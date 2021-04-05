Auf den ersten Blick mag die Frage „Was ist Cloud-Integration?“ einfach klingen. Auf der grundlegendsten Ebene bedeutet Cloud-Integration die Zusammenführung mehrerer Cloud-Umgebungen – entweder in einer hybriden Bereitstellung oder als mehrere Public Clouds –, sodass sie als eine einzige, zusammenhängende IT-Infrastruktur für ein Unternehmen arbeiten können.
Ein tieferer Einblick in dieses Konzept zeigt jedoch, dass es alles andere als einfach ist. Es gibt nicht nur unzählige technische Herausforderungen zu bewältigen, sondern IT-Führungskräfte müssen sich auch mit einer Reihe von Funktionsproblemen auseinandersetzen; nämlich: Warum wollen Sie Cloud-Architekturen integrieren und welche Art von Workflows sollen sie unterstützen?
Laut einem Bericht von Research and Markets wird der Markt für Hybrid-Cloud-Integrationsplattformen zwischen 2018 und 2023 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 14 % verzeichnen. Die Ursachen für diese Aktivität sind vielfältig. Einige Unternehmen möchten integrierte Ressourcen zur Unterstützung von Echtzeit-Anwendungen und -Diensten nutzen, während andere die verbesserten Automatisierungsfunktionen für Backoffice- und kundenorientierte Plattformen im Auge behalten. Integrierte Wolken bieten auch eine bessere Unterstützung für mobile Anwendungen und bieten in allen Bereichen einfachere Bereitstellung und Skalierbarkeit.
Kein Wunder also, dass Cloud-Integrationsplattformen immer beliebter werden. Und worauf sollten CIOs in diesem neuen Zweig der IT-Technologie achten?
Zum einen sollte ihre Plattform einen ausreichenden Schutz für Daten sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung bieten. In einigen Regionen der Welt – vor allem in Europa – ist dies nicht nur eine kluge Überlegung, sondern eine regulatorische Anforderung.
Eine weitere wichtige Funktion ist die Einrichtung einer ordnungsgemäßen Authentifizierung zwischen Datenverantwortlichen und Verarbeitern, da dies der Bereich ist, auf den Hacker heute am ehesten abzielen.
Darüber hinaus sollte die Integration für alle Anwendungsfälle, die die Übertragung von Batch-Daten an Anwendungen beinhalten, umfassend sein. Dies ist besonders wichtig bei extrem hohen Lasten, z. B. wenn Data Scientists neue digitale Assets in ihre Workflows integrieren oder Marketingteams Echtzeitereignisse verfolgen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen oder neue Kanäle zu starten.
Idealerweise sollte der Übergang von traditioneller Infrastruktur zu einer integrierten Cloud nahtlos erfolgen, ohne Unterbrechungen oder Ausfallzeit. Um dies zu erreichen, sind jedoch eine Reihe von vorbereitenden Schritten erforderlich. Dazu gehören die Einrichtung einer schnellen und hoch verfügbaren Konnektivität und die Implementierung einer Echtzeit-Replikationsstrategie, die Dienste während der Migration spiegeln kann, selbst wenn neue Daten zur Umgebung hinzugefügt werden.
Ein Schlüsselelement der Technologie in einer integrierten Cloud-Architektur ist das virtuelle private Netzwerk (VPN). Er bietet nicht nur die Geschwindigkeit und Flexibilität, die erforderlich sind, um Daten und Anwendungen über verteilte Architekturen hinweg zu verschieben, sondern kann auch mit integrierter Verschlüsselung implementiert werden, um Daten während der Übertragung besser zu schützen.
Letztendlich besteht der Zweck der Cloud-Integration jedoch nicht nur in der Optimierung der Infrastruktur oder der Skalierung von Ressourcen, sondern auch in der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Wissensarbeitern. Die zahlreichen Hosting- und Speicheroptionen der Hybrid Cloud sind ideal für die gemeinsame Nutzung von Daten und Analysetools zwischen mehreren Mitarbeitern, auch wenn diese durch große Entfernungen voneinander getrennt sind.
Es ist schwierig, genau zu bestimmen, wie diese Architekturen gestaltet werden sollten, da jedes Unternehmen seine eigenen Anforderungen und operativen Ziele hat. Sensible Daten sollten wahrscheinlich in lokalen Clouds aufbewahrt werden, ebenso wie Daten, auf die von wichtigen Mitarbeitern schnell zugegriffen werden muss. Workloads mit hohem Volumen hingegen werden meist in Public Clouds gespeichert, solange es Richtlinien und Systeme gibt, die eine angemessene Sicherheit gewährleisten.
Eine integrierte Cloud-Umgebung ist in jeder Hinsicht eine weitaus praktikablere Lösung als mehrere verteilte Clouds.
Die tiefergehende Antwort auf die Frage „Was ist Cloud-Integration?“ ist, dass es der Prozess ist, der die Art von silobasierter Infrastruktur, die Rechenzentren plagt, in der Cloud nicht wiederholt.
Die Cloud-Integration erfordert eine sorgfältige Planung. Wenn es Ihnen intern an den entsprechenden Fähigkeiten mangelt, kann die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Partner Ihnen dabei helfen, Ihre Cloud-Umgebung schnell und ohne kostspielige Fehler voll funktionsfähig zu machen.
Ich ermutige Sie, sich näher mit der Frage zu befassen, wie Sie einen reibungslosen Übergang in die Cloud für Ihr Unternehmen gestalten können. Erkunden Sie dann die Optionen innerhalb der Cloud-Integration, um mit der Planung des Wegs für Ihr Unternehmen zu beginnen.
