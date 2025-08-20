Was ist Gerätewartung?

Neben dem Bestandsmanagement umfasst die Gerätewartung sowohl die regelmäßige Pflege – einschließen proaktiver Wartung – als auch alle anfallenden Wartungsaufgaben.

Zu den Geräten, die regelmäßig gewartet werden müssen, gehören Fahrzeugflotten, Computersysteme, Tools, Baumaschinen, Industrie- bzw. Fertigungsanlagen sowie alle anderen Assets, auf die Ihr Unternehmen im Hinblick auf seine operative Tätigkeit angewiesen ist.

Ihr geschäftlicher Erfolg hängt davon ab, wie gut Ihre Geräte funktionieren. Es ist zwar wichtig, die Kosten niedrig zu halten – genauso wichtig sind aber auch strategische Investitionen in die Gerätewartung, um Störungen bei Ihren wertvollsten Assets zu vermeiden. Die Durchführung von Routineaufgaben im Hinblick auf die Wartung wie das Führen einer Wartungsprüfliste und auch das Vorhandensein eines Wartungsprozesses können dazu beitragen, dass es eben nicht zu solchen Störungen kommt.

Ein strategischer Plan für die Wartung Ihrer Geräte kann kostenintensive Ausfall- und Stillstandszeiten verhindern und Ihrem Unternehmen helfen, den größten Nutzen aus seinen Assets zu ziehen.