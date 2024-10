Die schnelllebige Geschäftswelt, in der wir heute leben, erfordert intelligente Tools, um die Betriebsabläufe und den täglichen Bedarf eines Unternehmens zu verwalten. Enterprise Resource Planning (ERP) ist eine betriebswirtschaftliche Software, die genau dafür entwickelt wurde. Dieses relativ neue System bietet eine zentralisierte Plattform mit Anwendungen zur Verwaltung aller Aspekte Ihres Unternehmens, vom Lieferkettenmanagement über das Bestandsmanagement bis hin zum Finanzmanagement. Zu den Vorteilen von ERP gehören integrierte Business Intelligence und der Zugriff auf Echtzeitdaten sowie integrierte maschinelle Lernfunktionen, die es in einem Altsystem nicht gibt. Es gibt zwar verschiedene Arten von Systemen zur Ressourcenplanung in Unternehmen, aber alle Lösungen sind darauf ausgelegt, Geschäftsfunktionen und Geschäftsabläufe zu verbessern.

ERP-Lösungen sind darauf ausgelegt, die Anforderungen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen zu erfüllen, u. a. Einzelhandel, Konsumgüter, Industrie, Energie und Versorgung sowie Behörden (einschließlich Verteidigung). Wenn ein Unternehmen entscheidet, welche Bereitstellungsart für die Ressourcenplanung es nutzen möchte, müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Dazu gehören Größe, Funktionalität, Beschaffung und branchenspezifische Anforderungen. Wenn diese Faktoren berücksichtigt werden, ist es viel einfacher, die ERP-Lösungen einzugrenzen, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen könnten.