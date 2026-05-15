Ein häufig zitiertes Grundbeispiel ist das Teilen von Diensten zwischen Anwendungen. Nehmen wir an, ein Webentwickler möchte eine Interactive Maps auf der Website eines Unternehmens einbetten, um dessen Standort anzuzeigen. Die Google Maps-API macht das möglich, indem sie diese Kartenfunktion für die Nutzung durch Dritte verfügbar macht. Dadurch kann der Entwickler eine voll funktionsfähige Map integrieren, ohne eine von Grund auf neu erstellen zu müssen.

APIs werden verwendet, um Systeme auf vielfältige Weise zu verbinden: vom einfachen Anwendungsaustausch über die Echtzeit-Synchronisation von Datenbanken und Geschäftsplattformen, die Automatisierung von mehrstufigen Arbeitsabläufen bis hin zur Verlängerung der Lebensdauer von Altsystemen.

APIs verwenden Formate wie JSON und XML und ermöglichen es Client-Anwendungen, spezifische Daten auf Abruf anzufordern und auszutauschen. Diese Flexibilität macht APIs ideal für benutzerdefinierte Integrationen und den Echtzeitaustausch kleinerer Nachrichten zwischen vielen verschiedenen Parteien.

Außerdem sind APIs in der Regel schneller zu implementieren und bereitzustellen, während sie moderne cloudbasierte und Microservices-Architekturen unterstützen. APIs eignen sich auch gut für dynamische Integrationen, die sofortige Antworten erfordern, wie Messaging, mobile Apps, Webdienste und Echtzeit-Datenaustausch.



Trotz dieser Unterschiede schließen sich EDI und APIs nicht gegenseitig aus. Viele Unternehmen nutzen sie gemeinsam, um unterschiedliche B2B-Integrationsbedürfnisse zu unterstützen und verbinden die Standardisierung und Zuverlässigkeit von EDI mit der Flexibilität und Responsivität der APIs.