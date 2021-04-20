„Neuausrichtung“ war das Schlagwort für 2020. Das bedeutet, dass wir uns in eine völlig andere Richtung bewegen und das Vertraute, das uns gut gedient hat, hinter uns lassen. Scheinbar über Nacht:
Auch die Lieferketten waren betroffen. Einige Unternehmen erlebten einen massiven Nachfrageanstieg, während andere schwere Einbrüche hinnehmen mussten. Die B2B-Infrastruktur, die hinter den Kulissen betrieben wurde, musste sich an die sich schnell ändernden Workload anpassen, und Agilität wurde zum Schlüssel zur Widerstandsfähigkeit. Obwohl 85 % der Lieferkettentransaktionen weiterhin über EDI verwaltet werden und es sich um eine entscheidende Technologie handelt, benötigen Unternehmen flexiblere Handelsansätze mit Partnern, um die Resilienz der Lieferkette zu fördern.
Um weiterhin reibungslose B2B-Transaktionen und die Integration mit Partnern und Kunden zu ermöglichen, um die Lieferketten voranzubringen, ist klar, dass Pivotieren nicht die Antwort ist, Augmentieren schon. Ich meine damit die Erweiterung der Leistungsfähigkeit der EDI-Integration durch die Funktionen einer Programmierschnittstelle (API), um Risiken zu mindern und neue Chancen zu nutzen. Über Jahrzehnte hinweg hat EDI reibungslosen Handel ermöglicht, manuelle Papierprozesse abgeschafft und durch Automatisierung bedeutende, anhaltende, breite Lieferketteneffizienzen erreicht. APIs haben sich als eine weitere Möglichkeit zur Ermöglichung von B2B-Transaktionen herauskristallisiert, und dieser Ansatz ist für bestimmte Situationen ideal geeignet.
APIs ermöglichen die direkte Verbindung zu Anwendungen anstelle eines Dateitransferservers. Durch die Verwendung von APIs zur direkten Anbindung an ein Transaktionssystem, wie beispielsweise ein ERP-System, wird der Datentransferweg vereinfacht, da der zwischengeschaltete Dateitransferserver und die damit verbundenen Prozesse entfallen. API-gesteuerte Transaktionen benötigen zudem weniger Ressourcen (Speicher, Speicher, Rechenleistung) zur Verwaltung des Datenaustauschs, können mit verschiedenen Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmechanismen gesichert werden und sind schneller auszuführen und in Echtzeit effektiver. Schließlich spielen APIs in fast jedem IT-Modernisierungsprojekt eine wichtige Rolle – ein ständiges Unterfangen für jedes Unternehmen.
Hier sind drei Dinge, die Sie bei der Überprüfung Ihrer B2B-Integration-Strategie für die Resilienz der Lieferkette mit APIs beachten sollten:
Gartner schätzt, dass bis 2023 50 % der Transaktionen über APIs abgewickelt werden. Das bedeutet, dass 50 % aller Transaktionen weiterhin über EDI abgewickelt werden. In vielen Branchen und Lieferkettennetzwerken wurde ein Kernsatz von EDI-Transaktionstypen weit verbreitet übernommen, um geschäftskritische Geschäftsprozesse zu unterstützen. Unternehmen müssen beides unterstützen, sonst riskieren sie, wichtige Chancen zur Umsatzsteigerung, zum Wachstum und zur Wettbewerbsdifferenzierung zu verpassen.
Glücklicherweise ist es möglich, Ihre B2B-Integrationsstrategie weiterzuentwickeln, indem Sie API-Funktionen zu Ihrer bestehenden EDI-Integration hinzufügen, sodass Sie nicht in eine separate Infrastruktur für APIs investieren müssen. Eine kombinierte Lösung ermöglicht es Ihnen, bereits vorhandene und gut funktionierende Ressourcen zu nutzen und auf dem Vorhandenen aufzubauen, um alle Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen und die Verfügbarkeit neuer Datenquellen optimal zu nutzen. Ein B2B-Integrations-Backbone, das EDI nativ abwickelt und auf API-Konnektivität ausgeweitet werden kann, bietet einen Komplett-Ansatz, der effizient, effektiv ist und die Zusammenarbeit mit all Ihren Handelspartnern optimiert.
Ein hybrider Ansatz bietet den Nutzen, die beste B2B-Technologie für die jeweilige Situation zu nutzen. Für Partner, die sich aufgrund von Kosten oder Komplexität nicht für EDI entschieden haben, bieten APIs eine alternative Möglichkeit zur Transaktionsabwicklung. Und während EDI ideal für die Batch-Verarbeitung von geschäftskritischen Transaktionen wie Finanzdokumenten geeignet ist, funktionieren APIs gut, wenn man sich direkt mit Transaktionssystemen verbinden oder den Echtzeitdatenaustausch ermöglichen muss. Zum Beispiel benötigen Spediteure den Sendungsstatus in Echtzeit und Antworten auf Ladungsausschreibungen, um wettbewerbsfähig zu sein. Sekunden können den Unterschied ausmachen, insbesondere auf Marktplätzen, wo der schnellste Klick den Zuschlag erhält.
Zugleich haben sich mit dem Aufkommen neuer Regierungsvorgaben und Brancheninitiativen auch die EDI-Formate weiterentwickelt, um neue Standards für geschäftskritische Transaktionen zu unterstützen. In diesen Fällen kann ein sicherer, zuverlässiger B2B-Datenaustausch nur mit EDI-Transaktionsarten und anderen B2B-Protokollen und -Formaten erfolgen. Die Integration in Backend-Systeme ist ein Beispiel für ein Mix-and-Match-Szenario. Unterschiedliche Backend-Systeme haben unterschiedliche Integrationsanforderungen, daher benötigen Unternehmen Optionen sowohl für die EDI- als auch für die API-Integration.
Im letzten Jahr haben mehr Unternehmen als je zuvor gewonnen bzw. verloren, je nach dem, wie gut oder schlecht sie auf sich ändernde Geschäfts-, Markt- und Partneranforderungen zu reagierten. Eine einheitliche Plattform für API- und EDI-Transaktionen sorgt für die benötigte Agilität.
Gewinnen Sie die Flexibilität, neue Partner an Bord zu nehmen oder schnell auf neue Anforderungen eines bestehenden Handelspartners zu reagieren. Je nach Ressourcen und Bedürfnissen Ihres Partners bieten APIs eine einfachere und schnellere Möglichkeit für neue Partner, Kontakte zu knüpfen. Allerdings erleichtern und beschleunigen Self-Service-Onboarding-Prozesse auch die Einrichtung des EDI-Datenaustauschs. Um die Komplexität von EDI, für deren Beherrschung seltene Spezialkenntnisse erforderlich sind, weiter zu reduzieren, kann ein Managed-Service-Angebot, das auf jahrzehntelanger EDI-Expertise basiert, die Daten für Sie in das richtige Format bringen und gleichzeitig alle Ihre API-Anforderungen erfüllen.
Durch die Integration von API und EDI in eine Plattform können Sie alle Transaktionen Ihrer Kunden, Partner oder Lieferanten über ein einziges Dashboard einsehen. Sie können Kategorien wie fehlgeschlagene Dokumente herausfiltern und nach technischen Details suchen. Die zusätzlichen Such- und Konversationsfunktionen in natürlicher Sprache ermöglichen es Benutzern, Fragen zu stellen, mir beispielsweise den Status eines Posteingangs zu zeigen. Nummer und alle zugehörigen Dokumente erhalten. Jeder Nutzer kann den Status einer Transaktion finden und Kundenanfragen schnell beantworten – ohne die IT einzuschalten.
B2B-Strategien der Integration können komplex sein, und doppelte Investitionen oder Kompromisse bei der Leistung können unnötige Risiken mit sich bringen. Eine einheitliche Plattform, die die Leistungsfähigkeit von EDI und API vereint, beseitigt Komplexität und ergibt für Sie und Ihre Handelspartner Sinn in der Lieferkette.
