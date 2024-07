Die Echtzeitanalyse bietet aussagekräftige und verwertbare Erkenntnisse über die digitale Customer Experience. So erreicht dieser führende Einzelhändler sein Ziel, mehr Besucher zu zufriedenen Kunden zu machen.



„Wenn ein Problem mit der digitalen Erfahrung auftaucht, können wir es quantifizieren“, so der Sprecher. „Das bedeutet, dass wir wissen, wie viele Sitzungen betroffen sind, wie sich die Probleme auf unsere Konversionsraten auswirken und wie groß der finanzielle Anreiz ist, das Problem zu lösen. Auf der Grundlage dieser Informationen können wir die meisten Probleme schnell lösen und unsere inkrementellen Umsätze steigern.“



Dieser neue Arbeitsstil ermöglicht es dem Einzelhändler, Probleme bereits innerhalb weniger Tage zu identifizieren und zu lösen, die früher wochenlang unentdeckt geblieben wären.



„Im mobilen Kanal ist es bekanntlich besonders schwierig, höhere Konversionsraten zu erzielen, weil es Kunden frustriert, wenn sie viele Informationen über eine kleine Tastatur eingeben müssen“, erklärt der Sprecher. „Zahlungslösungen wie PayPal sind unserer Erfahrung nach sehr nützlich, um diese Hürde zu überwinden, da Kunden ihre Liefer- und Rechnungsinformationen nur einmal eingeben müssen. In der Folge können sie sie auf sichere und rationalisierte Weise wiederverwenden. Das verkürzt den Bezahlvorgang erheblich.



Mit unserer Lösung zur Analyse der Customer Experience erkannten wir schnell, dass fast 2.000 Bezahlvorgänge auf Mobilgeräten pro Woche unterbrochen wurden, weil die Steuerdaten des Kunden nicht an den PayPal-Service gesendet wurden. Als wir diese Vorgänge wiederholten, konnten wir das Problem sofort lösen. Das trug zu einem geschätzten zusätzlichen Umsatz von 3 Millionen USD pro Jahr bei.“



Er ergänzt: „Werbeaktionen sind auch äußerst effektive Methoden, um den Verkauf auf Mobilgeräten zu fördern. Wir stellten jedoch fest, dass einer unserer größten Werbeaktionscodes bei über 66 Sitzungen pro Tag zu einem Fehler beim Bezahlvorgang führte. Indem wir das Problem schnell lösten, halfen wir unserem Marketingteam, die Werbeaktion wieder in Gang zu bringen und über den gesamten Aktionszeitraum einen geschätzten Mehrumsatz von 1 Million USD zu erzielen.“



Der Einzelhändler schätzt, dass er durch die Behebung von Problemen entlang der Customer Journey mehr als 6 Millionen USD an inkrementellem Umsatz generiert hat. In Zukunft will die Firma weiterhin all seinen Abteilungen diese Erkenntnisse zukommen lassen, damit sie Kunden ein reibungsloses Einkaufserlebnis auf jedem Kanal bieten können.



Abschließend sagt der Sprecher: „Wenn Kunden den mobilen Kauf als reibungslos empfinden, kehren sie immer wieder zurück – und mit Erkenntnissen aus der Echtzeit-Analyse der Customer Experience erreichen wir genau das.“