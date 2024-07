Parker Hannifin Corporation

Parker hat ein umfassendes Projekt zur Vereinheitlichung der Auftragsbearbeitung und -erfüllung über mehrere Kanäle, Produkte und Untermarken sowie Geschäftsbereiche hinweg gestartet. Eine neue E-Commerce-Plattform bietet Kunden einen zentralen Überblick über Produkte aus allen Fertigungsabteilungen von Parker und ermöglicht es ihnen, eine konsolidierte Bestellung aufzugeben und eine einzige Rechnung zu erhalten.

Bob McAdoo nennt ein Beispiel: „Wenn ein Kunde früher zum Beispiel Ventile kaufen wollte, musste er sich unter Umständen an vier verschiedene Abteilungen wenden. Heute können wir demselben Kunden alle von uns angebotenen Ventillösungen auf einen Blick präsentieren, sodass er schnell die Produkte finden kann, die für seine Bedürfnisse am besten geeignet sind – und das alles an einem Ort.“

Als Ergänzung zu den neuen E-Commerce-Funktionen führt Parker ein globales Framework für die Auftragskoordination ein, das es dem Unternehmen ermöglicht, Bestellungen von jedem Ort aus zu empfangen, zu versenden und Retourenaufträge anzunehmen. Die enge Einbindung in die Lagerverwaltungsumgebung des Unternehmens trägt dazu bei, einen nahtlosen Bestellablauf von Anfang bis Ende zu gewährleisten – vom Einkauf über die Kommissionierung bis hin zur Auftragserfüllung.

Bob McAdoo erklärt, wie der neue Ansatz funktioniert: „Sobald ein Kunde eine Bestellung aufgegeben hat, wird diese an unser Auftragskoordinationssystem weitergeleitet, wo sie in ihre einzelnen SKUs (Artikelpositionen) zerlegt wird. Die einzelnen Bestellkomponenten fließen in die Back-End-Systeme unserer jeweiligen Geschäftsbereiche, die die Bestellungen dann zur Erfüllung an die entsprechenden Drittanbieter weiterleiten. Dadurch haben unsere Kunden es weiterhin mit ‚One Parker’ zu tun, während hinter den Kulissen jede unserer Geschäftsentitäten ihre eigenen Prozesse und Arbeitsweisen beibehalten kann.“

Der integrierte Ansatz für die Auftragskoordination wurde entwickelt, um einen reibungslosen und zufriedenstellenden Ablauf für die Kunden von Parker zu gewährleisten.

Bob McAdoo stellt fest: „Wenn ein Kunde in der Vergangenheit Komponenten aus verschiedenen Abteilungen bestellte, erhielt er für jede dieser Abteilungen eine eindeutige Lieferantennummer. Mit dem neuen Ansatz können wir unseren Kunden eine einzige Lieferantennummer zur Verfügung stellen, was die Komplexität erheblich reduziert und ihnen einen viel einfacheren Bestellvorgang ermöglicht.“