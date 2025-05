Digitale Transformation und Strategie für die Beschaffung

Digitale Beschaffung steigert die Effizienz, senkt die Kosten und bietet einen besseren Überblick über die Beschaffungsvorgänge. Traditionelle Beschaffungsprozesse beruhen oft auf manuellen Aufgaben, papierbasierter Dokumentation und fragmentierter Kommunikation, was zu Ineffizienzen und Fehlern führt.

Durch intelligente Workflows, die auf Datenanalyse, KI und Automatisierung basieren, können Unternehmen diese Prozesse optimieren und erhebliche Verbesserungen erzielen. Dies wird immer wichtiger, da eine IBM-Studie ergab, dass ein Drittel der Chief Supply Chain Officers in den letzten drei Jahren begonnen hat, mit Lieferanten in neuen Ländern oder Regionen zusammenzuarbeiten.2 Durch die Beseitigung von Reibungsverlusten in Prozessen können Unternehmen ihre Lieferketten optimieren, Beschaffungszyklen verkürzen und Kosteneinsparungen sowie betriebliche Effizienz erzielen.

Zum Beispiel werden bei einer Kooperation zwischen Dun & Bradstreet Ask Procurement™ und IBM watsonx® vertrauenswürdige Daten und KI verwendet, um umfassende 360°-Risikobewertungen von Lieferanten durchzuführen, wobei die Zeit für Beschaffungsaufgaben um schätzungsweise 10-20 % reduziert wird.4 Im asiatisch-pazifischen Raum konnte ein Finanzinstitut durch intelligente Workflows 20 Mio. USD an Betriebskosten einsparen.3 Und IBM, das in mehr als 170 Ländern tätig ist und über 13.000 Lieferanten beschäftigt, hat seine eigenen Beschaffungsabläufe durch den Einsatz von KI, Automatisierung und Blockchain transformiert. Diese Transformation ermöglichte es dem Beschaffungsteam, Lieferanten zehnmal schneller einzubinden und die Preisgestaltung in 10 Minuten durchzuführen, im Vergleich zu den bisherigen 2 Tagen.3

Neben Einsparungen und Effizienz ist die digitale Beschaffung unverzichtbar für das Risikomanagement in der Lieferkette und trägt zur Sicherstellung von Agilität bei. Echtzeit-Datenanalysen und vorausschauende Vorhersagen helfen Chief Procurement Officers (CPOs) dabei, Störungen, Lieferantenrisiken oder Marktveränderungen zu erkennen und schnelle Anpassungen der Strategie zu ermöglichen. Außerdem wird die Nachhaltigkeit dadurch unterstützt, dass die Lieferanten die Umwelt- und Ethikstandards einhalten.

Die digitale Beschaffung spielt zudem eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Kundenzufriedenheit. Viele B2B-Unternehmen nutzen Net Promoter Scores (NPS), um die Kundenzufriedenheit zu messen. Durch die Optimierung der Beschaffung können Unternehmen die Customer Experience verbessern, was den NPS um 30–50 % steigert und dazu beiträgt, eine qualitativ hochwertige und pünktliche Lieferung sicherzustellen, die alle Erwartungen übertrifft.3