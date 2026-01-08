Was ist Total Productive Maintenance (TPM)?

Dieser Begriff der gemeinsamen Verantwortung der Mitarbeiter ist eine radikale Idee, die aber immer häufiger umgesetzt wird. So wird beispielsweise die Initiative zur Erreichung umfassender Cybersicherheit heute als kollektive Verantwortung gesehen, die die besten Anstrengungen aller Mitarbeitenden erfordert, um den Erfolg zu sichern. Zumindest beauftragen Unternehmen ihre Mitarbeiter routinemäßig mit Fortbildungsmaßnahmen, um mit den neuesten Trends im Bereich der Cybersicherheit Schritt zu halten.

Total Productive Maintenance (TPM) fördert eine Arbeitsumgebung, in der funktionsübergreifende Teams eingesetzt werden, um bestimmte Sanierungsmaßnahmen zu verwalten. Die Leitidee ist, diese Teams so zu strukturieren, dass sie klein und multidisziplinär sind, wobei Vertreter verschiedener Abteilungen aufgrund ihrer jeweiligen Fachkenntnisse engagiert werden.

Ein Grundprinzip hinter TPM ist, dass wenn das gesamte Unternehmen für die Wartung verantwortlich ist, es weniger wahrscheinlich ist, dass wichtige Wartungsaufgaben vernachlässigt werden.

Da die Instandhaltung insgesamt konsequenter durchgeführt wird und von allen Beteiligten unternehmensweit im Blick behalten wird, verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines vollständigen Geräteausfalls. Mit anderen Worten: Wenn alle damit beschäftigt sind, auf den Laden aufzupassen, ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass jemand kommt und diesen Laden ausraubt.

Die Umsetzung einer umfassenden produktiven Wartung kann eine Herausforderung sein, wie es häufig der Fall ist, wenn Verantwortlichkeiten neu verteilt werden. Die Vorteile der TPM-Implementierung überwiegen jedoch oft die anfänglichen Schwierigkeiten. Unternehmen, die den Wechsel vollziehen und den Implementierungsprozess erfolgreich gestalten, sind besser gerüstet, um Qualitätsprobleme zu minimieren. Dieser Ansatz ermöglicht es Maschinen, Wartungspersonal und anderen beauftragten Mitarbeitern, die Betriebszeit zu maximieren.