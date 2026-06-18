Was sind DORA-Metriken?

Die vom DevOps Research and Assessment Team (DORA) von Google entwickelten DORA-Metriken bieten branchenübliche Benchmarks für die Softwarebereitstellung und DevOps-Reifegrade.

Im Wesentlichen konzentrieren sich die DORA-Metriken auf zwei Dimensionen:

Durchsatz: Wie schnell DevOps-Teams Software bereitstellen.



Stabilität: Wie zuverlässig und sicher DevOps-Teams Software bereitstellen.

Durchsatzorientierte Metriken zeigen, wie schnell Codeänderungen den Softwareentwicklungszyklus (von der Ideenfindung bis zur Produktion) durchlaufen, während stabilitätsorientierte Metriken zeigen, wie häufig Bereitstellungen ausfallen und wie schnell Teams sich davon erholen. In Kombination liefern sie Führungskräften und DevOps-Teams evidenzbasierte, reproduzierbare Einblicke in die DevOps-Leistung. Unternehmen müssen sich nicht auf die subjektive Leistung oder oberflächliche Indikatoren wie „geschriebene Codezeilen“ oder „geleistete Arbeitsstunden“ verlassen.

Durch das Tracking von DORA-Metriken können DevOps-Teams sehen, wie sie im Vergleich zu branchenweit anerkannten Leistungstufen (niedrig, mittel, hoch und Elite) abschneiden und ob sie auf die unternehmensweiten Ziele abgestimmt sind. Es hilft Unternehmen dabei, Engpässe in CI/CD-Pipelines (Continuous Integration/Continuous Delivery), Softwaretests und im Incident-Management objektiv zu identifizieren.

Die DORA-Metriken erleichtern es der Führungsebene außerdem, den Zustand der Entwicklungsabteilungen gegenüber den Geschäftspartnern zu kommunizieren und Investitionen in fortschrittliche Tools für Automatisierung, Observability und Site Reliability Engineering (SRE) zu rechtfertigen, die zur Optimierung der DevOps-Praktiken beitragen.