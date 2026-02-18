Was ist Finanzanalyse?

Im Rahmen dieses Prozesses werden verschiedene Methoden zur Analyse von Jahresabschlüssen und anderen Berichten eingesetzt, um Investoren und der Unternehmensleitung dabei zu helfen, die Stabilität des Unternehmens zu beurteilen.

Der zentrale Schwerpunkt der Finanzanalyse liegt auf der Auswertung aller verfügbaren Finanzinformationen, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnungen, Cashflow-Rechnungen, Bilanzen und allen anderen Offenlegungen oder Finanzberichten. Finanzanalysten in Finanzplanungs- und -analyse-Teams (FP&A) nutzen diese Daten anschließend, um die allgemeine Finanzlage des Unternehmens zu bewerten.

Es ist mittlerweile gängige Praxis, dass Unternehmen Tools und Verfahren einsetzen, die auf künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) basieren, um Daten zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Wichtige Komponenten der Finanzanalyse umfassen Ratio-Analyse und die Überprüfung historischer Daten, um zukünftige Finanzmanagementprognosen zu informieren und die Gesundheit und das Potenzial des Unternehmens besser zu verstehen. Zu den gängigen Arten der Finanzanalyse zählen die vertikale Analyse, die horizontale Analyse, die Leverage-Analyse, die Liquiditätsanalyse und die Rentabilitätsanalyse.

Die Finanzanalyse stützt sich auf verschiedene Arten von Jahresabschlüssen, wobei drei Kernabschlüsse besonders hervorzuheben sind:

Eine Gewinn- und Verlustrechnung (auch als Ergebnisrechnung bezeichnet) gibt Aufschluss über die Umsatzerlöse, Aufwendungen, das Nettoergebnis sowie den Gesamtgewinn oder -verlust eines Unternehmens in einem bestimmten Zeitraum.

Eine Bilanz ist eine Momentaufnahme der Assets, Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt.