Was ist autonome Wartung?

Sie ist eine zentrale Säule von Total Productive Maintenance (TPM), einem proaktiven Wartungsansatz, der einige Aufgaben für die Equipment-Wartung vom Wartungspersonal auf die Maschinenbediener verlagert.

Unternehmen nutzen autonome Wartung, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, Ausfallzeiten zu reduzieren und Equipment-Ausfälle und unerwartete Störungen zu verhindern.

Autonome Wartungsprogramme richten sich nach den Prinzipien der Prozessverbesserung und der betrieblichen Exzellenz, Konzepte, die dazu beitragen, die Leistung physischer Assets im Laufe der Zeit zu beeinflussen.

Unternehmen, die autonome Wartung einführen, ermöglichen es ihren Wartungsteams, sich auf komplexere und wertvollere Wartungsarbeiten zu konzentrieren, während die Maschinenbediener die routinemäßige Instandhaltung übernehmen.

Wie andere Wartungsansätze wurde auch die autonome Wartung durch den Aufstieg der Automatisierung, der künstlichen Intelligenz (KI) und des Internets der Dinge (IoT) grundlegend verändert. Moderne autonome Wartungsprogramme nutzen digitale Werkzeuge wie computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS), die Wartungsaktivitäten verfolgen, automatisch Arbeitsaufträge generieren und Wartungsdaten in Echtzeit erfassen.