Nutzung digitaler Transformation: Wenn Sie die KI erfolgreich in einen Beschaffungsprozess implementiert haben, erweitern Sie Ihre Investitionen in E-Procurement- und Beschaffungsmanagementsoftware, um Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu schaffen. Diese Tools nutzen generative KI und agentische KI , um Workflows zu vereinfachen, die Effizienz zu verbessern, Ausgaben zu verfolgen und Beschaffungsaufgaben wie die Auftragsabwicklung zu automatisieren .

Implementieren Sie Metriken zur Messung der Beschaffungsleistung, indem Sie Echtzeitdaten und Forecasting nutzen, um schnell auf Veränderungen der Marktbedingungen zu reagieren. IBM ist in mehr als 170 Ländern tätig ist, beschäftigt über 13.000 Lieferanten und hat seine eigenen Beschaffungsabläufe durch den Einsatz von KI, Automatisierung und Blockchain transformiert. Diese Transformation ermöglichte es dem Beschaffungsteam, Lieferanten zehnmal schneller einzubinden und die Preisgestaltung in 10 Minuten statt in 2 Tagen durchzuführen.

Aufbau langfristiger Lieferantenbeziehungen: Formen Sie starke, dauerhafte Kooperationen mit Lieferanten, um im Laufe der Zeit eine bessere Preisgestaltung und Vertragsbedingungen auszuhandeln.

Reduzieren des Beschaffungsrisikos: Minimieren Sie Risiken, wie sich zu sehr auf einen Lieferanten zu verlassen, unerwartete Preiserhöhungen und Qualitätsprobleme. Haben Sie Notfallpläne für entscheidende Lieferungen und verwenden Sie Strategien zur Kostenvermeidung, um zu verhindern, dass die Kosten unnötig steigen.

Outsourcing: Vergeben Sie nicht zum Kerngeschäft gehörende Funktionen an Unterauftragnehmer oder lagern Sie die Beschaffung in kostengünstigere Regionen aus, um langfristige Kosten zu senken.

Praktizieren Sie Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Beschaffung: Beschaffen Sie nachhaltige Produkte und arbeiten Sie mit umweltfreundlichen Lieferanten zusammen, um die Betriebskosten langfristig zu senken.