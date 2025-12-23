Was ist EDI-Integration?

EDI bietet eine standardisierte Methode für den automatischen Austausch von Geschäftsdokumenten zwischen Handelspartnern. Unternehmen nutzen EDI, um eine Reihe von EDI-Transaktionen (oder "EDI-Nachrichten") und Datentypen zu teilen, wie z. B. Anfragen für Preisangebote, Bestellungen, Bestandaktualisierungen, Rechnungen, Anträge oder vorangestellte Versandbenachrichtigungen (ASNs).

EDI optimiert und vereinfacht den Datenaustausch, indem Daten in standardisierte digitale EDI-Dokumente umgewandelt werden. EDI-Standards definieren den Ort und die Reihenfolge der Informationen in jedem Dokument. Durch die automatische Transformation und den Dokumentenaustausch trägt EDI dazu bei, papierbasierte Transaktionen zu eliminieren und menschliche Fehler zu reduzieren, wodurch die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Datenübertragungen erhöht wird.

Die EDI-Integration „schließt sozusagen die Pipeline“ und ermöglicht den automatischen Datenfluss nicht nur zwischen Partnern auf einer EDI-Plattform, die standardisierte EDI-Dokumente austauschen, sondern von einem Geschäftspartner bis hin zu den Backend-Anwendungen und Geschäftssystemen eines Unternehmens. Es erleichtert den End-to-End-Austausch zwischen Handelspartnern.

Mit der EDI-Integration muss eine Organisation Bestellungen oder Versanddaten, die über eine EDI-Plattform empfangen werden, nicht neu einschlüsseln. Diese Informationen werden automatisch aus EDI-Formaten in die Datenstruktur eines internen Geschäftssystems übersetzt und in integrierten Anwendungen und Systemen gespeichert. Der gleiche Workflow und die Übersetzung erfolgen für ausgehende Daten – Systemdaten werden automatisch von internen Systemen in EDI-Software übertragen, in einen EDI-Standard umgewandelt und an einen Geschäftspartner übertragen.

Die Einführung von KI-Tools wie KI-Agenten und Low- oder No-Code-Funktionen in EDI-Systeme und Integrationslösungen wie iPaaS-Plattformen hat dazu beigetragen, die EDI-Integration zu vereinfachen und zu beschleunigen. Diese Lösungen erleichtern es Unternehmen, Integrationen zwischen EDI-Prozessen und anderen Geschäftssystemen einzurichten und zu überwachen, da sie die Einstiegshürde senken und die Skalierbarkeit optimieren.