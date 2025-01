Beschaffungsteams verwalten in der Vergangenheit große Datenmengen, die sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres Unternehmens gesammelt werden: z. B. Ausgabenmuster, Marktkenntnisse, Lieferantendaten, externe Vorschriften und interne Spezifikationen. Dies hat dazu geführt, dass Workflows im Beschaffungswesen besonders anfällig für menschliche Fehler sind und Beschaffungsaufgaben bereit für die digitale Transformation sind.

Die frühen Praktiken der Beschaffungsautomatisierung ergänzten oder ersetzten die manuelle Dateneingabe, z. B. das Eingeben von Informationen in Tabellen. Beschaffungsabteilungen könnten auch Robotic Process Automation (RPA) nutzen, um eine Reihe von zuvor manuellen Beschaffungsaufgaben wie die Rechnungserstellung und -genehmigung zu automatisieren. Bei diesem Automatisierungsgrad könnten Prozesse wie Vertragsmanagement oder Preisverhandlungen durch separate Software und Tools erweitert werden.

In den letzten Jahren sind maschinelles Lernen (ML) und KI immer leistungsfähiger geworden. Führende Unternehmen haben damit begonnen, fortschrittliche Beschaffungstechnologien in Kombination mit Automatisierung und KI einzusetzen. Das Ziel: wirklich intelligente, zentralisierte Workflows zu schaffen. Angesichts der großen Herausforderungen für die Lieferkette während und nach der COVID-19-Pandemie und Stressfaktoren wie der Inflation erfreut sich die Automatisierung der Beschaffung zunehmender Beliebtheit.

In einer Umfrage aus dem Jahr 2022 unter 1.500 Chief Supply Chain Officers und Chief Operating Officers stellte das IBM Institute for Business Value (IBV) fest, dass die Zahl der Unternehmen, die in den zwei Jahren zuvor neue Automatisierungstechnologien eingeführt haben, sowie die Zahl der Organisationen, die KI zur Überwachung und Verfolgung der Leistung einsetzen, stark gestiegen ist.

Die Beschaffungsabteilungen, die bislang die Beschaffungsaufgaben in Silos untergebracht haben, können verstärkt den gesamten Beschaffungsprozess von Anfang bis Ende in einem zentralen Repository verwalten, was fortschrittliche Datenanalysen und Echtzeiteinblicke in die Ausgabenmuster und die Dynamik der Lieferanten ermöglicht. Diese einheitlichen Beschaffungsabläufe, die durch Schlüsseltechnologien ergänzt werden, verringern Reibungsverluste und verbessern die Arbeitsabläufe sowohl für Experten im Beschaffungswesen als auch für ihre Partner.