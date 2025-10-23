Was ist E-Commerce-Automatisierung?

DieAutomatisierung wird häufig auf typische E-Commerce-Geschäftsprozesse wie Bestandsverwaltung, Auftragsabwicklung, Auftragsverfolgung, Marketingkampagnenund Kundensupportfunktionen angewendet. Eine Automatisierungsplattform könnte zum Beispiel den Bestand in Echtzeit verfolgen, Teams benachrichtigen, wenn der Bestand gering ist, oder neue Produkte bei Bedarf nachbestellen. Sie könnte auch automatisierte E-Mail-Nachrichten an Kunden senden, die auf ihren Einkaufsgewohnheiten oder ihrer Kaufhistorie basieren, oder sie an Artikel erinnern, die in ihrem abgebrochenen Warenkorb noch übrig sind.

Diese Automatisierungstools helfen Unternehmen, ohne ständigen manuellen Aufwand reaktionsschnell und relevant zu bleiben. Im Gegenzug ermöglicht die Automatisierung der Technologie, Routinearbeiten zu erledigen, sodass die Menschen von manuellen Aufgaben entlastet werden, um sich auf kreativere, strategischere oder differenziertere Geschäftsanforderungen zu konzentrieren.

Anstatt nur einzelne Aufgaben zu verwalten, zielt ein erfolgreicher Automatisierungsansatz darauf ab, vernetzte und komplexe Workflows und Geschäftsprozesse zu orchestrieren, damit verschiedene Bereiche des Unternehmens nahtlos zusammenarbeiten. Plattformen wie Shopify und BigCommerce bieten integrierte Automatisierungsfunktionen, während fortschrittliche Automatisierungslösungen wie IBM watsonx noch einen Schritt weiter gehen, indem sie KI-gestützte Entscheidungsfindung und Governance in den Prozess einbetten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Automatisierung sowohl Aufgaben automatisieren als auch mit den umfassenderen Geschäftszielen in Einklang stehen kann.