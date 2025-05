Transformation der Beschaffung: Warum Exzellenz wichtig ist

In einem kürzlich erschienenen Expert Insights-Bericht mit dem Titel Smart procurement made smarter stellte das IBM Institute for Business Value fest, dass ein integriertes Betriebsmodell Beschaffungsentscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten durch fortschrittliche Analysen und prädiktive Algorithmen fördert. Die leistungsstärksten Unternehmen konnten 52 % niedrigere Kosten für die Bestellung von Materialien und Dienstleistungen sowie 60 % niedrigere Kosten für die Kreditorenbuchhaltung verzeichnen – und mehr als die Hälfte übertraf im Laufe von drei Jahren deutlich die Konkurrenz in Bezug auf Umsatzwachstum und Effektivität.