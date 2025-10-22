KI in der Produktentwicklung

KI ist eine Technologie, die es Computern ermöglicht, wie Menschen zu lernen, Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen. Seit seiner weitreichenden Integration in Kerngeschäftsprozesse seit Beginn der 2010er Jahre haben Produktdesigner und -manager damit experimentiert, wie es am besten in der Produktentwicklung eingesetzt werden kann.

In den letzten zehn Jahren haben KI-gestützte Systeme die Art und Weise, wie Unternehmen Produkte entwickeln, grundlegend verändert. Sie haben Workflows optimiert, sich wiederholende Aufgaben automatisiert und zu einem stärker datengesteuerten Ansatz bei der Produktentwicklung beigetragen. Einige der größten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt haben KI in ihre Prozesse integriert, darunter Microsoft, Open AI (ChatGPT) und McKinsey.

Heutzutage unterstützen die fortschrittlichsten KI-Produktentwicklungstools Designer dabei, neue Produktideen zu generieren, die komplexe Algorithmen und generative KI (Gen AI)-Modelle verwenden, und diese schneller zu prototypisieren und zu testen. Dieser Ansatz verkürzt die Gesamtzeit bis zur Markteinführung.