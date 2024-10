Was ist Fulfillment-Optimierung?

Fulfillment-Optimierung kann Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen und Ineffizienzen des Order Fulfillment Process (OFP) zu bewältigen, um Kundenaufträge zeitnah und kostengünstig zu erfüllen.

Der OFP ist von Natur aus komplex. Er beinhaltet die Verwaltung von Logistik, Fertigung, Lieferantenbeziehungen und vieles mehr. Ein erfolgreicher OFP führt dazu, dass ein Unternehmen dem richtigen Kunden das richtige Produkt zur richtigen Zeit und am richtigen Ort liefert.

Bei der Auftragsabwicklung kann jedoch viel schiefgehen. Fehlbestände oder die Nachfrage nach bestimmten Waren, die das Angebot übersteigt, können dazu führen, dass potenzielle Kunden leer ausgehen, was zu verpassten Umsatzchancen und unerfüllten Kundenerwartungen führt. Übermäßige Lagerbestände können eine kostspielige Lagerhaltung zur Folge haben und dazu führen, dass Unternehmen größere Preisnachlässe einführen. Während Preisnachlässe dabei helfen, Produkte auszuliefern, können sie auch den Gewinn beeinträchtigen. Engpässe in der Lieferkette können die Herstellung und Lieferung von Produkten verzögern und so die Customer Experience beeinträchtigen. Unternehmen können auch mit hohen Versandkosten konfrontiert werden, die sich auf die Produktpreise auswirken.

E-Commerce-Plattformen und Omnichannel-Fulfillment-Strategien haben den OFP noch komplexer gemacht. Viele Unternehmen haben heute Schwierigkeiten, die Auftragsabwicklung in traditionellen stationären Geschäften, Vertriebszentren und Lagerhäusern zu verwalten.