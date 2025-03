Was sind KI-generierte Inhalte?

KI zur Texterstellung kann zielgerichtete Social-Media-Beiträge erstellen, indem sie die demografischen Daten und Interessen der Benutzer versteht, um Nachrichten zu verfassen, die wahrscheinlich bei bestimmten Zielgruppen ankommen. In ähnlicher Weise kann KI personalisierte E-Mail-Kampagnen verbessern und Inhalte an das Benutzerverhalten und die Präferenzen anpassen. Die Skalierbarkeit von KI macht sie auch zu einem wertvollen Tool für umfangreiche Inhaltsanforderungen, da sie in kurzer Zeit große Mengen an Inhalten generieren kann.