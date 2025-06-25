Was ist ein Blade-Server?

Wie bei allen Arten von Servern besteht der grundlegende Zweck von Blade-Servern darin, Dienste für andere Programme und Benutzer bereitzustellen, und zwar im Rahmen des sogenannten Client/Server-Modells, einer Architektur, die als Fundament für die meisten modernen IT-Umgebungen gilt.

Blade-Server sind grundlegende Komponenten vieler Rechenzentren, die physische Bereiche sind, in denen die IT-Infrastruktur untergebracht ist und die den Aufbau und Betrieb von Anwendungen und Services ermöglichen. Blade-Server bieten Unternehmen eine kompakte, effiziente und hoch skalierbare Möglichkeit zur Maximierung ihrer Ressourcen in einer Rechenumgebung mit hoher Dichte, in der Leistung und Platzbedarf Vorrang haben.

Blade-Server sind weit verbreitet. Der weltweite Markt für Blade-Server wurde im letzten Jahr auf 19 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es in den nächsten 5 Jahren auf 31 Milliarden USD ansteigt, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,1 % entspricht.1 Blade-Server und andere Arten von Server-Technologie werden von einigen der größten IT-Unternehmen der Welt hergestellt und verkauft, darunter Cisco, Dell, Hewlett Packard Enterprises (HPE) und Lenovo.