KI in der Telekommunikation

Die Einführung von KI verändert das Unternehmen in vielerlei Hinsicht. Viele, wenn nicht sogar alle Mitarbeiter müssen sich neue Fähigkeiten aneignen, damit sie KI-Tools in ihre Arbeit integrieren können. Aber die richtigen Schulungsprogramme können diese Unerfahrenheit ausgleichen und den Beschäftigten bei der Vorbereitung auf die KI-getriebene Zukunft unterstützen. Die Befragten der Studie des Institute for Business Value nannten unzureichende Fachkenntnisse als eines der größten Hindernisse für die Einführung von generativer KI.

Telekommunikationsunternehmen, die die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter verbessern, können die Arbeitskosten insgesamt senken. Ein Grund dafür ist, dass die Einstellung neuer Mitarbeiter in der Regel teurer ist. Ein weiterer Grund ist, dass Mitarbeiter mit verbesserten Fähigkeiten bessere Arbeit leisten können als diejenigen, die nicht von den Vorteilen der KI profitieren können.