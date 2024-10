Was ist Procure to Pay (P2P)?

Effektives Beschaffungsmanagement ist für Unternehmen unerlässlich, um wichtige Ressourcen zu beschaffen, die Kostenkontrolle aufrechtzuerhalten und positive Beziehungen zu Lieferanten aufzubauen. Procure-to-Pay ist ein umfassender Geschäftsprozess, der den gesamten Lebenszyklus der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen umfasst – von der ersten Anforderung bis zur endgültigen Zahlung an den Lieferanten. Dieser Prozessablauf umfasst verschiedene Funktionen, einschließlich Beschaffungs-, Finanz- und Kreditorenbuchhaltungssysteme, mit dem Ziel, einen nahtlosen Workflow zu schaffen, der die betriebliche Effizienz und Genauigkeit verbessert. Obwohl Procure to Pay oft als P2P abgekürzt wird, sollte es nicht mit der Peer-to-Peer-Netzwerktechnologie verwechselt werden, die ebenfalls als P2P bezeichnet wird. Der Procure-to-Pay-Prozess wird manchmal auch als Purchase-to-Pay-Prozess bezeichnet.

P2P ist ein Prozess, keine Technologie. Es kann ein automatisierter Prozess sein, der Enterprise Resource Planning (ERP) und andere Softwarelösungen verwendet, um die verschiedenen Phasen zu rationalisieren und zu integrieren. Die Automatisierung in P2P steigert die Effizienz, indem sie manuelle Aufgaben reduziert, Fehler minimiert, die Einhaltung von Richtlinien gewährleistet und die Beschaffungsaktivitäten in Echtzeit einsehbar macht. Zwar implementieren viele Unternehmen automatisierte P2P-Systeme zur Optimierung ihrer Abläufe, doch der Grad der Automatisierung hängt von den jeweiligen Tools und Verfahren ab. Durch die sorgfältige Verwaltung jeder Phase des Procure-to-Pay-Zyklus können Unternehmen Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen. Letztlich trägt diese Beaufsichtigung zum allgemeinen Zustand und zur Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bei, indem sie die strategische Entscheidungsfindung unterstützt und nachhaltige Abläufe in der Lieferkette fördert.

Der P2P-Prozess beginnt mit der Identifizierung eines Bedarfs an Waren oder Dienstleistungen innerhalb des Unternehmens. Dieser Bedarf wird durch eine Bestellanforderung formalisiert, die einen Genehmigungsprozess durch die zuständigen Stakeholder durchläuft. Nach der Genehmigung beginnt die Beschaffung, also die Auswahl geeigneter Lieferanten und das Einholen von Angeboten. Eine Bestellung (PO) wird an den ausgewählten Lieferanten ausgestellt.

Bei der Lieferung überprüft die für den Wareneingang zuständige Abteilung, ob der Auftrag und der Wareneingang mit der Bestellung übereinstimmen. Der Lieferant reicht eine Rechnung für die gelieferten Waren oder Dienstleistungen ein, die mit der Bestellung und dem Empfangsbericht abgeglichen wird. Nach der Prüfung wird die Rechnung zur Zahlung freigegeben und die Zahlung an den Lieferanten erfolgt, wodurch die Transaktion abgeschlossen wird.

Der gesamte P2P-Prozess ist darauf ausgelegt, Beschaffungsaktivitäten zu rationalisieren, Fehler zu reduzieren und die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien sicherzustellen. Durch die Automatisierung und Integration verschiedener Beschaffungsphasen können Unternehmen ihre Effizienz steigern, Kosten senken und eine bessere Kontrolle über ihre Beschaffungsaktivitäten behalten.