung großer Sprachmodelle, um den NLP-Prozess zu automatisieren. Da immer mehr Unternehmen auf generative KI-Funktionen setzen, nutzen sie Kubernetes, um generative KI-Modelle auszuführen und zu skalieren, und bieten so eine hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz.

Insgesamt bietet Kubernetes die Flexibilität, Portabilität und Skalierbarkeit, die für das Trainieren, Testen, Planen und Bereitstellen von ML- und generativen KI-Modellen erforderlich ist.

4. Verwaltung von Microservices

Microservices (oder Microservice-Architektur) bieten einen modernen cloudnativen Architekturansatz, bei dem jede Anwendung aus zahlreichen lose verbundenen und unabhängig voneinander einsetzbaren kleineren Komponenten oder Diensten besteht. Beispielsweise bestehen große E-Commerce-Websites für den Einzelhandel aus vielen Microservices. Dazu gehören in der Regel ein Bestellservice, ein Zahlungsservice, ein Versandservice und ein Kundenservice. Jeder Dienst verfügt über eine eigene REST-API, über die die anderen Dienste mit ihm kommunizieren.

Kubernetes wurde entwickelt, um die Komplexität zu bewältigen, die mit der gleichzeitigen Verwaltung aller unabhängigen Komponenten innerhalb der Microservice-Architektur verbunden ist. So gewährleistet beispielsweise die in Kubernetes integrierte Funktion für hohe Verfügbarkeit (HA) einen kontinuierlichen Betrieb auch im Falle eines Ausfalls. Die automatische Fehlerbehebungsfunktion von Kubernetes wird aktiviert, wenn eine containerisierte App oder eine Anwendungskomponente ausfällt. Die automatische Fehlerbehebungsfunktion kann die App oder Anwendungskomponente sofort neu bereitstellen und an den gewünschten Zustand anpassen, was zur Aufrechterhaltung der Betriebszeit und Zuverlässigkeit beiträgt.

5. Hybride und Multicloud-Bereitstellungen

Kubernetes ist so konzipiert, dass es überall eingesetzt werden kann, und erleichtert Unternehmen die Migration von Anwendungen von lokalen zu Hybrid Cloud- und Multicloud-Umgebungen. Kubernetes standardisiert die Migration, indem es Softwareentwicklern integrierte Befehle für eine effektive App-Bereitstellung zur Verfügung stellt. Kubernetes kann auch Änderungen an Apps vornehmen und diese je nach Umgebungsanforderungen vergrößern oder verkleinern.

Kubernetes bietet Portabilität zwischen lokalen und Cloud-Umgebungen, da es Infrastrukturdetails von Anwendungen abstrahiert. Dadurch entfällt die Notwendigkeit plattformspezifischer App-Abhängigkeiten und es ist einfach, Anwendungen mit minimalem Aufwand zwischen verschiedenen Cloud-Providern oder Rechenzentren zu verschieben.

6. DevOps im Unternehmen

Für DevOps-Teams in Unternehmen ist die Fähigkeit, Anwendungen schnell zu aktualisieren und bereitzustellen, entscheidend für den Geschäftserfolg. Kubernetes bietet Teams sowohl die Entwicklung als auch die Wartung von Softwaresystemen, um die allgemeine Agilität zu verbessern. Und die Kubernetes-API-Schnittstelle ermöglicht es Softwareentwicklern und anderen DevOps-Stakeholdern, ihre Container-Ökosysteme einfach anzuzeigen, darauf zuzugreifen, sie bereitzustellen, zu aktualisieren und zu optimieren.

CI/CD – was für Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD) steht – ist zu einem zentralen Aspekt der Softwareentwicklung geworden. In DevOps optimiert CI/CD die Codierung, das Testen und Bereitstellen von Anwendungen, indem es Teams ein einziges Repository für die Speicherung von Arbeits- und Automatisierungstools zur Verfügung stellt, um den Code konsistent zu kombinieren und zu testen und sicherzustellen, dass er funktioniert. Kubernetes spielt eine wichtige Rolle in cloudnativen CI/CD-Pipelines, indem es die Bereitstellung von Containern in Cloud-Infrastrukturumgebungen automatisiert und eine effiziente Nutzung der Ressourcen gewährleistet.