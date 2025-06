Anstatt sich auf manuelle Prozesse wie das Ausfüllen von Papierformularen, das Versenden von E-Mails und das Einholen von Genehmigungen zu verlassen, werden diese Aufgaben durch Automatisierung mit minimaler menschlicher Beteiligung rationalisiert. Was bei einem manuellen Bestellvorgang normalerweise 2 bis 3 Tage dauert, kann durch Automatisierung in wenigen Stunden erledigt werden.

Eine Lösung zur Automatisierung von Bestellungen lässt sich in der Regel in zentrale Geschäftssysteme wie Buchhaltungs- und Bestandsverwaltungsplattformen integrieren. Sie dient als Grundstein für umfassendere Initiativen wie Automatisierung des Einkaufs, Automatisierung der Beschaffung bis zur Bezahlung (P2P), Geschäftsprozessautomatisierung und Lieferkettenoptimierung. In diesen Bereichen werden zunehmend fortschrittliche Technologien eingesetzt, einschließlich künstlicher Intelligenz (KI), um Abläufe in der gesamten Lieferkette zu rationalisieren und zu automatisieren.

Wenn die PO-Automatisierung in ein größeres automatisiertes Ökosystem integriert ist, verbessert sie die Transparenz während des gesamten Einkaufslebenszyklus. Aktualisierungen in Echtzeit und zentralisierte Daten bieten Entscheidungsträgern tiefere Einblicke in das Ausgabenverhalten, die Leistung der Lieferanten und den zukünftigen Beschaffungsbedarf.

Einem kürzlich veröffentlichten Bericht zufolge sind Unternehmen, die integrierte Betriebsmodelle einführen, besser in der Lage, datengesteuerte Beschaffungsentscheidungen zu treffen, indem sie fortschrittliche Analysen und prädiktive Algorithmen einsetzen. Infolgedessen haben leistungsstarke Unternehmen die Kosten für die Bestellung von Materialien und Dienstleistungen um bis zu 52 % gesenkt.¹

PO-Automatisierung geht über die einfache Digitalisierung von Dokumenten hinaus. Beispielsweise kann das System automatisch eine Bestellung generieren, wenn der Lagerbestand unter einen vordefinierten Schwellenwert fällt oder wenn eine Abteilung eine Anforderung absendet. Diese Bestellungen werden dann durch etablierte Genehmigungs-Workflows geleitet, wodurch der gesamte Prozess beschleunigt wird. Die Lieferanten erhalten die Bestellungen elektronisch und der Status der Bestellungen kann in Echtzeit verfolgt werden.

Insgesamt verwandelt die Automatisierung des Bestellvorgangs die Beschaffung von einer zeitraubenden, fehleranfälligen Aufgabe in einen rationalisierten, intelligenten Workflow. So können Unternehmen effizienter arbeiten, die Beziehungen zu ihren Lieferanten stärken und den Finanz- und Betriebsteams mehr Sicherheit und Klarheit bei ihren Einkaufsaktivitäten geben.