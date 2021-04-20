„Neuausrichtung“ war das Schlagwort für 2020. Das bedeutet, dass wir uns in eine völlig andere Richtung bewegen und das Vertraute, das uns gut gedient hat, hinter uns lassen. Scheinbar über Nacht:

Speichern verwandelten sich in Auftragszentren, und die Kunden konnten die Produkte bis zum Bordstein abholen oder sich für die Lieferung entscheiden.

Das Unterrichtserlebnis wurde durch Online-Lernen ersetzt.

Aus Büroarbeit wurden stundenlange Online-Meetings und Chat-Absprachen.

Virtuelle Weinverkostungen, Konzerte und Abendessen gehörten zu unseren neuen Unterhaltungsformen.

Auch die Lieferketten waren betroffen. Einige Unternehmen erlebten einen massiven Nachfrageanstieg, während andere schwere Einbrüche hinnehmen mussten. Die B2B-Infrastruktur, die hinter den Kulissen betrieben wurde, musste sich an die sich schnell ändernden Workload anpassen, und Agilität wurde zum Schlüssel zur Widerstandsfähigkeit. Obwohl 85 % der Lieferkettentransaktionen weiterhin über EDI verwaltet werden und es sich um eine entscheidende Technologie handelt, benötigen Unternehmen flexiblere Handelsansätze mit Partnern, um die Resilienz der Lieferkette zu fördern.

Um weiterhin reibungslose B2B-Transaktionen und die Integration mit Partnern und Kunden zu ermöglichen, um die Lieferketten voranzubringen, ist klar, dass Pivotieren nicht die Antwort ist, Augmentieren schon. Ich meine damit die Erweiterung der Leistungsfähigkeit der EDI-Integration durch die Funktionen einer Programmierschnittstelle (API), um Risiken zu mindern und neue Chancen zu nutzen. Über Jahrzehnte hinweg hat EDI reibungslosen Handel ermöglicht, manuelle Papierprozesse abgeschafft und durch Automatisierung bedeutende, anhaltende, breite Lieferketteneffizienzen erreicht. APIs haben sich als eine weitere Möglichkeit zur Ermöglichung von B2B-Transaktionen herauskristallisiert, und dieser Ansatz ist für bestimmte Situationen ideal geeignet.

APIs ermöglichen die direkte Verbindung zu Anwendungen anstelle eines Dateitransferservers. Durch die Verwendung von APIs zur direkten Anbindung an ein Transaktionssystem, wie beispielsweise ein ERP-System, wird der Datentransferweg vereinfacht, da der zwischengeschaltete Dateitransferserver und die damit verbundenen Prozesse entfallen. API-gesteuerte Transaktionen benötigen zudem weniger Ressourcen (Speicher, Speicher, Rechenleistung) zur Verwaltung des Datenaustauschs, können mit verschiedenen Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmechanismen gesichert werden und sind schneller auszuführen und in Echtzeit effektiver. Schließlich spielen APIs in fast jedem IT-Modernisierungsprojekt eine wichtige Rolle – ein ständiges Unterfangen für jedes Unternehmen.

Hier sind drei Dinge, die Sie bei der Überprüfung Ihrer B2B-Integration-Strategie für die Resilienz der Lieferkette mit APIs beachten sollten: