Was ist SAP Ariba?

SAP Ariba ist die fortschrittlichste Beschaffungssuite, die das deutsche Unternehmen SAP anbietet. SAP Ariba deckt alle Prozesse von der Bezugsquellenfindung bis zur Bezahlung ab, einschließlich strategischer Beschaffung, Lieferantenmanagement, Beschaffung, Optimierung des Umlaufvermögens, Rechnungsmanagement und Ausgabentransparenz. Die Software ermöglicht es Käufern und Lieferanten, Geschäfte auf einer einzigen Plattform abzuwickeln und so ihre Supply-Chain-Strategie zu organisieren und zu vereinheitlichen. Mit SAP Ariba können Unternehmen:

Ineffizienzen reduzieren, indem Sie Workflows detailliert visualisieren

Lieferantenbeziehungen effektiver verwalten

Automatisierung nutzen, um Routineaufgaben wie die Rechnungsstellung oder den Kreditorenprozess zu vereinfachen

SAP Ariba ist besonders nützlich für mittlere oder große Unternehmen mit komplexen Einkaufs- und Beschaffungssystemen. Es kann als eigenständige Plattform, als Teil der SAP S/4HANA-Kernsoftware des Unternehmens oder zusammen mit einer benutzerdefinierten Reihe anderer SAP-ERP-Module wie SAP Fieldglass1 (für Dienstleistungen und externe Arbeitskräfte) und SAP Concur2(für Kosten- und Reisemanagement) verwendet werden.

Durch die Überwachung von Informationen in Echtzeit kann SAP Ariba Unternehmen dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und klar definierte Roadmaps zur Steigerung der Rentabilität zu erstellen. Die Software kann auch verwendet werden, um die Nachhaltigkeitskriterien eines Unternehmens zu erfüllen, so dass Unternehmen die Richtlinien für Lieferanten in Bezug auf deren Umweltauswirkungen oder ethische Geschäftspraktiken durchsetzen können. Das SAP Ariba Network, eine globale cloudbasierte Plattform, die Millionen von Unternehmen und Lieferanten miteinander verbindet, erleichtert die intelligente Suche nach Anbietern und unterstützt maßgeschneiderte Budget- und Compliance-Benchmarks.