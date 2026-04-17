Was ist Finanzanalytik?

Unternehmen gehen über traditionelle Methoden der Finanzprognose und Finanzdatenanalyse hinaus, weil sie sehen, wie sich die Zukunft entwickelt. Initiativen im Bereich KI und digitale Transformation gewinnen zunehmend an Bedeutung. Finanzteams, die diesen Entwicklungen offen gegenüberstehen, tragen dazu bei, Agilität und Profitabilität im Unternehmen zu fördern.

Finanzanalytik ist ein Ansatz, der diesem Wandel Rechnung trägt und Analysen und Interpretationen von Finanzdaten in Echtzeit ermöglicht. Teams für Finanzplanung und -analyse (FP&A) nutzen fortschrittliche Technologien wie Algorithmen des maschinellen Lernens (ML), um prädiktive Analysen zu generieren, die Veränderungen antizipieren und Finanzplanungsentscheidungen unterstützen.

Für Unternehmen, denen es an soliden Finanzanalysefunktionen mangelt, steht viel auf dem Spiel, einschließlich eines schlechten Cashflow-Managements, einer begrenzten Risikomanagementstrategie und verpasster Wachstumschancen.

Untersuchungen vom IBM Institute for Business Value zur Bewertung der finanziellen Reife von Führungskräften im Finanzbereich ergaben, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Unternehmen über einen fortgeschrittenen Reifegrad verfügt. Nur 12 % der befragten Führungskräfte zeigen strategischen Einfluss und digitale Agilität, Indikatoren für zwei Kerndimensionen der finanziellen Leistung.

Die Einführung moderner Ansätze wie Finanzanalytik kann helfen, diese Lücke zu schließen, indem die Funktionsweise der Finanzberichterstattung verändert wird. Dieser Schritt hin zu fortschrittlicheren Finanzmodellierungen und dem Einsatz von Analysetools kann für Unternehmen äußerst vorteilhaft sein.

Der Bericht zeigte außerdem, dass Unternehmen mit einer hohen strategischen Wirkung und digitalen Agilität ihre Strategien um 37 % effektiver umsetzen und Finanzierungsentscheidungen um 19 % schneller treffen.

Separat stehen die Finanzvorstände (CFOs) unter Druck, sowohl Kosteneinsparungen als auch größere finanzielle Transparenz zu erzielen. Diese Aufgaben sind für Finanzvorstände und ihre Corporate-Finance-Teams schwer zu vereinbaren, da sie Innovation, Disziplin und teamübergreifende Zusammenarbeit erfordern. Finanzanalytik kann Unternehmen grundlegend verändern und dazu beitragen, die Rolle des CFO zu einem zentralen Treiber der strategischen Unternehmensentwicklung weiterzuentwickeln.