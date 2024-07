Das war schon so, als Edouard Heuer vor 161 Jahren im Schweizer Dorf St-Imier seine ersten Taschenuhren verkaufte, als sein Unternehmen in den 1910er Jahren die ersten Stoppuhren mit Sekundenbruchteilgenauigkeit und Armaturenbrett-Chronographen entwickelte, als es 1962 die erste Uhr ins All schickte, die John Glenn trug, und als es 2015 die ersten Luxus-Smartwatches herausbrachte.

Doch selten waren Zeit und Innovation für diesen traditionsreichen Uhrmacher so wichtig wie im vergangenen Jahr. In den Jahren 2020 und 2021 wurde das Motto von TAG Heuer – „Don't crack under pressure“ – auf eine harte Probe gestellt.

Die Apokalypse des Einzelhandels hat eine Marke, die neben ihren eigenen Geschäften mit Tausenden von Juwelieren und Kaufhäusern verbunden ist, bereits vor Herausforderungen gestellt. Heute fordern Verbraucher nicht nur bessere digitale Verkäufe, sondern auch bessere digitale Erlebnisse und Umgebungen. Für eine globale Luxusmarke wie TAG Heuer können die Hürden bei der Zusammenführung ihrer verschiedenen Vertriebs- und Marketingkanäle so zahlreich sein wie die Sekunden am Tag.

Und das war, bevor die COVID-19-Pandemie die Welt zum Erliegen brachte und das Einkaufen und das Leben für immer veränderte.