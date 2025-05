Procure-to-Pay (P2P)-Automatisierung

Zu den Schlüsseltechnologien, die bei der P2P-Automatisierung zum Einsatz kommen, gehören:​



Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: KI in der Beschaffung und ML-Algorithmen analysieren Beschaffungsdaten, um Trends vorherzusagen, Einkaufsentscheidungen zu optimieren und Anomalien zu identifizieren, die auf Betrug oder Compliance-Probleme hinweisen könnten. Generative KI unterstützt die strategische Beschaffung und Verhandlung, indem sie Muster in Marktdaten aufdeckt, Möglichkeiten aufdeckt, Einkäufe zu aggregieren oder Kosten erheblich zu senken, die sonst unbemerkt bleiben könnten.3 Dank dieser Technologien können Systeme aus historischen Daten lernen und so die Entscheidungsfindung im Laufe der Zeit verbessern. ​

Cloudbasierte Plattformen: Moderne Beschaffungs- bis Zahlungslösungen nutzen oft Cloud-basierte Plattformen, um Finanz- und Beschaffungs-Workflows in einheitliche Systeme zu integrieren. Diese P2P-Automatisierungslösungen bieten Skalierbarkeit, Datenzugriff in Echtzeit und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und mit externen Partnern. ​Beispielsweise deckt SAP Ariba den Quell-zu-Zahlungs (S2P)-Prozess vollständig ab, einschließlich strategischer Beschaffung, Lieferkettenmanagement, Lieferantenmanagement, Beschaffung, Optimierung des Umlaufvermögens, Rechnungsmanagement und Sichtbarkeit der Ausgaben.

Robotic Process Automation: RPA automatisiert sich wiederholende Aufgaben wie Dateneingabe, Auftragserstellung und Rechnungsverarbeitung. Durch die Nachahmung menschlicher Handlungen reduziert RPA den manuellen Aufwand, minimiert Fehler und beschleunigt die Transaktionsverarbeitung. ​

Optische Zeichenerkennung: Die OCR-Technologie wandelt verschiedene Arten von Dokumenten, wie z. B. gescannte Rechnungen und Wareneingänge, in maschinenlesbaren Text um. So können Sie Daten automatisch abrufen und eingeben, was die Bearbeitung von Rechnungen beschleunigt und die manuelle Arbeit reduziert.

Elektronischer Datenaustausch (EDI): EDI ermöglicht den elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten zwischen Unternehmen in einem standardisierten Format. Bei P2P unterstützt EDI die nahtlose Kommunikation mit Lieferanten, indem es Transaktionen wie Bestellungen und Rechnungen automatisch abwickelt und so die Geschwindigkeit und Genauigkeit verbessert.