Was ist ein Blade-Server?

8 Minuten
Blade-Server, auch bekannt als High-Density-Server, sind kompakte Computermodule, die die Verteilung von Daten in einem Computernetzwerk verwalten.
Wie bei allen Arten von Servern besteht der grundlegende Zweck von Blade-Servern darin, Dienste für andere Programme und Benutzer bereitzustellen, und zwar im Rahmen des sogenannten Client/Server-Modells, einer Architektur, die als Fundament für die meisten modernen IT-Umgebungen gilt.
Blade-Server sind grundlegende Komponenten vieler Rechenzentren, die physische Bereiche sind, in denen die IT-Infrastruktur untergebracht ist und die den Aufbau und Betrieb von Anwendungen und Services ermöglichen. Blade-Server bieten Unternehmen eine kompakte, effiziente und hoch skalierbare Möglichkeit zur Maximierung ihrer Ressourcen in einer Rechenumgebung mit hoher Dichte, in der Leistung und Platzbedarf Vorrang haben.
Blade-Server sind weit verbreitet. Der weltweite Markt für Blade-Server wurde im letzten Jahr auf 19 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es in den nächsten 5 Jahren auf 31 Milliarden USD ansteigt, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,1 % entspricht.1 Blade-Server und andere Arten von Server-Technologie werden von einigen der größten IT-Unternehmen der Welt hergestellt und verkauft, darunter Cisco, Dell, Hewlett Packard Enterprises (HPE) und Lenovo.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Blade-Server werden als modulare Serversysteme bezeichnet, was bedeutet, dass sie aus kleineren Komponenten bestehen, die in einem kleinen Blade-Gehäuse oder Serverchassis untergebracht sind. Hier ist ein genauerer Blick auf die Kernkomponenten von Blade-Servern und wie sie in einem Blade-Server-System zusammenwirken.
Blade-Server werden nach drei Aspekten ihrer Funktionalität kategorisiert: Leistung, Speicher und Verbindungstyp:
Neben Blade-Servern setzen moderne Rechenzentren hauptsächlich auf zwei andere Arten von Servern: Rack-Server und Tower-Server. Obwohl sie in ihrer Funktionalität den Blade-Servern ähneln, weisen diese beiden anderen Typen einige bemerkenswerte Unterschiede auf.
Rack-Server
Rack-Server sind eine günstigere, etwas kleinere Option für Blade-Server und nicht so leistungsstark. Außerdem können sie im Gegensatz zu Blade-Servern nicht im laufenden Betrieb ausgetauscht oder repariert werden, ohne die gesamte Systemfunktionalität zu beeinträchtigen, was die Wartung erschwert.
Einige Unternehmen bevorzugen immer noch Rack-Server aufgrund ihrer Kosten, der Kompatibilität mit bestehenden Rechenzentrum-Technologien und der Tatsache, dass sie als eigenständige Server verwendet werden können und ihre Ressourcen ohne eine zentrale, einheitliche Verwaltung bereitstellen. Blade-Server hingegen können oft nur als Teil eines größeren Netzwerks verwendet werden.
Tower-Server
Tower-Server sind PCs, die so konfiguriert wurden, dass sie wie ein Server laufen. Als Desktop-Computer sind sie größer als Blade- oder Rack-Server. Tower-Server werden in der Regel eingesetzt, wenn ein IT-Administrator einen dedizierten Server benötigt, um einen bestimmten Service oder eine bestimmte Funktion/Funktionen bereitzustellen. Tower-Server ermöglichen beispielsweise häufig DHCP- Dynamic Host Protocol oder DNS Services, was Netzwerkadministratoren mehr Flexibilität und Kontrolle über ein Netzwerk bietet.
Das Design von Blade-Servern legt den Schwerpunkt auf die Benutzersteuerung und -verwaltung bei der Art und Weise, wie Daten zwischen Geräten in einem Netzwerk übertragen werden. Diese Architektur bietet viele Nutzen, die für IT-Administratoren in Unternehmen priorisiert sind, wie z. B. Energieverbrauch, Kostenreduzierung, Flexibilität und mehr.
Blade-Server gelten als hochflexible Lösungen, die oft zusammen mit anderen Serversystemen in einem Rechenzentrum oder Netzwerk bereitgestellt werden und es Systemadministratoren ermöglichen, Workloads auf viele Server und Geräte zu verteilen.
Der Aufbau von Blade-Servern ermöglicht es Unternehmen, sie problemlos hinzuzufügen oder zu entfernen, wenn sich der Rechenbedarf ändert. Blade-Server sind außerdem Hot-Swap-fähig, d.h. sie können einfach ausgetauscht werden, ohne die Gesamtleistung des Systems zu beeinträchtigen.
Der Blade-Server-Aufbau ermöglicht eine minimale Verkabelung, d. h. die Verwendung physischer Kabel in einem Rechenzentrum oder einer Netzwerkumgebung, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten zu optimieren. Die Anzahl der Komponenten, auf die sie sich für die Funktionalität verlassen, ist einfach und minimal, und ihr modulares Design ermöglicht, dass sie leicht gespeichert werden können.
Blade-Server reduzieren in der Regel den Stromverbrauch in Netzwerken und Rechenzentren durch die gemeinsame Nutzung teurer Ressourcen wie Power® und Kühlsysteme.
Viele der Netzwerke und Rechenzentren, die Blade-Server ermöglichen, erfordern eine hohe Verfügbarkeit, d. h. die Fähigkeit eines Systems, so gut wie möglich zu 100 % der Zeit laufen zu können. Zu diesem Zweck verfügen Blade-Server häufig über Funktionen wie ein redundantes Power® -Netzteil, leicht austauschbare Komponenten und Cluster-Konfigurationen, die die Verfügbarkeit erhöhen.
Im Gegensatz zu anderen Arten von Servern sind Blade-Server extrem dünn und bestehen aus der geringsten Anzahl von Komponenten, die für die Funktionalität erforderlich sind. Jedes Blade enthält beispielsweise alle notwendigen Prozessoren und Speicher für die Ausführung einer einzelnen Anwendung.
Neben ihrer Größe ermöglicht das modulare Design von Blade-Servern, dass sie problemlos mit anderen Servertypen in einem Rechenzentrum oder einer Netzwerkumgebung gestapelt werden können.
Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und Leistung sind Blade-Server zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Unterstützung der Rechenzentrums- und Netzwerkanforderungen für viele geschäftskritische Anwendungen geworden.
Beispielsweise unterstützen Blade-Server die Verarbeitungs- und Analyseanforderungen vieler Big-Data-Analytics-Anwendungen, einschließlich vieler Anwendungsfälle für Edge-Computing und Internet der Dinge (IoT), bei denen Daten in Echtzeit verarbeitet werden müssen, und zwar in der Nähe ihres Generierungsursprungs.
Aufgrund ihres modularen Designs können Blade-Server problemlos zur vorhandenen IT-Infrastruktur hinzugefügt oder daraus entfernt werden. Bei sich ändernden Rechenanforderungen können Blade-Server nach oben oder unten skaliert werden.
Wenn virtualisiert, sind die Serverkarten noch skalierbarer und bieten IT-Administratoren noch mehr Flexibilität bei der Anpassung ihrer Serverumgebung.
Aufgrund der Skalierbarkeit, Flexibilität und kompakten Struktur von Blade-Servern sind sie ideal für viele verschiedene Geschäftszwecke. Von Cloud Computing und Virtualisierung bis hin zu Edge Computing und Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) – hier sind einige ihrer beliebtesten Anwendungsfälle:
Zwar sind Blade-Server in vielen IT-Umgebungen von Unternehmen beliebt, doch sind in letzter Zeit andere Arten von Servern auf den Markt gekommen, die sich besser für speziellere Anwendungsfälle eignen.
Wie Blade-Server sind auch Brick-Server für Umgebungen mit hoher Rechendichte konzipiert, in denen Größe und Effizienz unerlässlich sind. Während Blade-Server jedoch spezielle Gehäuse benötigen, in denen die einzelnen Blades untergebracht werden, sind Brick-Server vollständig in sich geschlossen und lassen sich problemlos auf herkömmlichen Server-Racks stapeln.
Brick-Server sind kompakter und anpassungsfähiger als Blade-Server. Sie sind auch besser mit anderen Arten von Software und Hardware kompatibel, aber sie teilen Ressourcen nicht so gut wie Blade-Server.
Unternehmen greifen häufig auf Brick-Server zurück, wenn sie Anwendungen ausführen müssen, die noch mehr Rechenleistung pro Quadratzentimeter Fläche erfordern, als Blade-Server bieten können.
Kassettenserver, auch als Microserver bezeichnet, sind sogar noch kompakter als Blade-Server und Brick-Server. Ihr Name kommt daher, weil sie in Größe und Form einer Druckerpatrone ähneln.
Kassettenserver bieten viele der Vorteile von Blade- und Brick-Servern – Größe, Effizienz und Skalierbarkeit –, aber noch kleiner. Kassettenserver sind für hochspezialisierte Rechenumgebungen wie bestimmte Arten von Webservern, Hosting, Videotranskodierung, Big-Data-Analysen und mehr reserviert.
Hybrid-Server sind Server, die eine Kombination aus virtualisierten und lokalen Serverressourcen darstellen. Diese Architektur ermöglicht es Unternehmen, Ressourcen in der Cloud nach Bedarf zu nutzen und gleichzeitig die Ressourcen lokal beizubehalten.
Unternehmen, die ein hohes Maß an Kontrolle und Verwaltung ihrer Serverumgebung wollen, setzen in der Regel auf Blade-Server. Unternehmen, die jedoch die Skalierbarkeit und Flexibilität der Cloud priorisieren möchten, entscheiden sich in der Regel für eine Hybrid-Server-Lösung.
Finden Sie heraus, wie eine Hybrid Cloud Ihre KI-Strategie unterstützen kann. Erfahren Sie von IBM Experten, wie Sie vorhandene Technologie in ein flexibles, KI-fähiges System umwandeln können, um die Innovation zu fördern und die Effizienz Ihrer Geschäftsabläufe zu steigern.
Erkunden Sie, wie Hybrid-Cloud-Lösungen Ihre KI-gestützten Geschäftsabläufe optimieren kann. Erfahren Sie anhand von Fallstudien und ausgewählten Lösungen, wie Unternehmen die Hybrid Cloud von IBM nutzen, um mehr Effizienz, Skalierbarkeit und Sicherheit zu erreichen.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede zwischen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Erkunden Sie das jeweilige Maß an Kontrolle, Skalierbarkeit und Verwaltung der verschiedenen Cloud-Modelle zur Erfüllung unterschiedlicher Geschäftsanforderungen.
Entdecken Sie die versteckten Kosten der Skalierung generativer KI und erfahren Sie von Experten, wie Sie Ihre KI-Investitionen effizienter und wirkungsvoller gestalten können.
Lernen Sie die Grundlagen des IT-Managements kennen und erfahren Sie, warum es für moderne Unternehmen entscheidend ist und welche Hauptmerkmale für einen reibungslosen und effizienten Betrieb über Technologiesysteme hinweg wichtig sind.
IBM Cloud Infrastructure Center ist eine mit OpenStack kompatible Softwareplattform für die Verwaltung der Infrastruktur von Private Clouds auf IBM zSystems und IBM LinuxONE.
Entdecken Sie Server, Speicher und Software für die Hybrid-Cloud- und KI-Strategie Ihres Unternehmens.
Finden Sie die richtige Cloud-Infrastrukturlösung für Ihre Geschäftsanforderungen und skalieren Sie Ressourcen nach Bedarf.
Transformieren Sie Ihre Unternehmensinfrastruktur mit der Hybrid Cloud und KI-fähigen Lösungen von IBM. Entdecken Sie Server, Speicher und Software, die für die Sicherung, Skalierung und Modernisierung Ihres Unternehmens entwickelt wurden, oder greifen Sie auf Erkenntnisse von Experten zu, um Ihre generative KI-Strategie zu verbessern.