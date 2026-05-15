Elektronischer Datenaustausch (EDI) und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) sind beides Methoden zum Austausch von Daten zwischen Systemen, unterscheiden sich jedoch in Flexibilität, Implementierungskomplexität, Kosten und Anwendungsfällen.
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EDI wird in erster Linie für B2B-Transaktionen verwendet, und APIs werden zwar auch für den B2B-Informationsaustausch genutzt, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Um den Vergleich zu fokussieren, wird dieser Artikel untersuchen, wie die beiden Technologien im Kontext des Austauschs von Geschäftsdaten und Dokumenten miteinander zusammenhängen.
EDI ist eine Reihe von Systemen und Standards, die es Unternehmen ermöglichen, Geschäftsdokumente und Daten direkt zwischen Computersystemen auszutauschen, wodurch der Bedarf an manuellen Prozessen reduziert wird. Es wird hauptsächlich für B2B-Transaktionen verwendet. Traditionell funktioniert EDI, indem Dokumente in einem konsistenten digitalen Format mit einem EDI-Übersetzer generiert werden, oft mit Batch-Verarbeitung auf fester Basis.
Moderne EDI-Implementierungen können jedoch auch nahezu Echtzeit- oder Echtzeitdatenaustausch unterstützen. Die Dokumente werden über eine der beiden üblichen EDI-Austauschmethoden übertragen: Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder Mehrwertnetzwerke (VANs). Neuere Ansätze nutzen internetbasierte Protokolle für eine schnellere Zustellung.
Unternehmen nutzen EDI, um eine Reihe von Geschäftsdokumenten und Datentypen auszutauschen, wie z. B. Bestellungen, Anfragen für Angebote, Kreditanträge und Vorschussbenachrichtigungen zwischen Handelspartnern und anderen Geschäftspartnern. Da EDI strenge Standards und standardisierte Formate verwendet, einschließlich ANSI X12 und EDIFACT, gewährleistet es Konsistenz zwischen Partnern, kann aber starr und langsamer sein, um sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anzupassen.
Eine API hingegen bietet eine flexiblere Möglichkeit, Echtzeitdaten und Funktionalitäten zwischen Softwareanwendungen, Systemen und externen Dienstleisternauszutauschen.
Ein häufig zitiertes Grundbeispiel ist das Teilen von Diensten zwischen Anwendungen. Nehmen wir an, ein Webentwickler möchte eine Interactive Maps auf der Website eines Unternehmens einbetten, um dessen Standort anzuzeigen. Die Google Maps-API macht das möglich, indem sie diese Kartenfunktion für die Nutzung durch Dritte verfügbar macht. Dadurch kann der Entwickler eine voll funktionsfähige Map integrieren, ohne eine von Grund auf neu erstellen zu müssen.
APIs werden verwendet, um Systeme auf vielfältige Weise zu verbinden: vom einfachen Anwendungsaustausch über die Echtzeit-Synchronisation von Datenbanken und Geschäftsplattformen, die Automatisierung von mehrstufigen Arbeitsabläufen bis hin zur Verlängerung der Lebensdauer von Altsystemen.
APIs verwenden Formate wie JSON und XML und ermöglichen es Client-Anwendungen, spezifische Daten auf Abruf anzufordern und auszutauschen. Diese Flexibilität macht APIs ideal für benutzerdefinierte Integrationen und den Echtzeitaustausch kleinerer Nachrichten zwischen vielen verschiedenen Parteien.
Außerdem sind APIs in der Regel schneller zu implementieren und bereitzustellen, während sie moderne cloudbasierte und Microservices-Architekturen unterstützen. APIs eignen sich auch gut für dynamische Integrationen, die sofortige Antworten erfordern, wie Messaging, mobile Apps, Webdienste und Echtzeit-Datenaustausch.
Trotz dieser Unterschiede schließen sich EDI und APIs nicht gegenseitig aus. Viele Unternehmen nutzen sie gemeinsam, um unterschiedliche B2B-Integrationsbedürfnisse zu unterstützen und verbinden die Standardisierung und Zuverlässigkeit von EDI mit der Flexibilität und Responsivität der APIs.
Die Vorteile der Verwendung von EDI und APIs lassen sich wie folgt zusammenfassen: Rationalisierung der Abläufe, Verbesserung der Genauigkeit und Möglichkeit eines integrierten Datenaustauschs in Echtzeit. Einer der größten Vorteile von EDI-Lösungen ist die Automatisierung des Austauschs von Geschäftsdokumenten, die die manuelle Dateneingabe reduziert, Fehler minimiert und die Transaktionsverarbeitung beschleunigt.
Darüber hinaus profitieren Unternehmen von Kosteneinsparungen und verbesserten Analysen. Durch die Verbindung von EDI mit anderen Geschäftssystemen können Unternehmen Dokumente effizienter verfolgen und sehen, was in jedem Schritt passiert, was die Rückverfolgbarkeit, Observability und Berichterstattung verbessert.
APIs bieten eine ergänzende Reihe von Vorteilen, die sich auf Konnektivität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in modernen digitalen Umgebungen konzentrieren. Während EDI den Datenaustausch für standardisierte Transaktionen nahezu in Echtzeit unterstützen kann, ermöglichen APIs eher eine sofortige On-Demand-Kommunikation zwischen Systemen.
Diese Funktion unterstützt die Integration zwischen Anwendungen, Plattformen und Diensten, hilft Unternehmen, Workflows zu automatisieren, Silos zu beseitigen und die Produktivität ohne umfangreiche individuelle Entwicklung zu verbessern. APIs verbessern zudem die Skalierbarkeit und Innovation, indem sie Services in modulare Bausteine verwandeln, die Entwickler wiederverwenden können, um neue Anwendungen zu erstellen oder bestehende zu verbessern. Dadurch können Unternehmen schneller auf sich ändernde Anforderungen reagieren und gleichzeitig effiziente und flexible IT-Architekturen aufrechterhalten.
Integration bezieht sich auf die Verbindung einer elektronischen Datenaustauschplattform mit den internen Systemen eines Unternehmens, wie Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM) oder Workflow-Anwendungen, um einen automatisierten Datenaustausch zwischen Unternehmenssystemen und externen Handelspartner-Ökosystemen zu ermöglichen. Die direkte Verknüpfung externer EDI-Transaktionen mit internen Anwendungen vereinfacht die Integration und ermöglicht den Fluss von Geschäftsdaten zwischen den Systemen.
Durch EDI-Integration werden eingehende und ausgehende Daten automatisch zwischen standardisierten EDI-Datenformaten und den internen Datenstrukturen des Unternehmens übersetzt, wodurch manuelle Datenkonvertierung und -eingabe überflüssig wird. Diese End-to-End-Automatisierung ermöglicht es, Informationen direkt von externen Partnern in Backend-Systeme und umgekehrt zu verschieben, was die Effizienz, Genauigkeit und Sichtbarkeit von Echtzeitdaten verbessert.
Die EDI-Integration ist wichtig, weil sie die operative Leistung optimiert. Es unterstützt auch umfangreiche, großvolumige Geschäftstransaktionen und Lieferkette-Operationen in Branchen wie Einzelhandel, Fertigung und Logistik. Beispielsweise kann es Einzelhändlern helfen, umfangreiche Lieferantennetzwerke zu verwalten, indem der Austausch von Geschäftsdokumenten zwischen mehreren Partnern automatisiert wird.
API-Integration ist die Nutzung von APIs, um Softwareanwendungen, Systeme und Workflows für den Austausch von Daten und Dienstleistungen zu verbinden. APIs sind wie ein Vertrag – eine Reihe von Regeln und Protokollen, die beschreiben, wie verschiedene Anwendungen miteinander kommunizieren und Daten austauschen können.
Diese Funktion ermöglicht einfache Verbindungen wie eine E-Commerce-Seite mit einem Zahlungsabwickler sowie komplexere Integrationen zwischen Unternehmenssystemen, wie die Synchronisation von Kundendaten über Kundenbeziehungsmanagement, ERP und Lieferkettenplattformen. Auf diese Weise schafft die API-Integration eine strukturierte, standardisierte Methode zum Teilen von Funktionalität und Daten über verschiedene Technologien hinweg.
In modernen Unternehmen spielt die API-Integration eine entscheidende Rolle bei der Verbindung verteilter Anwendungen über Cloud-Umgebungen (einschließlich SaaS) und lokalen Systemen hinweg und unterstützt den Echtzeitdatenaustausch sowie automatisierte Geschäftsprozesse.
Sie bietet eine flexiblere und effizientere Alternative zu traditionellen, individuell codierten direkten Integrationen und ermöglicht es Unternehmen, Systeme unabhängig vom Standort zu integrieren. Es unterstützt auch die schrittweise Modernisierung von IT-Umgebungen. Durch die Entkopplung von Systemen – wodurch diese unabhängig voneinander mit minimalen Abhängigkeiten funktionieren und sich weiterentwickeln können – und die Ermöglichung ihrer Verbindung über APIs können Unternehmen die Skalierbarkeit und Agilität ihres gesamten Ökosystems verbessern.
Obwohl sowohl EDI als auch APIs den Datenaustausch zwischen Systemen ermöglichen, gibt es deutliche Unterschiede zwischen ihnen:
Kriterium
EDI (elektronischer Datenaustausch)
API (Anwendungsprogrammierschnittstelle)
Flexibilität
Geringe Flexibilität; basiert auf starren, standardisierten Formaten (ANSI X12, EDIFACT)
Sehr flexibel; unterstützt verschiedene Datenformate (JSON, XML) und kann an sich ändernde Geschäftsanforderungen angepasst werden
Komplexität der Umsetzung
Erfordert Fachkenntnisse, Mapping und Integration mit bestehenden Systemen oder VANs.
Einfachere Implementierung mit modernen Tools, entwicklerfreundlicher Dokumentation und SDKs
Preisgestaltung
Typischerweise hohe Anfangs- und Betriebskosten (Software, VAN-Gebühren, Wartung, Onboarding von Partnern), können aber bei hochvolumigen Transaktionen kostengünstiger sein
Geringere Einstiegshürde; erfordert in der Regel Entwicklungsaufwand und Hosting, Transaktionsgebühren von Dritten; kann für mehrere Anwendungen genutzt werden
Sicherheit
Robuste Sicherheitsfunktionen; verwendet bestehende Sicherheitsprotokolle (AS2, SFTP) und strenge Compliance-Standards
Sicher, variiert aber je nach Implementierung; basiert auf HTTPS, OAuth, API-Schlüsseln und anderen modernen Sicherheitsmaßnahmen
Datenverarbeitungsgeschwindigkeit
In der Regel Stapelverarbeitung, geplante Übertragungen; kann Datenaustausch nahezu in Echtzeit oder in Echtzeit beinhalten
Datenaustausch in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit
Skalierbarkeit
Weniger skalierbar; das Hinzufügen von Partnern erfordert in der Regel Einrichtung und Konfiguration pro Verbindung.
Hochgradig skalierbar; konzipiert für schnelle Erweiterung und Integration mit mehreren Systemen
Anwendungsfälle
Am besten geeignet für den routinemäßigen Austausch großer Mengen von Geschäftsdokumenten in geplanten Stapeln, wie z. B. Bestellungen, Rechnungen, Bestandsberichte, Überweisungsbelege und Zahlungsbestätigungen.
Datenaustausch und Integrationen in Echtzeit, die eine sofortige Reaktionsfähigkeit erfordern. Zum Beispiel die Integration zwischen einem Bankensystem und einem Betrugserkennungsdienst, um Transaktionen zu analysieren, sobald sie stattfinden.
In der Praxis kombinieren Unternehmen oft EDI und APIs, um die Stärken der beiden zu nutzen. Dieser hybride Ansatz hilft Unternehmen, die operative Stabilität durch EDI aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Agilität, Flexibilität und Transparenz durch APIs zu gewährleisten.
Da Entscheidungsfindung und Präzision entscheidender denn je sind, können traditionelle EDI und APIs oft nicht Schritt halten. Wie Vijay Chougule, Leiter des Produktmanagements bei IBM Sterling Data Exchange SaaS, es in einem Blog formulierte: „EDI geht nirgendwohin. Doch um in einer digital-first Welt erfolgreich zu sein, muss es Teil von etwas Intelligenterem und Reaktionsschnellerem sein.“ APIs und generative KI, fährt Chougule fort, machen EDI „intelligenter, schneller und zukunftsfähig“.
Zur Veranschaulichung: Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen möchte die Reaktionsfähigkeit ihrer Lieferkette verbessern und Verzögerungen bei der Auftragsabwicklung reduzieren. Es kann EDI nutzen, um Transaktionen wie Bestellungen automatisch zu verarbeiten, während APIs Echtzeit-Transparenz über Bestand und Lieferstatus systemübergreifend bieten.
KI analysiert dann diese kombinierten Datenströme, um Nachfrageschwankungen vorherzusagen, potenzielle Störungen zu erkennen und Korrekturmaßnahmen wie Anpassung von Bestand oder Umleitung von Lieferungen zu empfehlen oder auszulösen. Auf diese Weise optimiert EDI die Transaktionsverarbeitung, APIs ermöglichen sofortigen Datenzugriff und -integration, und KI fügt Intelligenz und komplexere Automatisierungsfunktionen hinzu.
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