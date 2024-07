Wie die meisten großen Einzelhändler hat auch hagebau erkannt, dass es seinen Kunden eine bessere Digital Experience bieten muss, um sein stationäres Geschäft zu ergänzen. Das führte dazu, dass das Unternehmen 2018 eine eigenständige Digital-Commerce-Einheit mit dem Namen hagebau connect mit Sitz in Hamburg gründete. Unter der Leitung der neuen Einheit machte hagebau rasche Fortschritte bei der Entwicklung seiner digitalen Fähigkeiten, die Teil seiner ultimativen Vision sind, seinen Kunden eine nahtlose Omnichannel-Erfahrung zu bieten. Aber es gab Wachstumsschwierigkeiten.

Für Baumärkte ist das Spektrum der Omnichannel-Anwendungsfälle so vielfältig wie die Produkte, die sie führen. Denken Sie zum Beispiel an einen ein Kilogramm schweren Hammer oder ein Gartenhaus mit 1500 kg. In einigen Fällen kann ein Kunde online bestellen, um das Produkt im Geschäft abzuholen, in anderen Fällen kann ein Kunde ein nicht erfundenes Produkt im Geschäft bestellen, um es per Dropshipping liefern zu lassen. Und das sind nur einige Beispiele. Damit solche Transaktionen „nahtlos“ sind – eine Eigenschaft, die die meisten Omnichannel-Einzelhändler anstreben – erhalten die Kunden unabhängig vom Kanalpfad die gleiche hochwertige Erfahrung. Anfang 2020, etwas mehr als ein Jahr nach Beginn der digitalen Journey der hagebau, war der hagebau klar, dass dies nicht der Fall war.



Als Leiter der Plattform von hagebau connect hatten Jörn Hartig und das Führungsteam beobachtet, dass das stetige Wachstum der digitalen Aktivitäten das schon länger schwelende Problem mit der Kundenzufriedenheit zu verschärfen schien. Ein Großteil des Problems, so erklärt er, ist darauf zurückzuführen, dass man nicht weiß, wo sich eine Bestellung im Prozess befindet. „Wir konnten feststellen, dass einige Kunden frustriert waren, weil wir ihnen keine schnellen Antworten auf ihre Bestellungen geben konnten, egal ob es sich um Käufe oder Rücksendungen handelte“, erklärt Hartig. „Die Tatsache, dass wir mehrere verschiedene Auftragsverwaltungssysteme im Einsatz hatten, führte zu Schwachstellen, insbesondere bei 'hybriden' Transaktionen, wenn mehrere Kanäle beteiligt waren.“



Obwohl hagebau das Problem erkannte, wurde es im Großen und Ganzen als ein relativ überschaubares Problem betrachtet, das das Wachstum und die digitalen Ambitionen des Unternehmens nicht unmittelbar bedrohte. Diese Ansicht änderte sich jedoch drastisch, als die Pandemie in den ersten Monaten des Jahres 2020 ausbrach und die Käufe von Heimwerkerartikeln in die Höhe schnellten – aus naheliegenden Gründen größtenteils online. Angesichts der Einschränkungen, die die Pandemie mit sich brachte, verbrachten die Menschen nicht nur mehr Zeit zu Hause. In einem noch nie dagewesenen Ausmaß öffneten sie auch ihr Portemonnaie, um sich den Aufenthalt zu Hause schmackhafter zu machen. Als der Umsatz von hagebau schnell wuchs, verschärften sich die Probleme bei der Auftragsverwaltung.