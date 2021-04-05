Was ist Cloud-Integration?

Laut einem Bericht von Research and Markets wird der Markt für Hybrid-Cloud-Integrationsplattformen zwischen 2018 und 2023 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 14 % verzeichnen. Die Ursachen für diese Aktivität sind vielfältig. Einige Unternehmen möchten integrierte Ressourcen zur Unterstützung von Echtzeit-Anwendungen und -Diensten nutzen, während andere die verbesserten Automatisierungsfunktionen für Backoffice- und kundenorientierte Plattformen im Auge behalten. Integrierte Wolken bieten auch eine bessere Unterstützung für mobile Anwendungen und bieten in allen Bereichen einfachere Bereitstellung und Skalierbarkeit.

Kein Wunder also, dass Cloud-Integrationsplattformen immer beliebter werden. Und worauf sollten CIOs in diesem neuen Zweig der IT-Technologie achten?

Zum einen sollte ihre Plattform einen ausreichenden Schutz für Daten sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung bieten. In einigen Regionen der Welt – vor allem in Europa – ist dies nicht nur eine kluge Überlegung, sondern eine regulatorische Anforderung.

Eine weitere wichtige Funktion ist die Einrichtung einer ordnungsgemäßen Authentifizierung zwischen Datenverantwortlichen und Verarbeitern, da dies der Bereich ist, auf den Hacker heute am ehesten abzielen.

Darüber hinaus sollte die Integration für alle Anwendungsfälle, die die Übertragung von Batch-Daten an Anwendungen beinhalten, umfassend sein. Dies ist besonders wichtig bei extrem hohen Lasten, z. B. wenn Data Scientists neue digitale Assets in ihre Workflows integrieren oder Marketingteams Echtzeitereignisse verfolgen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen oder neue Kanäle zu starten.