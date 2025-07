Was ist SAP Ariba?

SAP Ariba konsolidiert eine umfangreiche Palette von Supply-Chain-Lösungen und Geschäftsprozessen in einem einzigen Satz cloudbasierter Tools und hilft Unternehmen, agiler zu werden.

Mit Tools zum Onboarding, Bewerten und Verwalten von Beziehungen in der Lieferkette kann SAP Ariba mehrere Workflows in eine einheitliche Plattform integrieren. Die erweiterten Compliance-Überwachungsfunktionen helfen bei der Überwachung und Durchsetzung interner Richtlinien und Verfahren in Bezug auf Ausgaben, Verträge und regulatorische Standards. Und wie bei anderen cloudbasierten SAP-Produkten ermöglicht die Nutzung der leistungsstarken HANA-Datenbank von SAP Ariba zuverlässige Berichts- und Analysetools, die Einblicke in wichtige Metriken wie Ausgabenmuster und Lieferantenleistung bieten.

Zu den Hauptmerkmalen von SAP Ariba gehören: