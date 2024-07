Wenn Sie über die Implementierung von SAP S/4HANA nachdenken, ist es wichtig, den Prozess sorgfältig zu planen und den Geschäftsfall des Projekts zu formulieren und dabei die spezifischen und klar definierten Ziele eines Unternehmens zu berücksichtigen. Präzise Datenmigration und Datenzuordnung sind entscheidend für den Erfolg des Projekts. Es gibt mehrere Einsatzmöglichkeiten für SAP S/4HANA, die jeweils spezifische Vor- und Nachteile mit sich bringen.

Cloud-Bereitstellung: Die S/4HANA-Edition von SAP ist ein Software-as-a-Service (SaaS)-Produkt, was bedeutet, dass die Infrastruktur und Wartung von SAP übernommen werden und die neuesten Upgrades automatisch bereitgestellt werden. Es ist sowohl in Private als auch in Public Cloud-Versionen erhältlich. Die Private Cloud bietet die gesamte Funktionalität von SAP S/4HANA, verwaltet in einem privaten Netzwerk hinter einer Firewall. Die Public Cloud bietet Effizienz und Erschwinglichkeit, oft über einen Dienstanbieter.

On-Premises-Bereitstellung: SAP S/4HANA On-Premises ist über ein herkömmliches Lizenzmodell erhältlich. Bereitstellung und Wartung werden vom IT-Personal eines Unternehmens verwaltet und es liegt in der Verantwortung des Kunden, das System regelmäßig zu aktualisieren. Es ist in hohem Maße mit den Anforderungen einzelner Unternehmen an die Datenspeicherung und -verwaltung kompatibel.

Hybride Cloud-Bereitstellung: Mit einem hybriden Cloud-Modell kann ein SAP-Kunde sowohl On-Premises- als auch Cloud-Lösungen nutzen. Ein Unternehmen, das ein hybrides Modell einsetzt, könnte zum Beispiel Kernanwendungen und Daten auf der Hardware des Kunden speichern und gleichzeitig ausgewählte cloudfähige SAP-Lösungen nutzen.

Greenfield-Ansatz: Der Greenfield-Ansatz für den Beginn der Umsetzung ist eine Gelegenheit für einen Neuanfang. Unternehmen die diesen Ansatz verfolgen, haben entweder noch nie SAP ERC verwendet oder sind bereit, ihre Datenpraktiken und Arbeitsabläufe komplett neu zu gestalten. Dieser Ansatz ist relativ einfach, auch wenn die Preise manchmal höher sind, da es sich um eine vollständige Neugestaltung der Prozesse eines Unternehmens handelt.

Brownfield-Ansatz: Ein Brownfield-Ansatz oder eine Systemkonvertierung aktualisiert ein bestehendes SAP-Ökosystem auf SAP S/4HANA. Es ist am attraktivsten für Unternehmen, die daran interessiert sind, einige der neuen Funktionen von SAP S/4HANA zu nutzen, aber weniger daran interessiert sind, ihre Workflows oder Datenpraktiken komplett zu überarbeiten.