Was ist E-Commerce-Automatisierung?

E-Commerce-Automatisierung ist der Einsatz von Technologie, Software und künstlicher Intelligenz (KI) zur Optimierung sich wiederholender Aufgaben und Workflows für Online-Shops und E-Commerce-Unternehmen, damit diese effizienter arbeiten können.
DieAutomatisierung wird häufig auf typische E-Commerce-Geschäftsprozesse wie Bestandsverwaltung, Auftragsabwicklung, Auftragsverfolgung, Marketingkampagnenund Kundensupportfunktionen angewendet. Eine Automatisierungsplattform könnte zum Beispiel den Bestand in Echtzeit verfolgen, Teams benachrichtigen, wenn der Bestand gering ist, oder neue Produkte bei Bedarf nachbestellen. Sie könnte auch automatisierte E-Mail-Nachrichten an Kunden senden, die auf ihren Einkaufsgewohnheiten oder ihrer Kaufhistorie basieren, oder sie an Artikel erinnern, die in ihrem abgebrochenen Warenkorb noch übrig sind.
Diese Automatisierungstools helfen Unternehmen, ohne ständigen manuellen Aufwand reaktionsschnell und relevant zu bleiben. Im Gegenzug ermöglicht die Automatisierung der Technologie, Routinearbeiten zu erledigen, sodass die Menschen von manuellen Aufgaben entlastet werden, um sich auf kreativere, strategischere oder differenziertere Geschäftsanforderungen zu konzentrieren.
Anstatt nur einzelne Aufgaben zu verwalten, zielt ein erfolgreicher Automatisierungsansatz darauf ab, vernetzte und komplexe Workflows und Geschäftsprozesse zu orchestrieren, damit verschiedene Bereiche des Unternehmens nahtlos zusammenarbeiten. Plattformen wie Shopify und BigCommerce bieten integrierte Automatisierungsfunktionen, während fortschrittliche Automatisierungslösungen wie IBM watsonx noch einen Schritt weiter gehen, indem sie KI-gestützte Entscheidungsfindung und Governance in den Prozess einbetten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Automatisierung sowohl Aufgaben automatisieren als auch mit den umfassenderen Geschäftszielen in Einklang stehen kann.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Angesichts der steigenden Erwartungen der Kunden müssen Online-Shops schnellere Antworten, personalisierte Erfahrungen und eine effiziente Auftragsabwicklung bieten, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten. E-Commerce-Automatisierungstools unterstützen Unternehmen durch Folgendes:
Manuelle Aufgaben sind fehleranfällig. Automatisierung minimiert menschliche Fehler und ermöglicht eine konsistente und zuverlässige Ausführung von Workflows.
Durch die Automatisierung zeitaufwändiger Aufgaben wie Auftragsabwicklung, Dateneingabe und Bestandsverwaltung werden Ressourcen für strategische Initiativen freigesetzt.
Automatisierte Benachrichtigungen, personalisierte E-Mail-Marketingkampagnen und KI-gestützte Produktempfehlungen verbessern die Kundenzufriedenheit und Kundentreue.
E-Commerce-Automatisierung kann Kundendaten analysieren und in Echtzeit auf Änderungen des Bestands, der Preisgestaltung und des Kundenverhaltens reagieren.
Mit skalierbaren Lösungen hilft die Automatisierung Online-Unternehmen, ihr Wachstum zu bewältigen, ohne dass die Kosten oder das Personal proportional ansteigen.
Die Bestimmung, welche Aufgaben automatisiert werden sollen, erfordert eine sorgfältige Bewertung der Abläufe, Probleme und Ziele eines Unternehmens. Nicht alle Aufgaben sind ideal für die Automatisierung, daher sollten sich Unternehmen auf Bereiche konzentrieren, in denen die Automatisierung den größten Nutzen bringen kann. Zu den Aufgaben, die sich für die Automatisierung eignen, gehören:
Aufgaben, die häufig ausgeführt werden und einem vorhersehbaren Muster folgen, eignen sich hervorragend für die Automatisierung. Bei diesen Aufgaben handelt es sich oft um manuelle Aufgaben mit geringem Wert, die viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen, aber keine menschliche Kreativität oder ein spezielles Urteilsvermögen erfordern.
Prozesse, die anfällig für Fehler bei der manuellen Bearbeitung sind, können von der Automatisierung einen Vorteil haben. Fehler bei Aufgaben wie Dateneingabe, Bestandsverfolgung oder Auftragsabwicklung können zu kostspieligen Problemen führen, wie z. B. Fehlbestände oder finanzielle Diskrepanzen. Automatisierungstools können diese Aufgaben mit größerer Genauigkeit erledigen, Probleme reduzieren und die Gesamteffizienz verbessern.
Unternehmen sollten ihre Workflows analysieren, um Bereiche zu finden, in denen es zu Verzögerungen oder Ineffizienzen kommt. Wenn sich beispielsweise Marketingkampagnen aufgrund der manuellen Planung von Nachrichten verzögern, kann die Automatisierung von E-Mail-Marketing dabei helfen, diese Prozesse zu rationalisieren, um die Produktivität zu steigern und einen besser funktionierenden Betrieb zu gewährleisten.
Wenn ein Unternehmen wächst, können bestimmte Aufgaben – wie die Reaktion auf Kundenkommunikation oder die Bearbeitung großer Auftragsmengen – zu zeitintensiv werden, um sie manuell zu bewältigen. Mit steigender Nachfrage können diese Aufgaben die Teams überfordern. Durch die Automatisierung können Unternehmen leichter skalieren und Wachstum bewältigen, ohne die Qualität oder Effizienz zu beeinträchtigen.
Kundenorientierte Aufgaben, wie z. B. das Versenden von Bestellaktualisierungen oder anderen Erinnerungen, erfordern eine konsistente und rechtzeitige Ausführung, die durch Automatisierung ermöglicht werden kann. Die Automatisierung von Kundeninteraktionen spart Zeit und kann gleichzeitig die Customer Experience durch einen schnelleren, persönlicheren Service verbessern.
Aufgaben, die Koordination zwischen verschiedenen Systemen oder Plattformen erfordern, sind bei manueller Bearbeitung oft komplex und zeitaufwändig. Beispielsweise kann die Synchronisierung von Beständen zwischen einer E-Commerce-Plattform und einem Lagerverwaltungssystem oder die Integration von Kundendaten aus verschiedenen Quellen durch Automatisierung optimiert werden. Automatisierung wie Zapier oder benutzerdefinierte APIs können diese Systeme für einen nahtlosen Datenfluss verbinden.
Bei der Einrichtung der Automatisierung können Unternehmen die wichtigsten Probleme ermitteln, indem sie die Mitarbeiter in den Prozess einbeziehen. Einsteiger in das Thema Automatisierung werden vielleicht feststellen, dass der Beginn mit Aufgaben mit geringem Risiko eine gute Möglichkeit ist, sich zu testen.
Beispielsweise ist die Automatisierung von E-Mail-Nachfassaktionen oder der Planung von Social-Media-Beiträgen relativ einfach und birgt nur ein minimales Risiko, wenn etwas schiefgeht. Nachdem sich diese ersten Bemühungen als erfolgreich erwiesen haben, können Unternehmen die Automatisierung auf komplexere oder kritische Aufgaben ausweiten. Wenn diese Automatisierung mit strategischen Zielen in Einklang gebracht wird, kann dies zu aussagekräftigen Ergebnissen führen.
Hier sind einige der gängigsten und nützlichsten Möglichkeiten, wie Automatisierung auf E-Commerce-Abläufe angewendet werden kann:
Kunden erwarten einen schnellen und zuverlässigen Support, und Automatisierungstools wie KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten können diese Anforderungen erfüllen. Diese Tools bearbeiten Routineanfragen, wie das Verfolgen von Bestellungen, das Beantworten von FAQs oder das Ausstellen von Rückerstattungen, und reduzieren die Arbeitsbelastung auf die Kundenservice-Teams.
In CRM-Systeme integrierte Chatbots bieten personalisierten Support und lösen häufig auftretende Probleme ohne menschliches Eingreifen. Diese Integration sorgt für schnellere Reaktionszeiten und eine höhere Kundenzufriedenheit. Sohat die YappyBuy GmbH beispielsweise zusammen mit IBM einen KI-gestützten Assistenten entwickelt, der Kunden während des Einkaufsprozesses unterstützt. Der Assistent beantwortet häufig gestellte Fragen, leitet Kaufentscheidungen und automatisiert Routineinteraktionen, wodurch die Belastung der menschlichen Support-Teams bei der Pflege der Kundenbeziehung verringert wird.
Die manuelle Verwaltung von Beständen kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein, insbesondere für Unternehmen mit großen Produktkatalogen. Automatisierungstools überwachen den Bestand in Echtzeit, benachrichtigen Unternehmen, wenn der Bestand niedrig ist, und generieren sogar Bestellungen für Lieferanten. Diese Automatisierung sorgt für eine reibungslose Lieferkette, vermeidet Fehlbestände und optimiert die Lagerkosten.
Automatisierungstools verfolgen die Bestandsniveaus und bestellen Artikel automatisch nach, wenn Schwellenwerte erreicht werden. Sie können auch die Produktverfügbarkeit auf der Grundlage von Nachfrageprognosen anpassen und so Über- oder Unterbestände vermeiden. So hat Frito-Lay (PepsiCo) beispielsweise zusammen mit IBM „Snacks to You“ entwickelt, eine E-Commerce-Lösung für kleine Einzelhändler. Das System nutzt die Automatisierung zur Verwaltung von Sortimenten und Beständen und bietet eine Produktverfügbarkeit in Echtzeit sowie intelligente Empfehlungen zur Optimierung des Bestands.
Die Automatisierung vereinfacht die Verwaltung von Treueprogrammen, indem sie die Einkäufe von Kunden verfolgt, Punkte vergibt und neue Kunden über Prämienmöglichkeiten informiert. Unternehmen können auch personalisierte Angebote an Mitglieder von Treueprogrammen senden und so zu Wiederholungskäufen animieren.
Automatisierte Systeme verfolgen die Kundenaktivitäten und liefern maßgeschneiderte Prämien oder Produktempfehlungen auf der Grundlage der Kaufhistorie. Sie können Kunden Benachrichtigungen senden, wenn sie Punkte sammeln oder sich für besondere Leistungen qualifizieren, und so die Konversionsraten und die Kundenbindung erhöhen.
Die Automatisierung des E-Commerce-Marketings ist eine wichtige Möglichkeit, Technologie wirkungsvoll einzusetzen. Mit Tools wie Mailchimp oder HubSpot können Unternehmen E-Mail-Kampagnen auf der Grundlage von Kundenverhalten und Daten wie Kaufhistorie oder abgebrochenen Warenkörben versenden und automatisieren. Die Automatisierung von Marketingmaßnahmen vereinfacht auch die Kundensegmentierung, indem Kunden nach demografischen Merkmalen oder Kaufgewohnheiten gruppiert werden, um relevantere und effektivere Strategien zu entwickeln.
Abgebrochene Warenkörbe sind eine häufige Herausforderung für E-Commerce-Unternehmen. Automatisierte Workflows können personalisierte E-Mail- oder SMS-Erinnerungen an Kunden senden, die Artikel in ihrem Warenkorb lassen, und sie auffordern, ihren Kauf abzuschließen. Unternehmen können beispielsweise Anreize wie Rabatte oder kostenlosen Versand anbieten, um die Konversionsrate zu steigern.
Order Management umfasst mehrere Schritte, von der Zahlungsprüfung bis zur Erstellung von Versandetiketten. E-Commerce-Shops nutzen Automatisierung, um diese Workflows zu rationalisieren, damit Bestellungen schnell und genau verarbeitet werden. Tools zur Auftragsautomatisierung informieren Kunden auch in Echtzeit über ihren Bestellstatus und verbessern so die Einkaufserfahrung.
Automatisierte Workflows übernehmen Aufgaben wie die Aktualisierung des Bestellstatus, das Drucken von Versandetiketten und die Benachrichtigung von Kunden über den Versandfortschritt. Diese Automatisierung reduziert den manuellen Aufwand und minimiert Fehler. Ein weltweit führender Einzelhändler setzte beispielsweise Echtzeitanalyse ein, um die Abläufe beim mobilen Checkout-Fluss zu überwachen. Als das System einen Fehler bei der PayPal-Kaufabwicklung entdeckte, wurde das Problem innerhalb von Minuten erkannt und behoben, so dass schätzungsweise 3 Millionen USD an entgangenen Umsätzen verhindert wurden.
Automatisierung ermöglicht es Unternehmen, Produktpreise und Werbeaktionen in Echtzeit auf der Grundlage von Faktoren wie Nachfrage, Konkurrenzpreis und Lagerbestand anzupassen, um sicherzustellen, dass Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig ihre Umsatzchancen maximieren.
Automatisierte Systeme analysieren Markttrends und passen Preise oder Werbeaktionen dynamisch an, sodass Unternehmen schnell auf Nachfrageänderungen oder Maßnahmen der Konkurrenz reagieren können. E-Commerce-Unternehmen können diese Funktion nutzen, um Werbekampagnen zu optimieren, eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung zu gewährleisten und gleichzeitig den Umsatz zu Spitzenzeiten zu steigern.
Finden Sie heraus, wie KI die Unternehmensführung verändert, Teams stärkt, Entscheidungen beschleunigt und Wettbewerbsvorteile schafft.
Steigern Sie die Wettbewerbsfähigkeit in der Konsumgüterbranche mit generativer KI.
Erfahren Sie, wie generative KI-Assistenten Ihre Workloads erleichtern und die Produktivität steigern können.
Erfahren Sie, wie Einzelhandels- und Konsumgüterunternehmen mithilfe von KI von Produkten bis hin zu Ökosystemen (und allem, was dazwischen liegt) Innovationen schaffen, um sich einen klaren KI-Vorteil zu verschaffen.
Optimieren Sie Ihre Workflows und machen Sie sich das Leben mit der Automatisierungstechnologie von watsonx Orchestrate leichter.
Maximieren Sie den Wert von der Quelle bis zur Bezahlung, indem Sie KI zur Verbesserung des Kundenservices und Steigerung der Effizienz einsetzen.
Transformieren Sie Omnichannel-Experiences mit KI und Automatisierung und machen Sie den Handel wirklich intelligent.
Transformieren Sie Omnichannel-Experiences mit KI und Automatisierung und machen Sie den Handel wirklich intelligent.